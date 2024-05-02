Археологи нашли особняк первого римского императора

О том, что в 79 году н. э. в результате извержения Везувия погиб римский город Помпеи, знает любой школьник. Но не все знают, что к северу от Помпей находилось поселение Сомма Везувиана, и оно также было погребено под пеплом и обломками. Недавно там обнаружили остатки роскошной виллы, которая, возможно, принадлежала первому императору Рима Августу.
На вилле сохранились огромные искусные колонны, древние горшки, известные как амфоры, в которых, вероятно, хранилось вино, и даже статуя Диониса, греческого бога плодородия.
По мнению исследователей, здесь доживал свои годы первый император Рима Август. Здесь он и умер в 14 году нашей эры, за 65 лет до катастрофического извержения Везувия.
Проект по раскопкам виллы в Сомме Везувиане осуществляется группой археологов под руководством исследователей из Токийского университета.
Согласно современным трудам римских историков Тацита, Суэтония и Кассия Дио, Август умер в 14 году н.э. на вилле своей семьи недалеко от Нолы — города к северу от Соммы Везувианы. Хотя точное место его упокоения документально не известно, исследователи считают эту виллу сильным претендентом на звание императорской.
«Наше место, вероятно, единственное или одно из немногих возможных», — говорит Марико Мурамацу, археолог Токийского университета.
Как правило, раскопки мест, погребенных извержениями Везувия, сосредоточены на Помпеях, которые находятся к югу от вулкана. Сомма Везувиана, расположенная к северу, не привлекала к себе такого внимания.
«Раскопки вокруг Везувия ведутся с XVIII века, — говорит Кохей Сугияма, археолог из Института перспективных глобальных исследований при Токийском университете. — Большинство исследований, связанных с этим, сосредоточены на регионах к югу от вулкана, поскольку именно там падала большая часть выбросов и был нанесен ущерб».
Ранее считалось, что район Сомма Везувиана был погребен под пеплом только во время более позднего, менее известного извержения Везувия — в 472 году нашей эры, а не во время извержения 79 года.
Однако Сугияма и его коллеги теперь утверждают, что это не так, благодаря результатам анализа вулканической породы, похоронившей виллу:
«Используя радиоуглеродное датирование, а также помощь вулканологов в проведении дополнительного анализа, мы определили, что эти вновь обнаруженные участки погребены под вулканическим материалом, образовавшимся в результате извержения 79 года н.э.».
Вилла Сомма Везувиана находилась под более поздним, но все еще древним зданием, построенным, вероятно, во II веке нашей эры. Исследователи полагают, что после того, как ранняя вилла была разрушена в 79 году н.э., более поздняя вилла была построена поверх нее, но, скорее всего, была засыпана извержением пятого века.
Дальнейшие раскопки могут подтвердить, действительно ли самая ранняя вилла является местом, где Август провел свои последние минуты жизни. По словам доктора Эндрю Силлетта, преподавателя классики в Оксфордском университете, там же мог умереть биологический отец Августа — Гай Октавий.
«Мы можем скрестить пальцы, чтобы усилия Токийского университета были вознаграждены доказательствами, которые до сих пор ускользали от археологов, — предположением, что это была та самая вилла, на которой император Август (а до него его отец) испустил свой последний вздох», — говорит доктор Силлетт.
Дальнейшие раскопки этой виллы позволят историкам получить еще больше бесценных сведений о жизни в Неаполитанском заливе в первые годы существования Римской империи.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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