Дьявольский скрипач Никколо Паганини и его скрипка

Научиться игре на музыкальном инструменте не так сложно. Это может сделать практически каждый – было бы желание и усердие.
Но из одних при наличии возможностей, старания, времени и грамотных педагогов получаются посредственности. А другие при отсутствии всего этого ухитряются стать гениями. Не иначе, как божья искра работает. Или даже дьявольская.
Никколо Паганини, родившийся 27 октября 1782 года, до сих пор считается величайшим скрипачом-виртуозом из всех когда-либо живших на свете. В XIX веке появилось несколько выдающихся скрипачей, но итальянец Паганини настолько превзошёл своих сверстников, что среди современников ходили слухи, будто он продал душу дьяволу.
Паганини научился играть на мандолине у своего отца в возрасте пяти лет, а затем перешёл на скрипку. В семь лет он начал сочинять, а к 12 годам выступал на публике. В 16 лет Паганини пережил нервный срыв и пытался утопить горе в вине. В конце концов, с помощью одной женщины-благотворителя ему удалось бросить пить.
Протрезвев, он уединился на три года и стал одержимо изучать скрипку. Вернувшись к выступлениям в возрасте 22 лет, он стал самой настоящей первой музыкальной суперзвездой. Паганини был способен играть в три октавы на четырёх струнах одним движением руки – практически невозможный приём даже по сегодняшним меркам.
Гибкость и необычайно длинные пальцы позволили предположить, что у него мог быть синдром Марфана – генетическая мутация, выявленная только в 1899 году, которая приводит к удлинению пальцев и другим уникальным особенностям. Другие предполагают, что у него был синдром Элерса-Данлоса – гиперэластичность кожи, известный как синдром резинового человека.
Третьи связывают его способности с его инструментом. Инструмент и правда удивительный. Скрипку сделал мастер Бартоломео Джузеппе Гварнери в 1743 году. При жизни он не прославился, но именно Гварнери считал своим основным конкурентом сам Страдивари. Скрипку, которую музыкант называл Пушкой, он получил случайно, в подарок. И научился не просто плести с её помощью бархатистое насыщенное полотно музыки, но и имитировать голоса, птичьи трели, шум ветра.
В начале 1830-х годов здоровье Паганини стало стремительно ухудшаться. В 1834 году у него уже не было сил играть на скрипке, и он отошёл от публичных выступлений. «Моя пушка» (il cannone) лежала рядом с маэстро. Сил играть у него уже не было, скрипач только перебирал пальцами струны удивительного инструмента. Виртуоз, тайна гения которого так не была раскрыта, умер в Ницце 27 мая 1840 года.
Паганини, личность которого окутана ореолом загадочности и мистики, посвящено множество произведений. Истории продавшего дьяволу душу музыканта, который обрёл возможность править сердцами и умами, но потерял себя, посвятили и фильм 2013 года «Паганини: Скрипач Дьявола».
«Пушка» хранится в музее города Генуя при строгом соблюдении определённых условий – температуры и влажности. В знак величайшего расположения победителям конкурса скрипачей имени Паганини – международного конкурса академических скрипачей в Генуе, позволяют сыграть на ней. «Вдова Паганини», как называют скрипку, поёт, живёт и напоминает, что пока звучит музыка, для этого мира ещё не всё потеряно.
Источник:
Источник:
- Слепой гений-аутист Томас Уиггинс
- Какие музыкальные фильмы стали самыми кассовыми за всю историю кино
- 22 неизвестных факта о фильме Дэвида Финчера «Игра»
- Эдриэнн Шелли – история короткой жизни и посмертной славы
- Джоан Уиснант: девушка, которая любила музыку
Добавлю, Моцарт когда-то сказал: "Стать великим пианистом очень легко - надо просто вовремя нажимать нужные клавиши". )))