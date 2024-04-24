В Германии найдена могила "зомби" возрастом 4200 лет

"Это взрослый мужчина, от 40 до 60 лет. Он лежит на левом боку, согнув ноги, и обращён лицом на восток, - сказал руководитель раскопок Уве Моос. - Поперёк его голеней положили большой камень длиной около метра, шириной 50 сантиметров и высотой 10 сантиметров".

По мнению Мооса, умерший мог страдать от серьёзной болезни или же был нелюбим окружающими.

"Тяжёлая плита должна была помешать ему вернуться", - добавил эксперт.