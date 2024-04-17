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В подмосковном Раменском приезжий ударил беременную девушку-фельдшера за отказ выдать ему справку

В подмосковном Раменском приезжий ударил беременную девушку-фельдшера за отказ выдать ему справку

Автор:
17 апреля 2024 14:25
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Девушка   Подмосковье   беременная   детская поликлиника   раменское   фельдшер   
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Пострадавшая написала заявление в полицию и его уже ищут.

Девушка на 20-й неделе беременности трудится фельдшером в детской поликлинике. И к ней на приём явился «слабо говорящий по-русски» мужчина. Пришёл один, без ребёнка, без документов и прикрепления к этой поликлинике. При этом потребовал, чтобы ему выдали справку для детского сада.

Естественно, фельдшер ему отказала - выдать ему справку на таких условиях просто физически невозможно. Стала объяснять причины, а он разозлился и стал хамить. Потом и вовсе разбушевался и ударил её по лицу. После этого сбежал, но она успела сделать его фото.

Теперь у девушки здоровенный синяк, отвратительное настроение и тянущие боли внизу живота. Неадеквата ищут правоохранители, СК уже завёл уголовное дело.

Как раз вчера обсуждали похожую историю из подмосковной Балашихи. Там семья южан избила молодую мать прямо на детской площадке и к вопросу подключились активисты «Русской общины».

Источник:

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Метки: Видео   Девушка   Подмосковье   беременная   детская поликлиника   раменское   фельдшер   
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47  комментариев
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12k
Juli 2 часа назад
нафига их дети в наших садиках?
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5k
Феликс Дзержинский 10 минут назад
Арматурой в тихую отработать, чтобы ноги и руки превратились в суповой набор.
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3k
Остап_Бендер_Задунайский Полчаса назад
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15k
jnkbxybr Полчаса назад
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8k
Николай Полчаса назад
Прощайте...
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12k
Том Сойер Полчаса назад
Эти епанаты как будто специально нарываются, потом будут как каклы - сопли по щекам размазывать и ныть " А нас за что...."
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1k
Андрей Граф 37 минут назад
найти тварь и переломать ему все, а детей мартышек чурбанских, которые сами как тараканы вонючие не куда не брать и не обслуживать в наших поликлиниках
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22k
alexis 48 минут назад
Скоро будет видео с извинениями отъезжающего.
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40k
Алексей 54 минуты назад
что опять макак?
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171k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 59 минут назад
мразотные взяточники приучили террористов что в России можно за 15 рублей любую бумагу с печатью получить..вот кому пожизненный срок нужно давать..
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24k
Shtoppi Час назад
поймать эту долбанную обезьяну и упи34ить в кучку кровавых ошметков! ублюдок черножопый!!!
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7k
Lexx Час назад
Не приезжий, а очередной черножопый. Вещи надо называть своими именами.
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11k
Юрий Час назад
А этой черножопой обезьяне что детсадике делать?
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31k
AzuveR Час назад
Как найдут,пуст на кол посадят. Тварь черножопая.
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64k
Олег Час назад
Покушение на убийство двух и более лиц. И никак иначе. Семью в кишлак, а этого на рудники
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675
FlakoBoy Час назад
Понаехавших только отстреливать! Они уже с концами берега потеряли, а продажные мусора ни хрена делать не хотят! Пора этот пиз.ец закачивать.
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11k
Мафусаил Час назад
Надеюсь когда его будут брать, парни не будут к нему толерантными...
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55k
Aleksandr Час назад
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11k
Vacony Час назад
Ни дня без таких новостей... и это в век интернета. а сколько случаев без огласки ? ...
Может пора как то жестко решить проблему ? ... да зацепит и "нормальных" приезжих, но увы...
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9k
Alex Час назад
Замочить черножопую мразь!
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17k
Kostick Час назад
и эта падаль занимает место в детских садах, школах, больницах. самки рожают в роддомах, получают пособия... ой не туда мы идём, ой не туда. в эмиратах куча гастеров трудится, но они там тише травы, ниже воды.
ps чурке выдать справку, ессно легитимную, о сочетанных травмах всей тушки, вместе с женой и личинусами - отправить накуй на родимый ослойобистон.
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