Учёные рассказали от чего зависит потеря память из-за алкоголя

Учёные из Центра профилактических исследований Эдны Беннетт Пирс и с факультета биоповеденческого здоровья Университета штата Пенсильвания в США задались целью выяснить из-за чего во время употребления алкогольных напитков иногда пропадает память. Исследование опубликовано в журнале Alcoholism: Clinical and Experimental Research.

Авторы пришли к выводу, что на потерю памяти влияет не только количество выпитого алкоголя, но и то, как именно его пить. Кроме того, понимание этого принципа может предотвратить симптомы психических и поведенческих расстройств.