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В Германии найдена могила "зомби" возрастом 4200 лет

В Германии найдена могила "зомби" возрастом 4200 лет

Автор:
24 апреля 2024 08:56
Сообщество : Сообщество кладоискателей
Метки: Германия   археология   бронзовый век   захоронение   зомби   могила   
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Захоронение в окрестностях Оппина в Саксонии-Анхальт проливает свет на суеверные обычаи европейцев бронзового века. В могиле нашли останки мужчины, его положили на бок, а ноги прижали тяжёлым камнем, чтобы он не смог подняться и посеять хаос среди живых.

Находку сделали во время раскопок перед монтажом подземной кабельной линии SuedOstLink.

"Это взрослый мужчина, от 40 до 60 лет. Он лежит на левом боку, согнув ноги, и обращён лицом на восток, - сказал руководитель раскопок Уве Моос. - Поперёк его голеней положили большой камень длиной около метра, шириной 50 сантиметров и высотой 10 сантиметров".

По мнению Мооса, умерший мог страдать от серьёзной болезни или же был нелюбим окружающими.

"Тяжёлая плита должна была помешать ему вернуться", - добавил эксперт.

Возможно, человек принадлежал к культуре колоколовидных кубков. Она названа так из-за характерной формы керамики, которую археологи находили в погребениях.

Хотя истории о вампирах, зомби и прочей нежити были особенно распространены в Европе в Средние века, мало что известно о ревенантских суевериях в бронзовый век.

"Мы знаем, что даже в каменном веке люди боялись ревенантов, - сказала археолог Сюзанна Фридерих в интервью немецкому телеканалу MDR. - В те времена люди верили, что мертвецы иногда пытаются выбраться из своих могил".

Во многих древних мифологиях, в том числе у кельтов и норвежцев, особое место занимали зомби или ревенант. Древние греки также испытывали неподдельный страх перед нежитью, о чём свидетельствует их обычай утяжелять погребённые тела. Римляне верили в оживших мертвецов и, согласно многочисленным литературным источникам, клали камни в рот умершим, чтобы те не восстали.

"Есть могилы, где усопший лежит на животе. Считалось, что так он будет зарываться всё глубже и глубже, вместо того чтобы подниматься на поверхность, - объяснила Фридерих. - Некоторых ещё и пронзали копьём, чтобы обездвижить".

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Германия   археология   бронзовый век   захоронение   зомби   могила   
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2  комментария
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Lexx 44 минуты назад
А сжечь и развеять не проще? Или у них там в древней Саксонии, были проблемы с дровами?
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Лютый вам Бетховен 44 минуты назад
Укрыли камешком, чтобы ноги не замёрзли. При чём тут зомби?
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Fuchsia
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  • 2904 поста (2731 в горячем)

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