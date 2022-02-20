15 футуристических изобретений, которые пришли прямиком из будущего

2162
15
1
Новые изобретения делают нашу жизнь более комфортной. Некоторые из них настолько передовые, что могут изменить мир к лучшему, в то время как другие просто решают небольшие бытовые нужды, например, молоток с автоматическими гвоздями. В посте вы увидит экстравагантные и несомненно полезные идеи.
Специальные "ботинки" для лошадей, заменяющие стальные подковы и подушки, защищающие суставы животного
Ученые научились делать пластик, который может разлагаться в условиях окружающей среды в течение 1-3 лет
В Гонконге был представлен новый тип экрана
В университетской библиотеке есть беговая дорожка с компьютером, которая позволяет студентам одновременно тренироваться и учиться
В Сингапуре пожилые пешеходы могут приложить своё удостоверение личности, и время работы светофора увеличится
В этом McDonald's есть второй этаж, и сотрудники используют конвейерные ленты для доставки заказов
Источник:
Ссылки по теме:
- Китайские студенты изобрели самоочищающуюся дверную ручку
- 8 доказательств того, что будущее уже наступило
- 20+ фактов, которые вселяют позитивные надежды на будущее
- Фантастические вещи из будущего, которые уже вовсю используют в Азии
- Цены на идеи из Сколково, счетчик входящих и прочие бестолковые технологии будущего
35
Понравилось35
Новости партнёров
Когда 2000 лет назад в Риме появилась кавалерия, "гиппосандалии" уже были обычным делом.
1. Пластиковая подкова. Ну ок, логично, есть достаточно прочный платик, из него можно делать подковы. Много что сейчас делается из пластика, который легче и прочнее металла.
2. Каких только вариантов электротранспорта нет. Сигвей и то интереснее смотрится.
3. Ага, а смысл? Емкость ниже, т.к. в корпусе батарейки размещен порт и контроллер, а если надо зарядить 2 батарейки то надо два шнура и два порта USB. А если 4?
4. Есть еще и такие которые сами забивают.
5. Когда начнут из него что-то делать, тогда и поговорим. А изобретают их постоянно.
6. Нужно больше инфы, непонятно из каких элементов строится и что конкретно занимает одну ночь. Входит ли туда обустройство фундамента, подвод коммуникаций и т.д.
7. Ага, налить мед в водорастворимую капсулу, как у таблеток с омегой-3. Р - революция.
8.Ниче не понял, походу должно быть видео, но оно залагало.
9. Положить сенсорный монитор горизонтально - футуристическое изобретение?
10. Приставить стол с компом к беговой дорожке - изобретение еще более крутое, чем положить сенсорный монитор горизонтально.
11. А нафига? Вот еще зоопарка розеток нам в мире не хватало. И какая там должна быть катушка чтобы запитать от такой чайник или утюг (2-3 киловатта)?
12... мне надоело))
------
удобнейшая штука, правда у меня USB type-C, 1700мАч
Наш дом прослужит в 100 раз дольше, чем мы его строим.