В Германии найдена могила "зомби" возрастом 4200 лет

Захоронение в окрестностях Оппина в Саксонии-Анхальт проливает свет на суеверные обычаи европейцев бронзового века. В могиле нашли останки мужчины, его положили на бок, а ноги прижали тяжёлым камнем, чтобы он не смог подняться и посеять хаос среди живых.
Находку сделали во время раскопок перед монтажом подземной кабельной линии SuedOstLink.
"Это взрослый мужчина, от 40 до 60 лет. Он лежит на левом боку, согнув ноги, и обращён лицом на восток, - сказал руководитель раскопок Уве Моос. - Поперёк его голеней положили большой камень длиной около метра, шириной 50 сантиметров и высотой 10 сантиметров".
По мнению Мооса, умерший мог страдать от серьёзной болезни или же был нелюбим окружающими.
"Тяжёлая плита должна была помешать ему вернуться", - добавил эксперт.
Возможно, человек принадлежал к культуре колоколовидных кубков. Она названа так из-за характерной формы керамики, которую археологи находили в погребениях.
Хотя истории о вампирах, зомби и прочей нежити были особенно распространены в Европе в Средние века, мало что известно о ревенантских суевериях в бронзовый век.
"Мы знаем, что даже в каменном веке люди боялись ревенантов, - сказала археолог Сюзанна Фридерих в интервью немецкому телеканалу MDR. - В те времена люди верили, что мертвецы иногда пытаются выбраться из своих могил".
Во многих древних мифологиях, в том числе у кельтов и норвежцев, особое место занимали зомби или ревенант. Древние греки также испытывали неподдельный страх перед нежитью, о чём свидетельствует их обычай утяжелять погребённые тела. Римляне верили в оживших мертвецов и, согласно многочисленным литературным источникам, клали камни в рот умершим, чтобы те не восстали.
"Есть могилы, где усопший лежит на животе. Считалось, что так он будет зарываться всё глубже и глубже, вместо того чтобы подниматься на поверхность, - объяснила Фридерих. - Некоторых ещё и пронзали копьём, чтобы обездвижить".
Источник: — переведено специально для fishki.net
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