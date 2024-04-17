В подмосковном Раменском приезжий ударил беременную девушку-фельдшера за отказ выдать ему справку

Девушка на 20-й неделе беременности трудится фельдшером в детской поликлинике. И к ней на приём явился «слабо говорящий по-русски» мужчина. Пришёл один, без ребёнка, без документов и прикрепления к этой поликлинике. При этом потребовал, чтобы ему выдали справку для детского сада.

Естественно, фельдшер ему отказала - выдать ему справку на таких условиях просто физически невозможно. Стала объяснять причины, а он разозлился и стал хамить. Потом и вовсе разбушевался и ударил её по лицу. После этого сбежал, но она успела сделать его фото.