Гость столицы пристал к девушке на улице и пожалел об этом

Неподалёку находился её парень, который к тому же оказался каратистом.
Воскресная прогулка закончилась для двух жителей Химок потасовкой и испорченным настроением. Парень с подругой катались на электросамокатах, девушка отстала на пару десятков метров и в этот момент к ней пристал незнакомец. По её словам, он начал грязно её домогаться. Тут же подошёл её парень, чтобы выяснить причины конфликта.
Разговора с бородатым мужчиной не получилось, на замечания о неподобающем поведении тот начал размахивать руками и один раз попал самокатчику кулаком по голове. И впоследствии пожалел об этом. Парень по имени Иван оказался каратистом и быстро отправил наглого приезжего на асфальт.
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Как рассказал отец Вани-каратиста, к его девушке пристал уроженец Дагестана. Насколько известно, конфликт закончился без привлечения полиции — ни одна из сторон заявления в одел не подавала.
"В Химках мой сын катался на самокате со своей подругой, к его девчонке стал домогаться дагестанец, на недовольство он отреагировал ударом в голову. Все бы ничего, но сын является 3-х кратным призером Европы по карате киокушинкай", — рассказал отец Ивана.
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да и карате это "не единоборство" а "боевое искусство" - в искусстве есть философия! медитации,трансовое состояние и т.д. да и техника боя - там так себе.
Я занимался по первой(не на долго меня хватило) - потом ушел на дзюдо, ну а с дзюдо на самбо.
каратисты - самые слабые, физкультурники,блин.
так что не уверен я что за каратэ можно присесть.
Бокс - да,Самбо - да,Тхэкво до - да,Борьба - да.
но эти балерины,прости госпади - там даже удар на выдохе - что маразм.
нечего таким животным у нас делать
Зы. сам занимался, так что не надо ля-ля
А вообще, кёкушинкай специализируется на разбивании предметов и чурбан расколоть надо было в щепки!
Кстати - удивил даг - обычно они толпой нападают.
Половина ударов в молоко.
Это потому, что карате - не для уличной драки, проверено не раз.
и парень красавчик, только надо было бородатого пару раз к столбу приложить. встрехнуть, так сказать, пыль мозговой кости.