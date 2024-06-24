Порядок и его создатели

Но, как говорится, и на старуху бывает проруха. Иногда котейки добровольно соглашаются на упорядочивание и классификацию и даже сохраняют заданные параметры. Почему? Никто не знает. Но фото, подтверждающие факт кошачьей милости, в качестве наглядных доказательств сохраняются.