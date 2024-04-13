Дуньте в трубочку: в России планируют решить вопрос с любителями выпить перед полетом

Глава комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Алексей Диденко предложил простой способ, как решить проблему с пьяненькими пассажирами. Надо всего лишь перед посадкой в самолет проверять подозрительных граждан с помощью алкотестера. Превысил установленные промилле - иди трезвей.





По мнению автора, такая мера разрешит массу конфликтных ситуаций и позволит сотрудникам ответственных служб не пускать человека на борт не только на основании подозрительных внешних признаков.



