9 примеров, как люди с разными расстройствами видят мир

Мы привыкли думать, что все окружающие нас люди воспринимают реальность почти одинаково. Однако это неправда. Во-первых, человеческий мозг способен сам создавать иллюзии, например, “эффект дежавю”. Во-вторых, травма головы, сотрясение мозга, инсульт и психические расстройства могут привести к неспособности обрабатывать сенсорную информацию - агнозии. Звучит страшно, но давайте попробуем понять, как человек с искаженным чувством реальности видит все вокруг.
1. Прозопагнозия
2. Астигматизм
3. Инсульт
4. Акинетопсия
5. Синдром Алисы в стране чудес
6. Синдром Капгра
7. Синестезия
8. Парейдолия
9. Дислексия
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Это же- нормально! Сколько людей это видит? и-КАМЕРЫ тоже. Это не болезнь!!!! Вот и фото нам показывает))))
9. Сначала подумал, зачем две одинаковые надписи написали?