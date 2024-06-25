Коты большой красоты с нереальной высоты

Истинные короли дома и мира достойны соответствующего величия и поклонения. Особенно сегодня – 25 июня, в день господства кошек, когда мы должны признать, что мир находится исключительно под управлением гениальных пушистиков. И поскольку ростом котики в любом случае меньше своих неразумных кожаных подданных, то импровизированные троны им приходится сооружать из шкафов и полок. Благо, прыгучесть позволяет.
И оттуда котейки благосклонно взирают на своих слуг, ожидая лакомства, поглажки, возможности сделать неожиданный кусь или просто
дрыхнут погружаются в философское созерцание глубин своего разума.
Источник:
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