Коты большой красоты с нереальной высоты

Истинные короли дома и мира достойны соответствующего величия и поклонения. Особенно сегодня – 25 июня, в день господства кошек, когда мы должны признать, что мир находится исключительно под управлением гениальных пушистиков. И поскольку ростом котики в любом случае меньше своих неразумных кожаных подданных, то импровизированные троны им приходится сооружать из шкафов и полок. Благо, прыгучесть позволяет.