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Сообщество Без кота и жизнь не та 2472 поста • 522 подписчика подписаться
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Коты большой красоты с нереальной высоты

Коты большой красоты с нереальной высоты

Автор:
25 июня 2024 15:53
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Животное   вид   квартира   кот   котик   полка   праздник   фото   шкаф   
1075
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Истинные короли дома и мира достойны соответствующего величия и поклонения. Особенно сегодня – 25 июня, в день господства кошек, когда мы должны признать, что мир находится исключительно под управлением гениальных пушистиков. И поскольку ростом котики в любом случае меньше своих неразумных кожаных подданных, то импровизированные троны им приходится сооружать из шкафов и полок. Благо, прыгучесть позволяет.

И оттуда котейки благосклонно взирают на своих слуг, ожидая лакомства, поглажки, возможности сделать неожиданный кусь или просто дрыхнут погружаются в философское созерцание глубин своего разума.

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Метки: Животное   вид   квартира   кот   котик   полка   праздник   фото   шкаф   
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5  комментариев
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23k
homerchik Час назад
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Autumn2015 8 минут назад
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Autumn2015 10 минут назад
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speaktr-st 18 минут назад
Кот моих знакомых.

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35k
Ego sum qui sum Час назад
некрасивых котов не бывает, бывает мало вискаса
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Gatsby
  • Дата регистрации: 19.05.2021
  • 2555 постов (2291 в горячем)

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