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Австроспирахта: жук отрастил чучело термита на спине, чтобы обмануть колонию

Австроспирахта: жук отрастил чучело термита на спине, чтобы обмануть колонию

Автор:
02 мая 2024 09:08
Сообщество : Животные
Метки: Австроспирахта   животные   жук   насекомые   обман   чучело термита   
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В микромире общественные насекомые — это неумолимая сила, уничтожающая сотни тысяч членистоногих каждый день. Её невозможно победить или остановить. Но можно пользоваться её силой, если знать, как. Жучки-австроспирахты, например, обеспечили себе безопасную и сытую жизнь внутри термитников. Но ради этого им пришлось превратить свои брюшки в... термитов!

Австроспирахты принадлежат к семейству стафилинид, пожалуй, самому многочисленному семейству жуков. Оно почти целиком состоит из хищников, и хищников неплохих. Но герои этой статьи просто слабаки — 2-3 миллиметра длины, полупрозрачный экзоскелет, микроскопические челюсти. С такими данными охотиться не получится, только побираться. Вот они и пошли по миру.

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И пришли в итоге к австралийским термитам. Звучит логично, ведь если эти ребята умудряются строить сооружения по 4 метра в высоту, значит, и еды у них хватает. Только вот термитник — это не богадельня, там незнакомое членистоногое без лишних сантиментов пустят на колбасу. Поэтому обязательно нужно делать вид, что ты часть этого большого и сложного общественного организма.

Австроспирахты смогли сойти за своих, но ради этого пришлось здорово мутировать. Брюшко насекомого огромно, оно поднимается наверх, затем загибается вперёд и нависает прямо над головой животинки. Кроме этого, насекомья попка украшена выростами, напоминающие лапки и усики. Конечно, любое глазастое животное без проблем определит самозванца. Но вот так ирония — рабочие слепы!

Поэтому австроспирахты бродят по термитникам, как по своим личным хоромам. Если насекомое проголодается, оно просто остановит любого рабочего и попросит у него пищи, прикоснётся к специальным участкам на голове термита. Тот отрыгнёт вкусняшку и побежит дальше пахать на благо гнезда и нахлебников. Одно хорошо — побирушки и не вредят особо. В отличии от многих других насекомых-приживал, жуки не едят яйца и молодёжь термитов.

Несмотря на то, что австроспирахт открыли более 50 лет назад, мы до сих пор практически ничего о них не знаем. Все описанные выше данные — результат экспериментальных исследований. Но в лабораторных условиях нельзя выяснить, как слабые, медленные и беззащитные жуки с редуцированными крыльями перебираются из термитника в термитник. Невозможно определить и количество видов. Первый вид семейства открыли в 1973 году, а второй — летом 2023.

А всё из-за образа жизни жучка. Энтомологи практически никогда не разрушают постройки общественных насекомых, ведь это гарантированно приведёт к гибели целой колонии. Это значит, что термиты защищают жуков-побирушек не только от хищников, но и от пытливых человеческих умов!

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Метки: Австроспирахта   животные   жук   насекомые   обман   чучело термита   
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Snezhinka
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