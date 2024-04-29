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Гость столицы пристал к девушке на улице и пожалел об этом

Гость столицы пристал к девушке на улице и пожалел об этом

Автор:
29 апреля 2024 13:04
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Видео   Девушка   карате   конфликт   приставания   химки   
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Неподалёку находился её парень, который к тому же оказался каратистом.

Воскресная прогулка закончилась для двух жителей Химок потасовкой и испорченным настроением. Парень с подругой катались на электросамокатах, девушка отстала на пару десятков метров и в этот момент к ней пристал незнакомец. По её словам, он начал грязно её домогаться. Тут же подошёл её парень, чтобы выяснить причины конфликта.


Разговора с бородатым мужчиной не получилось, на замечания о неподобающем поведении тот начал размахивать руками и один раз попал самокатчику кулаком по голове. И впоследствии пожалел об этом. Парень по имени Иван оказался каратистом и быстро отправил наглого приезжего на асфальт.

Как рассказал отец Вани-каратиста, к его девушке пристал уроженец Дагестана. Насколько известно, конфликт закончился без привлечения полиции — ни одна из сторон заявления в одел не подавала.


"В Химках мой сын катался на самокате со своей подругой, к его девчонке стал домогаться дагестанец, на недовольство он отреагировал ударом в голову. Все бы ничего, но сын является 3-х кратным призером Европы по карате киокушинкай", — рассказал отец Ивана.

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Метки: Видео   Девушка   карате   конфликт   приставания   химки   
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33  комментария
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7k
pinbalist 50 минут назад
Как-то маловато
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4k
americos 9 минут назад
Мало Ваня, мало.
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14k
JawaRocker 12 минут назад
Хм, а запрет-то, продажи алкоголя малолетками и после 23-00, мало-мальски начинает работать, всё чаще молодежь начинает занимается спортом, а не синячит сиськи-полторашки на детских площадках
Так держать.
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16k
info-kozirev 14 минут назад
Чего ишак аульный сил не рассчитал,без толпы описдюлился.
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968
Серга 15 минут назад
конечно, дагедаун не побежал в полицию..на весь свет трубить, что гордый кауказский мущщино [мат]- это харам.
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142
Liberman 17 минут назад
А эта че орет,хватит? Её забыли спросить! Хельсинский синдром,или не будь Вани - отдалась бы????
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142
Liberman Роман 4 минуты назад
так не прикладывай, ты ж профессионал!
да и карате это "не единоборство" а "боевое искусство" - в искусстве есть философия! медитации,трансовое состояние и т.д. да и техника боя - там так себе.
Я занимался по первой(не на долго меня хватило) - потом ушел на дзюдо, ну а с дзюдо на самбо.
каратисты - самые слабые, физкультурники,блин.
так что не уверен я что за каратэ можно присесть.
Бокс - да,Самбо - да,Тхэкво до - да,Борьба - да.
но эти балерины,прости госпади - там даже удар на выдохе - что маразм.
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4k
grigorenko vladislav 18 минут назад
Не-не, Ваня, не слушай её! Продолжай!
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1k
Сергей С 18 минут назад
Черножопая обезьяна из дотационной клоаки
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5k
SmartCat101 21 минуту назад
пиши Ваня заяву ! не надо с этими мразями играть в благородство !
нечего таким животным у нас делать
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6k
Нуи Хусим 22 минуты назад
Почему слово гость не берут в кавычки ( "" )? Какой он, нахрен, гость? Забежавший дикарь, мать его!
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754
Сергей 23 минуты назад
Хочешь жить с животными набивай кулаки. Главное у них правило все отобрать у Русских, обмануть, не нае русского не проживешь. Они живут под такой эгидой. Департация тоже бессмысленна к 2050 году русские станут малочисленной нацией в целом.
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2
Oleg 24 минуты назад
Тема отхвата не открыта полностью...
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40k
russger 24 минуты назад
Чёт не похожи его удары на удары каратиста.

Зы. сам занимался, так что не надо ля-ля
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15k
кот базилий Полчаса назад
Дыгыстан гарачый кров хатель баба , а получиль в рыло немытое.
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2k
просто программист Полчаса назад
Самокатом его надо, самокатом)
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40k
albedo 36 минут назад
Вспомнилось:
Кстати - удивил даг - обычно они толпой нападают.
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17k
Совранский 40 минут назад
Там, там, там-там там, Ванюша молодец!
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2k
Руслана Тарасова 40 минут назад
Вонючее животное спустилось из дагестанского аула , где трахало только ишаков и младших братьев. Здесь ему зачесались. Мало этой вонючей бородатой мрази досталось, очень мало. Я сама , лично, неоднократно сталкивалась с этими дагестанскими ишаками, у себя, в Подмосковье. Они понимают только многократные удары в голову.
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212
w 45 минут назад
Ну такое.
Половина ударов в молоко.
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212
w АнтонПолднев 14 минут назад
Да не.
Это потому, что карате - не для уличной драки, проверено не раз.
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7k
Старичок 45 минут назад
а девка снимать то успевает.
и парень красавчик, только надо было бородатого пару раз к столбу приложить. встрехнуть, так сказать, пыль мозговой кости.
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638
tokol 47 минут назад
[мат] этих черножопых! Привыкли к вседозволенности! Один на один они очкуны
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Burzum
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