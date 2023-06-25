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9 примеров, как люди с разными расстройствами видят мир

9 примеров, как люди с разными расстройствами видят мир

Автор:
25 июня 2023 21:24
Сообщество : Медицина на Фишках
Метки: Видят   Примеры   иллюзии   люди   мир   расстройства   
3017
10

Мы привыкли думать, что все окружающие нас люди воспринимают реальность почти одинаково. Однако это неправда. Во-первых, человеческий мозг способен сам создавать иллюзии, например, “эффект дежавю”. Во-вторых, травма головы, сотрясение мозга, инсульт и психические расстройства могут привести к неспособности обрабатывать сенсорную информацию - агнозии. Звучит страшно, но давайте попробуем понять, как человек с искаженным чувством реальности видит все вокруг.

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Метки: Видят   Примеры   иллюзии   люди   мир   расстройства   
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13  комментариев
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17k
Александр Сучков Час назад
8. ПАРЕЙДОЛИЯ
Это же- нормально! Сколько людей это видит? и-КАМЕРЫ тоже. Это не болезнь!!!! Вот и фото нам показывает))))
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23k
Евгений 6 секунд назад
4. Один знакомый так с неделю ходил. мы как-то бухали по молодости, он упал и ударился затылком. Сначала вообще зрение пропало. Лежит на спине, мы его за руки поднимаем, а он орать начал. Говорит, думал на животе лежу, раз не видно ничего, а потом схватили за руки и начал проваливаться в землю. На следующий день зрение вернулось, но видел так,как описано. Через недельку полностью восстановился.
9. Сначала подумал, зачем две одинаковые надписи написали?
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15k
Мистер Фикс Минуту назад
Например, я здесь вижу цифру 6

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5k
slesarnick 38 минут назад
А я вот лица людей плохо запоминаю. Раз пять надо пообщаться, чтобы узнавать начал. И после долгого перерыва могу не узнать... В остальном, память норм. Сотряс в детстве случался....
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539
Hryundel 52 минуты назад
Парейдоли я, парейдоли ческая иллю зия разновидность зрительных иллюзий, возникающих как у лиц с психическим расстройством, так и у здоровых; заключается в формировании иллюзорных образов на основе реальных объектов
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1k
Сергей Зайцев 58 минут назад
А вот четвёртый недуг у меня может появится после бутылки шампанского, особенно если после водки )))
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43k
Валерий Час назад
а если айсберг действительно похож на лицо человека это то же парейдолия? то пойди потом докажи что не шизик
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17k
Александр Сучков Час назад
А вот Прозопагнозия- страшная штука. Ну если человек с рождения этим страдает, то ему похер. А вот если нормальный словит это- то сойдет с ума быстро))))
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