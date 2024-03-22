Дьявольский скрипач Никколо Паганини и его скрипка

Третьи связывают его способности с его инструментом. Инструмент и правда удивительный. Скрипку сделал мастер Бартоломео Джузеппе Гварнери в 1743 году. При жизни он не прославился, но именно Гварнери считал своим основным конкурентом сам Страдивари. Скрипку, которую музыкант называл Пушкой, он получил случайно, в подарок. И научился не просто плести с её помощью бархатистое насыщенное полотно музыки, но и имитировать голоса, птичьи трели, шум ветра.

В начале 1830-х годов здоровье Паганини стало стремительно ухудшаться. В 1834 году у него уже не было сил играть на скрипке, и он отошёл от публичных выступлений. «Моя пушка» (il cannone) лежала рядом с маэстро. Сил играть у него уже не было, скрипач только перебирал пальцами струны удивительного инструмента. Виртуоз, тайна гения которого так не была раскрыта, умер в Ницце 27 мая 1840 года.