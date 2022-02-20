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15 футуристических изобретений, которые пришли прямиком из будущего

15 футуристических изобретений, которые пришли прямиком из будущего (15 фото + 1 видео)

Автор:
20 февраля 2022 22:10
Сообщество : Фабрика идей
Метки: Футуристические   будущее   изменить   изобретения   комфорт   мир   пришли   
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Новые изобретения делают нашу жизнь более комфортной. Некоторые из них настолько передовые, что могут изменить мир к лучшему, в то время как другие просто решают небольшие бытовые нужды, например, молоток с автоматическими гвоздями. В посте вы увидит экстравагантные и несомненно полезные идеи.

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Метки: Футуристические   будущее   изменить   изобретения   комфорт   мир   пришли   
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57k
Похабыч Час назад
Батарейки с USB разъёмом сомнительное удовольствие, ёмкость гораздо меньше, куча проводов нужна если требуется зарядить несколько.
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35k
KiploksAKS 46 минут назад

Когда 2000 лет назад в Риме появилась кавалерия, "гиппосандалии" уже были обычным делом.
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22k
Ватаку Накомоде 55 минут назад
Позанудствую.
1. Пластиковая подкова. Ну ок, логично, есть достаточно прочный платик, из него можно делать подковы. Много что сейчас делается из пластика, который легче и прочнее металла.
2. Каких только вариантов электротранспорта нет. Сигвей и то интереснее смотрится.
3. Ага, а смысл? Емкость ниже, т.к. в корпусе батарейки размещен порт и контроллер, а если надо зарядить 2 батарейки то надо два шнура и два порта USB. А если 4?
4. Есть еще и такие которые сами забивают.
5. Когда начнут из него что-то делать, тогда и поговорим. А изобретают их постоянно.
6. Нужно больше инфы, непонятно из каких элементов строится и что конкретно занимает одну ночь. Входит ли туда обустройство фундамента, подвод коммуникаций и т.д.
7. Ага, налить мед в водорастворимую капсулу, как у таблеток с омегой-3. Р - революция.
8.Ниче не понял, походу должно быть видео, но оно залагало.
9. Положить сенсорный монитор горизонтально - футуристическое изобретение?
10. Приставить стол с компом к беговой дорожке - изобретение еще более крутое, чем положить сенсорный монитор горизонтально.
11. А нафига? Вот еще зоопарка розеток нам в мире не хватало. И какая там должна быть катушка чтобы запитать от такой чайник или утюг (2-3 киловатта)?
12... мне надоело))
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70k
parallax Час назад
"Новая китайская технология, с помощью которой можно построить здание за одну ночь."

Наш дом прослужит в 100 раз дольше, чем мы его строим.
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