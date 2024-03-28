Пластического хирурга, изуродовавшего девушку- модель в Сочи, освободили от ответственности

После операции у Тарасевич образовалась двусторонняя нейропатия (повреждение. — прим. ред.) лицевого нерва, тотальная симметричная слабость мимических мышц и трофические нарушения в области лица. В результате ошибок врача лицо Юлии, фактически, скелетезировалось. Когда девушка впервые увидела себя в зеркале после операции, то просто не могла поверить, что это она. Она полностью лишилась мимики, Тарасевич буквально не могла закрыть глаза и рот. Даже спать девушке приходилось с тейпами, чтобы прикрыть веки.

Тогда пластический хирург сказал, что причина всему — редкое заболевание Юлии, про которое, по его мнению, она знала. В тот момент девушка была в таком шоке, что не стала спорить с врачом. Хотя диагноза, о котором говорил Комаров, у нее никогда не было. Юлии пришлось пройти через множество процедур и экспертиз, чтобы доказать: причина таких последствий — не болезнь, а некомпетентность хирурга.