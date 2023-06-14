"Пусть вам будет пусто!": историк моды Александр Васильев устроил безобразный скандал в аэропорту из-за бутылки масла

Телеведущий рассверипел и наговорил гадостей служащей казанского аэропорта, когда узнал, что в ручную кладь нельзя брать никакие бутылки с жидким содержимым.
Оказывается, как легко вывести из себя историка моды Васильева! Улетая из Казани, он столкнулся с тем, что к нему отнеслись как к обычному пассажиру и не разрешили взять на борт бутылку с льняным маслом. Это был подарок, который телеведущему вручили на показе мод. Сам он коробку с презентами не открывал и говорит, что даже не догадывался о её содержимом. Помимо традиционного чак-чака в подарке находилась небольшая сувенирная бутылочка с льняным маслом. Вот она-то и стала тем самым камнем преткновения.
Работники аэропорта в Казани категорически не разрешили брать на борт эту бутылку, чем довели знаменитость практически до истерики.
«Когда такой знаменитой личности как мне дарят подарки, а вы их у меня отнимаете, пусть вам будет пусто с сегодняшнего дня и до дня вашей смерти!» - отчитал он сотрудницу воздушной гавани.
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Васильев возмутился тем, что служащие понятия не имели, кто он такой и не сделали никакой скидки за его заслуги. Уж ему-то могли разрешить провоз 0,25-миллилитровой бутылки с маслом - считает гуру моды.
Сотрудница аэропорта не пошла на попятный, и масло пришлось выбросить.
Через время, когда по казанским, а потом и многим другим пабликам стало распространяться то самое скандальное видео, Васильев объяснил свой гнев:
«Обычно все очень ласковые и пропускают, понимают, что дарят подарки. А она: ''Я вас не знаю''. И это меня разозлило! Представляете, выкинули в помойку у меня на глазах два флакончика с льняным маслом, по 0,25 литра. Мне в каждом городе приносят подарки, часто в коробках завязанных. И я распаковываю по прилете, я даже не знаю, что там. И на этот раз не знал, объясняю ей, чтобы вошла в положение, а она на всю страну: ''Я вас не знаю''. Думаю, что ей будет взыскание. Она совершенно не права. Ничего предосудительного я не делал», — рассуждает историк моды.
Сам он уже остыл и даже пожалел о своих словах в адрес служащей. «Я ей желаю здоровья, но она должна быть более профессиональной. Она сказала, что бутылки могут взорваться. Они были в запечатанной подарочной коробке. На них написано льняное масло, а она ''взорваться''! Надо быть профессиональней», — посетовал Васильев. О том, что есть правила, нарушать которые не позволено даже историкам моды, он, видимо, не знает
Александр Васильев известен как ведущий ТВ- программы «Модный приговор». Кроме этого он нередко появлялся в качестве эксперта и историк модыа в разных телевизионных проектах. "Модный приговор" ушёл с экранов из-за отсутствия рекламодателей, и сейчас Васильев почти не появляется на телевидении.
В Казань он прилетал на закрытый показ местного дизайнера Татьяны Найденовой.
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А российский самолет подорвали бомбой, замаскированной под банку колы, пронесённой на борт, благодаря "бдительности" египетской таможни.
Так что лучше бы помалкивал, "звезда"...
А что это за педрила такая зазвездившаяся?
На чемпионате по снукеру Джон Хиггинс в решающей партии финала как лопатой поддел мяч и тот улетел за пределы стола. Публика ахнула, удар на минус 200 000 фунтов. И он очень тихо, сквозь зубы, но микрофоны услышали, сказал - Bad Shot. Плохой удар!!! Твою мать, он сказал просто ПЛОХОЙ УДАР!
p.s.
Здесь мы говорим о бутылочке льняного масла размером в 250 мл. Самое забавное, будь это 3 бутылочки по 100 мл, то везти можно!
Если уж летаешь, будь добр знать законы. Kстати есть правило - не брать на провоз чужие вещи или вещи, которые не сам собирал. Об этом спрашивают - Это ваши вещи? Все? Вы их сами собирали? Так что дебил этот Васильев да еще с гипертрофированным ЧСВ.
На месте руководства аэропорта я бы отметил сотрудницу, добросовестно выполняющую свои обязанности.