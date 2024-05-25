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Феминистки продвигают новый тренд - добровольное безбрачие

Феминистки продвигают новый тренд - добровольное безбрачие

Автор:
25 мая 2024 10:05
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: безбрачие   брак   отказ от секса   отношения   свидания   феминизм   
1983
4

Читать голосом Николая Дроздова: когда воинствующие феминистки не могут найти себе пару для размножения, они берут аскезу на секс. Давайте за ними понаблюдаем.

В "цивилизованном мире" сейчас новый тренд - отказ от секса, потому что это "уже немодно". От тенденции "бойсобера" в США до движения 4B в Южной Корее - в каждой стране названия этих течений разны, но суть одна.


На TikTok, например, полно видеороликов молодых людей, превозносящих достоинства воздержания от секса. Тем временем новый литовский сериал под названием Slow вывел асексуальность на большой экран и всячески эту идею продвигает.


В Южной Корее существует вирусное движение “4B”, которое получило свое название от четырех типов би или “нет”: бихон - никаких браков; бичулсан - никаких родов; бийенэ - никаких свиданий; и бисексеу - никаких сексуальных отношений.


В США комик поколения Z Хоуп Вудворд запустила тенденцию “бойсобера”, которая предполагает, что молодые гетеросексуальные женщины избегают свиданий с такими же молодыми мужчинами из-за их неумения себя вести в отношениях.


Пытаясь изменить ситуацию, сервис для знакомств Bumble выступил с рекламной кампанией, слоганом которой стали фразы «Обет безбрачия — это не ответ» и «Ты не должна отказываться от свиданий и стать монахиней».

После этого феминистки насовали сервису оскорблений полную панамку, и компания быстренько принесла извинения в Нельзяграмме, объявив, что удалит оскорбительную рекламу, пожертвует благотворительным организациям по борьбе с домашним насилием и в целом станет лучше.


Сексуально-позитивный феминизм прошел путь от “эй, женщины не должны стыдиться получать удовольствие от секса” до “это по-феминистски - получать удовольствие от удушения, занимаясь большим количеством случайного секса”, и, судя по всему сейчас уже исчерпал себя. На его смену пришло безбрачие.


Как мы видим, природа самоочищается.

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Метки: безбрачие   брак   отказ от секса   отношения   свидания   феминизм   
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19  комментариев
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18k
GROMOZEKA 2 часа назад
Ну логично.
Все эти фемки, трансы и прочая богомерзость, транслируют повестку своих спонсоров, а она проста - сокращение населения.
Но идиоты-адепты, будут думать, что это они такие особенные, хотя по факту просто управляемый скот.
Впрочем на то они и идиоты
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40k
russger 10 минут назад
Ну так это же прекрасно. Теперь эти идиоты не будут размножаться
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16k
Александр 20 минут назад
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−19
berbox 49 минут назад
Е...нутые
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6k
Руслан 53 минуты назад
Окно Овертона раскрыто настежь…Ну что же, ждите теперь в своем райском саду роста психических отклонений (хотя казалось, что ужЕ некуда), роста преступности (сублимация сексуальной энергии не только в позитивном ключе происходить может), дальнейшее снижение рождаемости и огромные социальные проблемы, связанные с этим, экономический коллапс и так далее…В общем, всё как и говорилось много лет. Похоже на какой-то жуткий план.
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12k
Vampire 53 минуты назад
Женщина - не только вагон удовольствий, но и три, а то и четыре тонны проблем.
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6k
TirAn 53 минуты назад
Дедушка Дарвин был бы доволен.
Ещё одно доказательство теории естественного отбора.
Слабые и дефектные на размножаются или не выживают.
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7k
мемфрид Час назад
Таким действительно размножаться не стоит, так что пусть чудят) мне жена жизни не даст, если секса хоть пару дней нет. Нормальный здоровый организм требует. Потом придёт возраст и само на нет сойдёт. На кой хер против природы идти. Если на бабу стремную не встаёт - вопрос к тёте, а не к дяде.
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4k
poбт Час назад
ну мужиков завсегда меньше чем баб, так пусть незамужними остаются самые е*банутые, в чем проблема
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60
Виктор Час назад
Ну... как бы... а и пусть? Раз дошли до такого, то пусть и прекращают продолжение такого рода. Чище общество будет.
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5k
Pechenegiatakuyt Час назад
Е...ись оно всё конем...
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562
Чудак 2 часа назад
Всё вполне укладывается в результаты эксперимента "Вселенная 25", цитатно:
Кэлхоун также писал, что среди отверженных самцов и самок было замечено гомосексуальное поведение. В то же время, «красивые» мыши вообще не делали попыток к взаимодействию.

В последнем поколении мышей большую часть молодых особей составили пассивные «красавчики» и одинокие агрессивные самки, не желающие размножаться. На последней стадии эксперимента средний возраст мыши составлял 776 дней, что на 200 дней больше границы репродуктивного возраста. Беременности сошли на нет, а молодых особей совсем не осталось, их смертность составила 100%.Источник: https://psychosearch.ru/napravleniya/social/832-experiment-universe-25https://psychosearch.ru/napravleniya/social/832-experiment-universe-25
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98k
Доктор Джонс 2 часа назад
Пусть пользуются услугами добровольной эвтаназии..
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33k
Владимир 2 часа назад
Любой активизм это какое то заболевание. Феминизм, борьба за права женщин, в первую очередь за право голосовать насколько я знаю, превратился вот в такую вот.. оргию идиоток. Зеленые активисты тоже бред, нахрена собирать мусор самим в парках и на пляжах, что реально хоть немного, но поможет (хотя глобально проблему не решит), когда можно приклеивать себя к разным местам и поливать краской всякие вещи? Про требования закрыть АЭС (которым уже и потакают) и прочие маразмы я вообще молчу. Религиозный активизм это вообще страшно, родители активисты борцы за нравственность в школах иногда вызывают желание их пристрелить что б не мучались, активисты в домовых чатах это вообще жесть, активисты на дорогах, кеящие на чужие машины глупые наклейки и разбивающие стекла и прокалывающие шины.. Тысячи их.
Активизм давно пора признать психологическим отклонением так то.
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28
Гоме́р 2 часа назад
Вымрут.
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