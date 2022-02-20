15 футуристических изобретений, которые пришли прямиком из будущего

Новые изобретения делают нашу жизнь более комфортной. Некоторые из них настолько передовые, что могут изменить мир к лучшему, в то время как другие просто решают небольшие бытовые нужды, например, молоток с автоматическими гвоздями. В посте вы увидит экстравагантные и несомненно полезные идеи.

0

Специальные "ботинки" для лошадей, заменяющие стальные подковы и подушки, защищающие суставы животного 0 Источник:

4-колесный электрический велосипед 0 Источник:

Этот аккумулятор можно заряжать с помощью разъема micro USB 0 Источник:

Молоток с автоматическими гвоздями 0 Источник:

Ученые научились делать пластик, который может разлагаться в условиях окружающей среды в течение 1-3 лет 0 Источник:

Новая китайская технология, с помощью которой можно построить здание за одну ночь 0 Источник:

Медовый шар, который можно кидать прямо в чай 0 Источник:

В Гонконге был представлен новый тип экрана

Стол с сенсорным экраном 0 Источник:

В университетской библиотеке есть беговая дорожка с компьютером, которая позволяет студентам одновременно тренироваться и учиться 0 Источник:

Новая "электрическая розетка будущего" без вилки 0 Источник:

В Сингапуре пожилые пешеходы могут приложить своё удостоверение личности, и время работы светофора увеличится 0 Источник:

Стол с солнечной батареей и USB-портами 0 Источник:

В этом McDonald's есть второй этаж, и сотрудники используют конвейерные ленты для доставки заказов 0 Источник: