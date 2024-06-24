Порядок и его создатели

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Котики – существа, которым плевать на правила. Они любят привносить в человеческое существование нотку хаоса. Чего только стоят ночные тыгыдыки и неожиданные куси…
Но, как говорится, и на старуху бывает проруха. Иногда котейки добровольно соглашаются на упорядочивание и классификацию и даже сохраняют заданные параметры. Почему? Никто не знает. Но фото, подтверждающие факт кошачьей милости, в качестве наглядных доказательств сохраняются.
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