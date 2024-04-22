Учёные рассказали от чего зависит потеря память из-за алкоголя

Каждый человек, который злоупотребляет алкоголем, знаком с этим ощущением - встаёшь утром и ничего не помнишь.
Учёные из Центра профилактических исследований Эдны Беннетт Пирс и с факультета биоповеденческого здоровья Университета штата Пенсильвания в США задались целью выяснить из-за чего во время употребления алкогольных напитков иногда пропадает память. Исследование опубликовано в журнале Alcoholism: Clinical and Experimental Research.
Авторы пришли к выводу, что на потерю памяти влияет не только количество выпитого алкоголя, но и то, как именно его пить. Кроме того, понимание этого принципа может предотвратить симптомы психических и поведенческих расстройств.
Потерей память во время распития спиртных напитков страдает примерно 80% пьющих студентов. Среди них и проводили исследование. 79 студентов в возрасте от 18 до 22 лет прошли опрос и получили датчики, которые измеряют биомаркеры интоксикации практически в реальном времени. Добровольцы каждый день с 17:00 четверга до утра воскресенья заполняли анкеты, в которых рассказывали сколько выпили, как пили и что помнят.
За месяц учёные зафиксировали 486 эпизодов распития спиртного и 147 эпизодов амнезии. Специалисты выяснили, как влияет скорость и интенсивность интоксикации на память. Благодаря исследованию удалось выяснить скорость достижения интоксикации, продолжительность и пиковое значение. В связи с этим был сделан вывод - важно не только то, сколько человек пьёт, но и то, как именно.
Итак, когда показатели алкогольной интоксикации росли очень быстро, риск провалов в памяти увеличивался в 2,69 раза; когда пиковые значения концентрации алкоголя были наиболее высоки — в 2,93 раза; когда показатели интоксикации нарастали продолжительно (речь идет о количестве часов распития алкоголя) — в 4,16 раза.
Другими словами, важно то, насколько быстро вы напиваетесь, насколько сильно напиваетесь и насколько долго продолжаете пить. Если вы пьёте быстро, пьянеете сильно, но продолжаете употреблять алкоголь - на утро провалы в памяти вам обеспечены. Научно доказано, как говорится.
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Организмы ещё молодые, не "замученные Тарзаном".