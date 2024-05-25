Феминистки продвигают новый тренд - добровольное безбрачие

Читать голосом Николая Дроздова: когда воинствующие феминистки не могут найти себе пару для размножения, они берут аскезу на секс. Давайте за ними понаблюдаем.
В "цивилизованном мире" сейчас новый тренд - отказ от секса, потому что это "уже немодно". От тенденции "бойсобера" в США до движения 4B в Южной Корее - в каждой стране названия этих течений разны, но суть одна.
На TikTok, например, полно видеороликов молодых людей, превозносящих достоинства воздержания от секса. Тем временем новый литовский сериал под названием Slow вывел асексуальность на большой экран и всячески эту идею продвигает.
В Южной Корее существует вирусное движение “4B”, которое получило свое название от четырех типов би или “нет”: бихон - никаких браков; бичулсан - никаких родов; бийенэ - никаких свиданий; и бисексеу - никаких сексуальных отношений.
В США комик поколения Z Хоуп Вудворд запустила тенденцию “бойсобера”, которая предполагает, что молодые гетеросексуальные женщины избегают свиданий с такими же молодыми мужчинами из-за их неумения себя вести в отношениях.
Пытаясь изменить ситуацию, сервис для знакомств Bumble выступил с рекламной кампанией, слоганом которой стали фразы «Обет безбрачия — это не ответ» и «Ты не должна отказываться от свиданий и стать монахиней».
После этого феминистки насовали сервису оскорблений полную панамку, и компания быстренько принесла извинения в Нельзяграмме, объявив, что удалит оскорбительную рекламу, пожертвует благотворительным организациям по борьбе с домашним насилием и в целом станет лучше.
Сексуально-позитивный феминизм прошел путь от “эй, женщины не должны стыдиться получать удовольствие от секса” до “это по-феминистски - получать удовольствие от удушения, занимаясь большим количеством случайного секса”, и, судя по всему сейчас уже исчерпал себя. На его смену пришло безбрачие.
Как мы видим, природа самоочищается.
Источник:
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Все эти фемки, трансы и прочая богомерзость, транслируют повестку своих спонсоров, а она проста - сокращение населения.
Но идиоты-адепты, будут думать, что это они такие особенные, хотя по факту просто управляемый скот.
Впрочем на то они и идиоты
Ещё одно доказательство теории естественного отбора.
Слабые и дефектные на размножаются или не выживают.
От нормальных мужиков они ведь отказались
Кэлхоун также писал, что среди отверженных самцов и самок было замечено гомосексуальное поведение. В то же время, «красивые» мыши вообще не делали попыток к взаимодействию.
В последнем поколении мышей большую часть молодых особей составили пассивные «красавчики» и одинокие агрессивные самки, не желающие размножаться. На последней стадии эксперимента средний возраст мыши составлял 776 дней, что на 200 дней больше границы репродуктивного возраста. Беременности сошли на нет, а молодых особей совсем не осталось, их смертность составила 100%.Источник: https://psychosearch.ru/napravleniya/social/832-experiment-universe-25https://psychosearch.ru/napravleniya/social/832-experiment-universe-25
Активизм давно пора признать психологическим отклонением так то.