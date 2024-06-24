FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Без кота и жизнь не та 2468 постов • 522 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Без кота и жизнь не та
Порядок и его создатели

Порядок и его создатели

Автор:
24 июня 2024 16:49
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Животное   коробка   кот   котик   порядок   сортировка   стеллаж   упорядочивание   фото   хранение   
954
25

Котики – существа, которым плевать на правила. Они любят привносить в человеческое существование нотку хаоса. Чего только стоят ночные тыгыдыки и неожиданные куси…

Но, как говорится, и на старуху бывает проруха. Иногда котейки добровольно соглашаются на упорядочивание и классификацию и даже сохраняют заданные параметры. Почему? Никто не знает. Но фото, подтверждающие факт кошачьей милости, в качестве наглядных доказательств сохраняются.

×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Без кота и жизнь не та"
Метки: Животное   коробка   кот   котик   порядок   сортировка   стеллаж   упорядочивание   фото   хранение   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Показать ещё
Gatsby
  • Дата регистрации: 19.05.2021
  • 2551 пост (2287 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

120390



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Снимались с самого детства: самые первые роли знаменитых советских и российских актёров
Снимались с самого детства: самые первые роли знаменитых советских и российских актёров
Николаю Николаевичу Дроздову сегодня исполнилось 87 лет!
Николаю Николаевичу Дроздову сегодня исполнилось 87 лет!
Набирающие популярность в сообществах
Устарели сразу. История британских мониторов типа Roberts
Устарели сразу. История британских мониторов типа Roberts
Приматологи представили свидетельства самолечения диких шимпанзе&nbsp;растениями
Приматологи представили свидетельства самолечения диких шимпанзе растениями
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Классика

Лучшие демотиваторы
Услуга которую мы ждали

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Прикол#интересно#новости#маразм#инцидент#полиция#кот#достопримечательность#улыбнуло
#в мире#история#Юмор#кошка#Китай#забавно#Подмосковье#игра#драка#факты
#животные#СССР#люди#Индия#Россия#дети#машина#ЧП#Спорт#позитив
Тайное общество вязальщиков Тайное общество вязальщиков Сами с усами: необычные компьютерные гении Сами с усами: необычные компьютерные гении Шкаф и его обитатели Шкаф и его обитатели Милота за стеклом Милота за стеклом Умилительные пушистые дуэты Умилительные пушистые дуэты

На что жалуетесь?

Вернуться