Плотоядные цветики: легенды о растениях-хищниках

Это неуловимое растение, найденное в болотах Никарагуа, местные жители называют дьявольским плющом. По внешнему виду оно напоминает осьминога. Натуралист по имени Данстан в течение двух лет изучал местную флору и фауну и сделал это открытие в районе озера Никарагуа. Предположительно, Данстан проводил сбор образцов в этом районе, когда его собака издала мучительный вой.

Не зная, было ли это вызвано болью, ужасом или сочетанием двух причин, Данстан бросился к питомице и увидел её в сети корневищ или волокон. Они были тёмного цвета и источали липкую жижу с ужасным запахом. Мужчина принялся разрывать эти усики, но поначалу у него ничего не получалось. Мало того, что их было трудно перерезать ножом, они ещё и активно сопротивлялись.

Данстан спас свою собаку, но оба получили травмы во время этой стычки. У Данстана кожа на обеих руках покрылась волдырями, а собака была вся в крови и мелких ранах, кожа вокруг которых сморщилась. Собака была дезориентирована и с трудом передвигалась. Об этом растении известно очень мало, но местные жители его очень опасаются и обходят стороной.