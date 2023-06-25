9 примеров, как люди с разными расстройствами видят мир

Человек с этим синдромом считает, что кого-то из его семьи или его самого заменил идентичный самозванец. Он может утверждать, что ничего плохого не совершил, а сделал это его двойник, который в точности такой же, как и он. Первоначально визуальная информация отправляется в часть головного мозга, отвечающего за распознавание объектов, включая лица. А миндалевидное тело отвечает за эмоциональную реакцию на эту информацию. Повреждение клетчатки, соединяющей эти две части мозга, вызывает возникновение синдрома.