Дуньте в трубочку: в России планируют решить вопрос с любителями выпить перед полетом

Сложно сосчитать, сколько рейсов было задержано, сколько нервов потрепано во время полетов, сколько проблем возникает с пьяными пассажирами.
Глава комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Алексей Диденко предложил простой способ, как решить проблему с пьяненькими пассажирами. Надо всего лишь перед посадкой в самолет проверять подозрительных граждан с помощью алкотестера. Превысил установленные промилле - иди трезвей.
По мнению автора, такая мера разрешит массу конфликтных ситуаций и позволит сотрудникам ответственных служб не пускать человека на борт не только на основании подозрительных внешних признаков.
Это предложение он уже направил министру транспорта Виталию Савельеву.
«Введение нового правила разрешит массу конфликтных ситуаций, когда пассажир утверждает, что не пьян, а сотрудники ответственных служб принимают решение не пускать его на борт на основании лишь внешних признаков. В случае выявления сильного состояния опьянения (от 1,5 промилле алкоголя в крови) это будет аргументом в пользу решения о недопуске на борт», — говорится в документе.
Поголовно проверять всех не планируют, только самых подозрительных пассажиров. При этом еще стоит определить, кто будет проводить проверку - авиакомпания или службы безопасности.
Сами авиакомпании утверждают, что подобная процедура только увеличит процесс посадки пассажиров на рейс, но идея нужная, так как инцидентов с участием пьяных авиадебоширов становится все больше. Только в прошлом году с самолетов в России сняли 1,65 тыс. буйных пассажиров.
Ну а часть экспертов и вовсе считают, что идея с алкотестерами бессмысленная и необходимо усилить наказание за срыв рейсов и даже ввести за это уголовную ответственность.
Источник:
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а для того, чтобы благополучно проспать практически весь полёт. И таких людей очень много, мягко говоря. Если примут эти правила, то эта масса людей должна будет весь полёт проводить на грани нервного срыва, борясь с паническими атаками. И не всем это удаётся. Такие клиенты для бортпроводников тоже не совсем подарок. Человек, который пытается открыть в полёте дверь с истошным криком "Остановите самолёт, я выйду!", вряд ли способствует покою и умиротворению на борту.
Я лично вижу более рациональное решение в ужесточении мер. Но это конечно сугубо имхо.
У этих мудаков кроме запретов, есть хоть какая вата в голове?
Забавно, что аналогичные предложения в отношении депутатов Госдумы с треском провалились
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Аэропорт еле-еле успевает справляться с потоком пассажиров. Давайте посчитаем количество проверок:
1) На входе в аэропорт проверка сумок через просвет и проверка тебя через рамку. Лёгонькая такая.
2) Надо подойти к стойке регистрации и получить билет. Мимоходом показать, что твоя сумочка влезает в ящичек или сдать вещи в багаж.
3) Надо пройти мимо каких-то тётенек в зону досмотра. Т.е. паспорт и билет.
4) В зоне досмотра снять верхнюю рдежду и положить ее в отдельный ящик. В другой ящик положить вытащенные из сумок ноутбуки и телефон. Вещи конечно на эту-же ленту. В некоторых случаях снять ботинки и их тоже в ящик (ботинки бывают, но редко). После пройти через рамку, а если что-то зашумело, то тебя еще ручным металлоискателем проверят. Если есть подозрение на что-то нехорошее, то отведут в комнатку для личного досмотра.
5) И вот ты в зале ожидания. Объявляют твой рейс. Ты идешь к нужному выходу. Там проверят твой билет, паспорт и еще раз попросят засунуть сумки в калибровочный ящик.
6) На входе в самолет ты еще раз предъявляешь билет.
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Уложиться в 1 час с этими процедурами можно, но ровненько так. Жопоухий свинорылый депутат толково придумал, что надо еще одну проверочку, чтобы гарантированно сорвать рейс. При этом в зале ожидания я могу легально выпить пива или чего покрепче. Как эта скотина пытается регламентировать? Я не за рулем, я не на работе. Самолет и вот эти сраные проверки, беготня, ощущение утекающего времени "а вдруг не успею? передо мной семья с 3-мя детьми, они стоят уже 12 минут!!!".
Пусть следит за собой. А бухих в гавно можно и просто так, без самолета паковать. Закон разрешает.