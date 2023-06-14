"Пусть вам будет пусто!": историк моды Александр Васильев устроил безобразный скандал в аэропорту из-за бутылки масла

Васильев возмутился тем, что служащие понятия не имели, кто он такой и не сделали никакой скидки за его заслуги. Уж ему-то могли разрешить провоз 0,25-миллилитровой бутылки с маслом - считает гуру моды.

Сотрудница аэропорта не пошла на попятный, и масло пришлось выбросить.

Через время, когда по казанским, а потом и многим другим пабликам стало распространяться то самое скандальное видео, Васильев объяснил свой гнев:

«Обычно все очень ласковые и пропускают, понимают, что дарят подарки. А она: ''Я вас не знаю''. И это меня разозлило! Представляете, выкинули в помойку у меня на глазах два флакончика с льняным маслом, по 0,25 литра. Мне в каждом городе приносят подарки, часто в коробках завязанных. И я распаковываю по прилете, я даже не знаю, что там. И на этот раз не знал, объясняю ей, чтобы вошла в положение, а она на всю страну: ''Я вас не знаю''. Думаю, что ей будет взыскание. Она совершенно не права. Ничего предосудительного я не делал», — рассуждает историк моды.

Сам он уже остыл и даже пожалел о своих словах в адрес служащей. «Я ей желаю здоровья, но она должна быть более профессиональной. Она сказала, что бутылки могут взорваться. Они были в запечатанной подарочной коробке. На них написано льняное масло, а она ''взорваться''! Надо быть профессиональней», — посетовал Васильев. О том, что есть правила, нарушать которые не позволено даже историкам моды, он, видимо, не знает