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"Пусть вам будет пусто!": историк моды Александр Васильев устроил безобразный скандал в аэропорту из-за бутылки масла

"Пусть вам будет пусто!": историк моды Александр Васильев устроил безобразный скандал в аэропорту из-за бутылки масла

Автор:
14 июня 2023 09:03
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Александр Васильев   Казань   аэропорт   видео   знаменитости   историк моды   льняное масло   мода   скандал   
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Телеведущий рассверипел и наговорил гадостей служащей казанского аэропорта, когда узнал, что в ручную кладь нельзя брать никакие бутылки с жидким содержимым.

Оказывается, как легко вывести из себя историка моды Васильева! Улетая из Казани, он столкнулся с тем, что к нему отнеслись как к обычному пассажиру и не разрешили взять на борт бутылку с льняным маслом. Это был подарок, который телеведущему вручили на показе мод. Сам он коробку с презентами не открывал и говорит, что даже не догадывался о её содержимом. Помимо традиционного чак-чака в подарке находилась небольшая сувенирная бутылочка с льняным маслом. Вот она-то и стала тем самым камнем преткновения.


Работники аэропорта в Казани категорически не разрешили брать на борт эту бутылку, чем довели знаменитость практически до истерики.

«Когда такой знаменитой личности как мне дарят подарки, а вы их у меня отнимаете, пусть вам будет пусто с сегодняшнего дня и до дня вашей смерти!» - отчитал он сотрудницу воздушной гавани.


Васильев возмутился тем, что служащие понятия не имели, кто он такой и не сделали никакой скидки за его заслуги. Уж ему-то могли разрешить провоз 0,25-миллилитровой бутылки с маслом - считает гуру моды.


Сотрудница аэропорта не пошла на попятный, и масло пришлось выбросить.


Через время, когда по казанским, а потом и многим другим пабликам стало распространяться то самое скандальное видео, Васильев объяснил свой гнев:


«Обычно все очень ласковые и пропускают, понимают, что дарят подарки. А она: ''Я вас не знаю''. И это меня разозлило! Представляете, выкинули в помойку у меня на глазах два флакончика с льняным маслом, по 0,25 литра. Мне в каждом городе приносят подарки, часто в коробках завязанных. И я распаковываю по прилете, я даже не знаю, что там. И на этот раз не знал, объясняю ей, чтобы вошла в положение, а она на всю страну: ''Я вас не знаю''. Думаю, что ей будет взыскание. Она совершенно не права. Ничего предосудительного я не делал», — рассуждает историк моды.


Сам он уже остыл и даже пожалел о своих словах в адрес служащей. «Я ей желаю здоровья, но она должна быть более профессиональной. Она сказала, что бутылки могут взорваться. Они были в запечатанной подарочной коробке. На них написано льняное масло, а она ''взорваться''! Надо быть профессиональней», — посетовал Васильев. О том, что есть правила, нарушать которые не позволено даже историкам моды, он, видимо, не знает


Александр Васильев известен как ведущий ТВ- программы «Модный приговор». Кроме этого он нередко появлялся в качестве эксперта и историк модыа в разных телевизионных проектах. "Модный приговор" ушёл с экранов из-за отсутствия рекламодателей, и сейчас Васильев почти не появляется на телевидении.


В Казань он прилетал на закрытый показ местного дизайнера Татьяны Найденовой.


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Метки: Александр Васильев   Казань   аэропорт   видео   знаменитости   историк моды   льняное масло   мода   скандал   
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82  комментария
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28k
Lehoia 2 часа назад
Это чмо, в костюме из ковролина считает себя знаменитостью? По мне, так это кусок говна.
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6k
vasilykopkov 3 минуты назад
Как раз работница проявила настоящий профессионализм. Неважно кто перед тобой, раз не положено, значит нельзя для всех. Как раз в подарки очень просто положить взрывчатку. Вспомним недавний случай с взорвавшейся статуэткой, тоже был "подарок".
А российский самолет подорвали бомбой, замаскированной под банку колы, пронесённой на борт, благодаря "бдительности" египетской таможни.
Так что лучше бы помалкивал, "звезда"...
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22k
sanchesS80 3 минуты назад
Вон Татарскому подарили статуэтку со взрывчаткой, не проверил, поставил рядом - погиб. Этому тоже что-нибудь подсунут, если узнают что он на самолёты таскает не глядя.
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1k
Андерсен 3 минуты назад
Заказывал бы себе бизнес-джет и летал в одиночку. Или у такой знаменитой личности денег нет или же тупо жадный? Правила безопасности придуманы не с ровного места
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35k
russger 5 минут назад
"А она: ''Я вас не знаю''. И это меня разозлило!"

А что это за педрила такая зазвездившаяся?
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2k
Alex 6 минут назад
Подарили ему, видишь ли... Дебил. Татарскому вон тоже подарили...
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29k
Григорий 6 минут назад
Вы можете как угодно относится к нему, но он держал себя в рамках, не нахамил, а ругательство "чтоб вам пусто было" это показатель его интеллигентности.
На чемпионате по снукеру Джон Хиггинс в решающей партии финала как лопатой поддел мяч и тот улетел за пределы стола. Публика ахнула, удар на минус 200 000 фунтов. И он очень тихо, сквозь зубы, но микрофоны услышали, сказал - Bad Shot. Плохой удар!!! Твою мать, он сказал просто ПЛОХОЙ УДАР!
p.s.
Здесь мы говорим о бутылочке льняного масла размером в 250 мл. Самое забавное, будь это 3 бутылочки по 100 мл, то везти можно!
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261
Liberman 8 минут назад
Я с собой туалетную воду вожу - и никто слова не говорит.
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4k
Евгений 9 минут назад
Быдлопидор. А еще в очках
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2k
Ёкарный Бабай 9 минут назад
А шо за знаменитость то?
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9k
uehl 10 минут назад
Ублюдок и бездарность! Знать его должны, ага!
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2k
vijilante 14 минут назад
Он что-нибудь с собой сделает !
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38k
Aleks 17 минут назад
Какого хрена не в Израиле? Рви туда, все такие "знаменитости" уже там.
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6k
Leo Sun 20 минут назад
СвИрЕпый, а не свЕрИпый!
Хотя что вы хотите от тапка?..

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3k
Pioner76 20 минут назад
Подумаешь. У гомосека лубрикант отняли.
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7k
Elena Ki 24 минуты назад
Мне подарили бутылочку с медом и кедровыми орешками. Я мед не ем, но бутылочка больно прикольная была, в виде мишки. Я ее в косметичку кинула, думала, если привяжутся, скажу, что маска для лица. Привязались. Но не к меду, а к ... шариковому дезодоранту. Он был в маленьком флакончике, по нормам проходил. Но сумку с косметичкой просветили со всех сторон, потом попросили достать. Потом унесли флакон в другой аппарат просвечивать. Я уже подумала - "Да выкиньте вы его, нашли с чем возиться!". Но мне его вернули с извинениями. Аэропорт Хельсинки, рейс в Афины, досмотрщик вообще какой-то азиат.
Если уж летаешь, будь добр знать законы. Kстати есть правило - не брать на провоз чужие вещи или вещи, которые не сам собирал. Об этом спрашивают - Это ваши вещи? Все? Вы их сами собирали? Так что дебил этот Васильев да еще с гипертрофированным ЧСВ.
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2k
Юрий Полчаса назад
А если этому чучелу в качестве подарка подсунули бы взрывчатку? Он бы тоже "не раскрыл коробку" и полез бы в самолет?
На месте руководства аэропорта я бы отметил сотрудницу, добросовестно выполняющую свои обязанности.
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1k
Хачик Полчаса назад
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7k
TheDimking Полчаса назад
льняное масло в принципе горючая жидкость. Во-вторых, дожить до таких лет и не знать это известное правило, да отправь ты их себе сдэком, все дела.
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5k
Горожанин Полчаса назад
Истерик моды.
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2k
Дикие люди Полчаса назад
Ой прям скандал, скандал =))))))
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