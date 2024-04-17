В подмосковном Раменском приезжий ударил беременную девушку-фельдшера за отказ выдать ему справку

Пострадавшая написала заявление в полицию и его уже ищут.
Девушка на 20-й неделе беременности трудится фельдшером в детской поликлинике. И к ней на приём явился «слабо говорящий по-русски» мужчина. Пришёл один, без ребёнка, без документов и прикрепления к этой поликлинике. При этом потребовал, чтобы ему выдали справку для детского сада.
Естественно, фельдшер ему отказала - выдать ему справку на таких условиях просто физически невозможно. Стала объяснять причины, а он разозлился и стал хамить. Потом и вовсе разбушевался и ударил её по лицу. После этого сбежал, но она успела сделать его фото.
Теперь у девушки здоровенный синяк, отвратительное настроение и тянущие боли внизу живота. Неадеквата ищут правоохранители, СК уже завёл уголовное дело.
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Как раз вчера обсуждали похожую историю из подмосковной Балашихи. Там семья южан избила молодую мать прямо на детской площадке и к вопросу подключились активисты «Русской общины».
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еще не известно есть ли у него высерок в принципе. мож этот ушлепок какую-нить аферу мутит.
обвешайся картинками, а они обвешаются домами в гейропе и дубаях, яхтами итд...
Может пора как то жестко решить проблему ? ... да зацепит и "нормальных" приезжих, но увы...
ps чурке выдать справку, ессно легитимную, о сочетанных травмах всей тушки, вместе с женой и личинусами - отправить накуй на родимый ослойобистон.