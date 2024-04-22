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Учёные рассказали от чего зависит потеря память из-за алкоголя

Учёные рассказали от чего зависит потеря память из-за алкоголя

Автор:
22 апреля 2024 20:00
Сообщество : Наука
Метки: Учёные   алкоголь   здоровье   интересное   исследование   память   фото   
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Каждый человек, который злоупотребляет алкоголем, знаком с этим ощущением - встаёшь утром и ничего не помнишь.

Учёные из Центра профилактических исследований Эдны Беннетт Пирс и с факультета биоповеденческого здоровья Университета штата Пенсильвания в США задались целью выяснить из-за чего во время употребления алкогольных напитков иногда пропадает память. Исследование опубликовано в журнале Alcoholism: Clinical and Experimental Research.

Авторы пришли к выводу, что на потерю памяти влияет не только количество выпитого алкоголя, но и то, как именно его пить. Кроме того, понимание этого принципа может предотвратить симптомы психических и поведенческих расстройств.

Потерей память во время распития спиртных напитков страдает примерно 80% пьющих студентов. Среди них и проводили исследование. 79 студентов в возрасте от 18 до 22 лет прошли опрос и получили датчики, которые измеряют биомаркеры интоксикации практически в реальном времени. Добровольцы каждый день с 17:00 четверга до утра воскресенья заполняли анкеты, в которых рассказывали сколько выпили, как пили и что помнят.

За месяц учёные зафиксировали  486 эпизодов распития спиртного и 147 эпизодов амнезии. Специалисты выяснили, как влияет скорость и интенсивность интоксикации на память. Благодаря исследованию удалось выяснить скорость достижения интоксикации, продолжительность и пиковое значение. В связи с этим был сделан вывод - важно не только то, сколько человек пьёт, но и то, как именно.

Итак, когда показатели алкогольной интоксикации росли очень быстро, риск провалов в памяти увеличивался в 2,69 раза; когда пиковые значения концентрации алкоголя были наиболее высоки — в 2,93 раза; когда показатели интоксикации нарастали продолжительно (речь идет о количестве часов распития алкоголя) — в 4,16 раза.

Другими словами, важно то, насколько быстро вы напиваетесь, насколько сильно напиваетесь и насколько долго продолжаете пить. Если вы пьёте быстро, пьянеете сильно, но продолжаете употреблять алкоголь - на утро провалы в памяти вам обеспечены. Научно доказано, как говорится.

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Метки: Учёные   алкоголь   здоровье   интересное   исследование   память   фото   
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9  комментариев
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Великий Немой Час назад
Даже читать не стал! Автор не дружит с русским языком! И в названии и в описании - коряво!
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60k
alertol 18 минут назад
Потеря памяти зависит от мозга, есть те кто нажираются как свиньи и всё помнят, есть те кто пили с ними (синхронно один и тот же напиток одни и те же дозы) и не помнят ничего. Псевдоучёные сами бы собрались крупной компанией, да провели "исследование"
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39
Wolf Roy 22 минуты назад
Начал писать коммент... Забыл о чём пост ..
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4k
Александр Ломовицкий Полчаса назад
Потеря памяти зависит от того насколько качественный алкоголь ты пьешь, от бормотухи мозг устает быстро а вот задница еще долго бегает в поисках приключений. от хорошего напитка наоборот ноги не ходят а голова светлая как фонарь под окном.
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36k
Teodor 50 минут назад
Плять, нашли на ком исследования проводить - на бухающих студентах! Что эти дети вырвавшиеся из под родительской опеки и добравшиеся до легального алкоголя могут понимать в выпивке.!?
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20k
Bill 59 минут назад
Девочки на этом кадре из фильма не выпивать сюда пришли. Друг подсказал.
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PokemonKa
  • Дата регистрации: 14.12.2016
  • 4949 постов (4735 в горячем)
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
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