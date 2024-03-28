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Пластического хирурга, изуродовавшего девушку- модель в Сочи, освободили от ответственности

Пластического хирурга, изуродовавшего девушку- модель в Сочи, освободили от ответственности

Автор:
28 марта 2024 22:55
Сообщество : Жить в России
Метки: Сочи   Суд   Юлия Тарасевич   ответственность   пластический хирург   приговор   
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Мужчине назначили 3 года ограничения свободы, но срок давности преступления истек, поэтому он был освобожден от ответственности по приговору. Пострадавшая пыталась отсудить у клиники 35 млн. рублей, но суд взыскал с медучреждения лишь 5 млн. рублей.

"2-я Вице-Миссис Россия International 2020" так и не смогла добиться справедливости в суде. В 2021 году красавице сделали пластическую операцию, которая навсегда изменила ее жизнь. Юлия Тарасевич хотела удалить комки Биша, но что-то пошло не так. В буквальном смысле изуродованная девушка вместе с командой адвокатов несколько лет пыталась привлечь врача к ответственности. Однако суд вынес ему оправдательный приговор.

До операции девушка выглядела сногсшибательно, она много раз становилась финалисткой конкурсов красоты. Но эффектная блондинка не могла остановиться, мечтая довести себя до идеала. Тарасевич хотела удалить комки Биша, чтобы сделать черты лица более тонкими. За этим она обратилась в клинику пластической хирургии в Краснодаре к хирургу Андрею Комарову.

Позже суд сделает заключение, что медик сделал операцию, неверно рассчитав объем иссекаемых тканей, нарушив хирургическую технику и халатно вел пациентку после операции.

После операции у Тарасевич образовалась двусторонняя нейропатия (повреждение. — прим. ред.) лицевого нерва, тотальная симметричная слабость мимических мышц и трофические нарушения в области лица. В результате ошибок врача лицо Юлии, фактически, скелетезировалось. Когда девушка впервые увидела себя в зеркале после операции, то просто не могла поверить, что это она. Она полностью лишилась мимики, Тарасевич буквально не могла закрыть глаза и рот. Даже спать девушке приходилось с тейпами, чтобы прикрыть веки.

Тогда пластический хирург сказал, что причина всему — редкое заболевание Юлии, про которое, по его мнению, она знала. В тот момент девушка была в таком шоке, что не стала спорить с врачом. Хотя диагноза, о котором говорил Комаров, у нее никогда не было. Юлии пришлось пройти через множество процедур и экспертиз, чтобы доказать: причина таких последствий — не болезнь, а некомпетентность хирурга.


После операции клиника отказалась признать вину и компенсировать ущерб пострадавшей. Тарасевич обратилась в суд, разбирательство длилось несколько лет. Размер требований Юлии несколько раз снижали, девушка с командой адвокатов запросила 35 млн рублей компенсации, но сумма была уменьшена до 5 млн, а потом и еще меньше.

27 марта суд принял решение, которое смело можно назвать оправдательным. Юлия получит только небольшую компенсацию в 2.1 млн рублей, а врач, который изуродовал ее, избежал наказания. Адвокат девушки, Сергей Броницкий, объяснил Woman.ru решение суда так: «Ему дали ограничение свободы на 3 года, но приговор не вступил в силу. Комаров был освобожден в связи с истечением срока давности. Это произошло из-за переквалификации материалов

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Метки: Сочи   Суд   Юлия Тарасевич   ответственность   пластический хирург   приговор   
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5  комментариев
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16k
Дядюшка Ау 59 минут назад
Кого у нас только не освобождают от ответственности.

"Несовершеннолетние граждане Таджикистана разместили (https://www.kommersant.ru/doc/6283533)https://www.kommersant.ru/doc/6283533) в сети видео, в котором оскорбили Дмитрия Азарова и заявили о своей безнаказанности. Родные братья 2009 и 2011 годов рождения ранее неоднократно провоцировали конфликтные ситуации в Самаре. Старший брат был помещен в центр содержания для несовершеннолетних, поскольку он является участником и одним из зачинщиков молодежных побоищ с участием мигрантов.

В прокуратуре отметили, что поскольку граждане Таджикистана не достигли 16-летнего возраста, уголовное дело было прекращено в связи с отсутствием признаков состава преступления, предусмотренного ст. 319 УК РФ. " (с)

Короче, дети специалистов пообещали вступить с губернатором в противоестественную связь. Мотивируя, что им ничего не будет. История подтвердиля их правоту.
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25k
MrGod 2 минуты назад
Хахахаха, когда мозгов нет и ты пытаешься обмануть природу, хотя природа тебя не обделила....
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22k
Shtoppi 36 минут назад
«До операции девушка выглядела сногсшибательно, она много раз становилась финалисткой конкурсов красоты. Но эффектная блондинка не могла остановиться, мечтая довести себя до идеала.»
----------
к чему приводит погоня за совершенством под "ножом" пластических хирургов всем уже хорошо известно на примере той же донателлы версаче и пр., но дураки с завидным упорством продолжают учиться исключительно на своих ошибках.
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32k
Axel 36 минут назад
Не понимаю. Ведь у нее нет больше нет комков этого Биша. Чем недовольна?
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106
glot___ 58 минут назад
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KlyaksaZ
  • Дата регистрации: 08.10.2021
  • 1410 постов (1338 в горячем)
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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