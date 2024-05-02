Археологи нашли особняк первого римского императора

Ранее считалось, что район Сомма Везувиана был погребен под пеплом только во время более позднего, менее известного извержения Везувия — в 472 году нашей эры, а не во время извержения 79 года.

Однако Сугияма и его коллеги теперь утверждают, что это не так, благодаря результатам анализа вулканической породы, похоронившей виллу:

«Используя радиоуглеродное датирование, а также помощь вулканологов в проведении дополнительного анализа, мы определили, что эти вновь обнаруженные участки погребены под вулканическим материалом, образовавшимся в результате извержения 79 года н.э.».

Вилла Сомма Везувиана находилась под более поздним, но все еще древним зданием, построенным, вероятно, во II веке нашей эры. Исследователи полагают, что после того, как ранняя вилла была разрушена в 79 году н.э., более поздняя вилла была построена поверх нее, но, скорее всего, была засыпана извержением пятого века.

Дальнейшие раскопки могут подтвердить, действительно ли самая ранняя вилла является местом, где Август провел свои последние минуты жизни. По словам доктора Эндрю Силлетта, преподавателя классики в Оксфордском университете, там же мог умереть биологический отец Августа — Гай Октавий.