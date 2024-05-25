Феминистки продвигают новый тренд - добровольное безбрачие

На TikTok, например, полно видеороликов молодых людей, превозносящих достоинства воздержания от секса. Тем временем новый литовский сериал под названием Slow вывел асексуальность на большой экран и всячески эту идею продвигает.

В Южной Корее существует вирусное движение “4B”, которое получило свое название от четырех типов би или “нет”: бихон - никаких браков; бичулсан - никаких родов; бийенэ - никаких свиданий; и бисексеу - никаких сексуальных отношений.