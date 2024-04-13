FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жить в России 8657 постов • 1061 подписчик подписаться
Главная > Сообщество Жить в России
Дуньте в трубочку: в России планируют решить вопрос с любителями выпить перед полетом

Дуньте в трубочку: в России планируют решить вопрос с любителями выпить перед полетом

Автор:
13 апреля 2024 10:34
Сообщество : Жить в России
Метки: авиадебошир   авиакомпании   алкоголь   алкотестер   пассажиры   самолеты   
1097
3

Сложно сосчитать, сколько рейсов было задержано, сколько нервов потрепано во время полетов, сколько проблем возникает с пьяными пассажирами.

Глава комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Алексей Диденко предложил простой способ, как решить проблему с пьяненькими пассажирами. Надо всего лишь перед посадкой в самолет проверять подозрительных граждан с помощью алкотестера. Превысил установленные промилле - иди трезвей.


По мнению автора, такая мера разрешит массу конфликтных ситуаций и позволит сотрудникам ответственных служб не пускать человека на борт не только на основании подозрительных внешних признаков.


Это предложение он уже направил министру транспорта Виталию Савельеву.

«Введение нового правила разрешит массу конфликтных ситуаций, когда пассажир утверждает, что не пьян, а сотрудники ответственных служб принимают решение не пускать его на борт на основании лишь внешних признаков. В случае выявления сильного состояния опьянения (от 1,5 промилле алкоголя в крови) это будет аргументом в пользу решения о недопуске на борт», — говорится в документе.

Поголовно проверять всех не планируют, только самых подозрительных пассажиров. При этом еще стоит определить, кто будет проводить проверку - авиакомпания или службы безопасности.


Сами авиакомпании утверждают, что подобная процедура только увеличит процесс посадки пассажиров на рейс, но идея нужная, так как инцидентов с участием пьяных авиадебоширов становится все больше. Только в прошлом году с самолетов в России сняли 1,65 тыс. буйных пассажиров.


Ну а часть экспертов и вовсе считают, что идея с алкотестерами бессмысленная и необходимо усилить наказание за срыв рейсов и даже ввести за это уголовную ответственность.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: авиадебошир   авиакомпании   алкоголь   алкотестер   пассажиры   самолеты   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
19  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
40k
АнтонПолднев Час назад
У депутатов как всегда. "Зачем мы будем искать какие-то компромиссные решения? Ведь проще запретить всем!" Я сам боюсь летать. Акрофобия знаете ли. И несколько знакомых есть, которым дискомфортно летать. Так вот большинство выпивают некоторое количество спиртного, и не для того, чтобы нажраться в дрова,
а для того, чтобы благополучно проспать практически весь полёт. И таких людей очень много, мягко говоря. Если примут эти правила, то эта масса людей должна будет весь полёт проводить на грани нервного срыва, борясь с паническими атаками. И не всем это удаётся. Такие клиенты для бортпроводников тоже не совсем подарок. Человек, который пытается открыть в полёте дверь с истошным криком "Остановите самолёт, я выйду!", вряд ли способствует покою и умиротворению на борту.
Я лично вижу более рациональное решение в ужесточении мер. Но это конечно сугубо имхо.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 5 ответов (из 6)
63k
Олег 6 минут назад
было такое, что меня подпитого не пустили в поезд. Я не кричал, не дебоширил, но реально был подпитый ( бодро стоял на ногах, при памяти и сознании). Начальник поезда вежливо отказал. Пришлось сдать билет, заночевать в гостинице и уехать через сутки. Никаких обид. Порядок есть порядок. Почему так не поступают в самолётах?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
Ничоси 16 минут назад
Хамзаев-v2.0?
У этих мудаков кроме запретов, есть хоть какая вата в голове?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
665
Уверенный пользователь Полчаса назад
вот это верно! и еще курильщикам запретить, а то воняют как задница сатаны
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Igor Grishaev Полчаса назад
Анализ мочи не надо будет сдавать?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
19k
Роберт Шекли Полчаса назад
Идея правильная, только лучше ориентироваться на черных списках. Многие, когда выпьют, спокойно спят
Забавно, что аналогичные предложения в отношении депутатов Госдумы с треском провалились
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
vargas Полчаса назад
Черный список и уголовка решит вопрос. А пить перед полетом буду. Всегда пьяный летаю(очкую) не в свинюху конечно, но запашок точно есть. Но ни одного замечания от персонала, ни одного сорванного рейса. Депутата уволить нах. Он за этот дебилизм еще и зп из бюджета получает.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
31k
Григорий 52 минуты назад
Для начала вспомним закон: запрещено появление на улицах и ... в состоянии оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравственность.
------
Аэропорт еле-еле успевает справляться с потоком пассажиров. Давайте посчитаем количество проверок:
1) На входе в аэропорт проверка сумок через просвет и проверка тебя через рамку. Лёгонькая такая.
2) Надо подойти к стойке регистрации и получить билет. Мимоходом показать, что твоя сумочка влезает в ящичек или сдать вещи в багаж.
3) Надо пройти мимо каких-то тётенек в зону досмотра. Т.е. паспорт и билет.
4) В зоне досмотра снять верхнюю рдежду и положить ее в отдельный ящик. В другой ящик положить вытащенные из сумок ноутбуки и телефон. Вещи конечно на эту-же ленту. В некоторых случаях снять ботинки и их тоже в ящик (ботинки бывают, но редко). После пройти через рамку, а если что-то зашумело, то тебя еще ручным металлоискателем проверят. Если есть подозрение на что-то нехорошее, то отведут в комнатку для личного досмотра.
5) И вот ты в зале ожидания. Объявляют твой рейс. Ты идешь к нужному выходу. Там проверят твой билет, паспорт и еще раз попросят засунуть сумки в калибровочный ящик.
6) На входе в самолет ты еще раз предъявляешь билет.
---
Уложиться в 1 час с этими процедурами можно, но ровненько так. Жопоухий свинорылый депутат толково придумал, что надо еще одну проверочку, чтобы гарантированно сорвать рейс. При этом в зале ожидания я могу легально выпить пива или чего покрепче. Как эта скотина пытается регламентировать? Я не за рулем, я не на работе. Самолет и вот эти сраные проверки, беготня, ощущение утекающего времени "а вдруг не успею? передо мной семья с 3-мя детьми, они стоят уже 12 минут!!!".
Пусть следит за собой. А бухих в гавно можно и просто так, без самолета паковать. Закон разрешает.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
Владимир Час назад
Может просто тех кто в говно в самолет не пускать? Я выпиваю перед полетом. Не нажираюсь же.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
213
Влад Владимир 44 минуты назад
Довольно часто на посадке человек выглядит как слегка выпивший,а в самолете его уже развозит в говно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий удален. Причина: спам, реклама
−3
0
truten Час назад
Я ни разу не летел трезвым все 12 раз, был не в говно но 200 грамм выпивал что-бы просто спать.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
FOX98
  • Дата регистрации: 16.02.2020
  • 1080 постов (1070 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

103816



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Баба-Яга выпивала между дублями, а Настенька безответно влюбилась: как снимали «Морозко»
Баба-Яга выпивала между дублями, а Настенька безответно влюбилась: как снимали «Морозко»
"Уши отрэжу!": в Калининграде проучили возмущённого мигранта с ножом
"Уши отрэжу!": в Калининграде проучили возмущённого мигранта с ножом
Набирающие популярность в сообществах
"Спала с мужчиной, у которого беременна жена": люди признались в том, что стыдно говорить вслух
"Спала с мужчиной, у которого беременна жена": люди признались в том, что стыдно...
Неистовый пес империализма — Редьярд Киплинг, враг России⁠⁠
Неистовый пес империализма — Редьярд Киплинг, враг России⁠⁠
Робот-пылесос, который станет отличным помощником по уборке квартиры или дома
Робот-пылесос, который станет отличным помощником по уборке квартиры или дома
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 8 апреля

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомобили#Юмор#ДТП#аварии#авто аварии#интересное#Китай#фильм#Еда
#животные#автомир#история#люди#интересно#забавно#Автовсячина#США#полиция#оренбург
#машина#Прикол#кот#в мире#факты#собака#кино#Россия#кошка#Санкт-Петербург
Робот-пылесос, который станет отличным помощником по уборке квартиры или дома Робот-пылесос, который станет отличным помощником по уборке квартиры или дома Выдох в трубочку: история появления, становления и развития алкотестеров Выдох в трубочку: история появления, становления и развития алкотестеров Азиаты сметают "полеты в никуда" словно горячие пирожки Азиаты сметают "полеты в никуда" словно горячие пирожки 10 вещей в самолётах, о существовании которых пассажиры даже не подозревают 10 вещей в самолётах, о существовании которых пассажиры даже не подозревают 20+ секретов и историй стюардесс, о которых не расскажут простым пассажирам 20+ секретов и историй стюардесс, о которых не расскажут простым пассажирам Авиакомпания сняла с рейса 3-летнего мальчика с аутизмом из-за маски для лица Авиакомпания сняла с рейса 3-летнего мальчика с аутизмом из-за маски для лица

На что жалуетесь?

Вернуться