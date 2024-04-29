Гость столицы пристал к девушке на улице и пожалел об этом

Воскресная прогулка закончилась для двух жителей Химок потасовкой и испорченным настроением. Парень с подругой катались на электросамокатах, девушка отстала на пару десятков метров и в этот момент к ней пристал незнакомец. По её словам, он начал грязно её домогаться. Тут же подошёл её парень, чтобы выяснить причины конфликта.





Разговора с бородатым мужчиной не получилось, на замечания о неподобающем поведении тот начал размахивать руками и один раз попал самокатчику кулаком по голове. И впоследствии пожалел об этом. Парень по имени Иван оказался каратистом и быстро отправил наглого приезжего на асфальт.