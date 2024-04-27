FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Истории 6373 поста • 1294 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Истории
Плотоядные цветики: легенды о растениях-хищниках

Плотоядные цветики: легенды о растениях-хищниках

Автор:
27 апреля 2024 12:38
Сообщество : Истории
Метки: Плоты   Растение   история   легенда   людоед   находка   описание   учёный   флора   
1035
9

Растения – это одна сплошная польза. Кислород выделяют, в уходе в основном просты, не раздражают, есть не просят и молчат.

Но среди представителей царства флоры встречаются и выдающиеся экземпляры. В частности, те, что вместо водички, воздуха и питательных веществ из почвы предпочитают плоть и кровь.

×

Но если хищные растения, которые могут поймать и съесть мелкую живность, существуют в реальности, то могут ли быть дикие плотоядные растения, способные изловить человека? Возможно, существовали доисторические экземпляры, выжившие после вымирания всей мегафауны и флоры. Но нельзя исключать и того, что исследователям просто нужно было привлечь внимание к своим экспедициям и получить финансирование, рассказывая об открытиях, которых на самом деле не было.

Ни одно из известных плотоядных растений не представляет опасности для людей. Но одно, о котором ходят слухи как о растении-людоеде, известно под названием аморфофаллус титанический, или трупный цветок, спорное в этом плане. Одного взгляда на эту жуть достаточно, чтобы некоторые твёрдо решили, что цветочек не только может съесть взрослого человека, но и должен это сделать.

Когда трупный цветок цветёт, он источает запах, который описывают как жуткое амбре из гниющей плоти и экскрементов. Жуки-трупоеды и мухи привлекаются этим странным запахом и покрываются пыльцой, когда оказываются внутри, способствуя опылению. Известно, что за один день цветок вырастает до 10 сантиметров.

В отчёте за 1878 год, подготовленном немецким исследователем по имени Карл Лише, описывается кровавая церемония. Лише находился на острове Мадагаскар вместе с местным народом под названием мкодо. Он рассказал, как жители деревни выбирали жертву. Совсем юную девочку-подростка поранили заострёнными палками и заставили залезть на это дерево. Лише описал мадагаскарское дерево как напоминающее гигантский ананас с длинными мохнатыми усиками на верхушке:

Зверское дерево-каннибал, которое было таким инертным и мёртвым, внезапно ожило. Тонкие нежные лианы с яростью голодных змей затрепетали на мгновение над её головой, затем, словно чудовище с демоническим умом, сомкнулись на ней во внезапных витках вокруг шеи и рук. Только что раздавались её ужасные крики, как они моментально сошлись к булькающему стону. Усики, один за другим, как огромные зелёные змеи, с жестокой энергией и адской быстротой поднимались, втягивались и обвивали её крепче и крепче, с жестокой стремительностью и диким упорством анаконды, настигающей свою жертву.

Исследование этого сообщения, которое считается первым подобным докладом, показало, что на Мадагаскаре такого дерева не было. Племя мкодо не удалось найти, и даже сам Лише был признан вымыслом.

Непентесы, также известные как кувшиночники, самые крупные из обнаруженных хищных растений. Основная  пища – мелкие лягушки и насекомые, но иногда можно встретить крысу, переваривающуюся внутри непентеса. Хотя гигантское плотоядное растение не представляет угрозы для людей, они сами, безусловно, представляют для него опасность – дербанят дерево на запчасти, используя кувшинчики для приготовления еды, а лианы в качестве верёвки.

Это неуловимое растение, найденное в болотах Никарагуа, местные жители называют дьявольским плющом. По внешнему виду оно напоминает осьминога. Натуралист по имени Данстан в течение двух лет изучал местную флору и фауну и сделал это открытие в районе озера Никарагуа. Предположительно, Данстан проводил сбор образцов в этом районе, когда его собака издала мучительный вой.

Не зная, было ли это вызвано болью, ужасом или сочетанием двух причин, Данстан бросился к питомице и увидел её в сети корневищ или волокон. Они были тёмного цвета и источали липкую жижу с ужасным запахом. Мужчина принялся разрывать эти усики, но поначалу у него ничего не получалось. Мало того, что их было трудно перерезать ножом, они ещё и активно сопротивлялись.

Данстан спас свою собаку, но оба получили травмы во время этой стычки. У Данстана кожа на обеих руках покрылась волдырями, а собака была вся в крови и мелких ранах, кожа вокруг которых сморщилась. Собака была дезориентирована и с трудом передвигалась. Об этом растении известно очень мало, но местные жители его очень опасаются и обходят стороной.

Ходят слухи, что в Центральной Америке растет злобное дерево-людоед с острыми шипами, которыми оно закалывает своих жертв. От удара этих шипов может пострадать кто угодно и что угодно, и дерево не делает различий. Шипы часто остаются скрытыми, пока не срабатывают от давления на них. Попав в объятия дерева и его шипов, зачастую уже слишком поздно бежать. Дикое дерево впитывает кровь жертвы в свой ствол, а затем снова принимается за еду.

Во время путешествия под руководством исследователя капитана Аркрайта в 1581 году на островке в южной части Тихого океана, известном как Эль-Банур, была сделана интересная находка. В судовом журнале Аркрайта было описание растения-людоеда. Это крупный цветок с яркими лепестками, обладающий способностью выделять яд, вызывающий сон. Как только жертва оказывалась на лепестках, цветок закрывался и переваривал её заживо. Если предположить, что речь идет о таком цветке на затерянном тихоокеанском острове, то Аркрайт должен был стать свидетелем этого процесса в действии.

Конечно, ни одно из этих плотоядных растений и деревьев, скорее всего, не попадёт в городскую среду к обычному цветоводу-любителю. Но есть крохотный шанс, что в глубине одного из многочисленных тропических лесов мира затаились неизведанные формы плотоядных растений. Возможно, кто-то однажды найдёт такое растение и вернет его цивилизации. Но это будет уже совершенно другая история.

Источник:

Еще крутые истории!
подписаться на сообщество "Истории"
Метки: Плоты   Растение   история   легенда   людоед   находка   описание   учёный   флора   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
5  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
14k
Denissg 39 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
веселый просто 13 минут назад
А про это растение почему не написали. Охотится на негров и раскуривает их
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
581
fedding Полчаса назад
Аморфофаллус титанический и трупный цветок (трупная лилия) - это два совершенно разных цветка. Трупная лилия - это раффлезия Арнольда. Тоже гигантский цветок, но к аморфофаллусу не имеет никакого отношения. И аморфофаллус не плотоядный. Он выделяет запах, привлекающий насекомых. Но для опыления, а не для еды. Так же как и раффлензия.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
S__D 56 минут назад
Дерево Я-Те-Верю
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
40k
АнтонПолднев Час назад
Что характерно, практически все упомянутые растения обитают где-то в непроходимых джунглях, описаны какими-то непонятными людьми, зачастую вообще не существовавшими. А те, описание которых существует реально, максимум что могут, это мух да мошек привлекать.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Gatsby
  • Дата регистрации: 19.05.2021
  • 2386 постов (2123 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

115536



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Оскорбившего челябинскую спортсменку мигранта выдворят из России
Оскорбившего челябинскую спортсменку мигранта выдворят из России
Как снимали фильм "Собачье сердце": кадры со съёмок и 17 интересных фактов о фильме
Как снимали фильм "Собачье сердце": кадры со съёмок и 17 интересных фактов о фильме
Набирающие популярность в сообществах
Рихард Вагнер – композитор, считавший, что гению можно все⁠⁠
Рихард Вагнер – композитор, считавший, что гению можно все⁠⁠
Генри Миллер — литературный панк на исповеди⁠⁠
Генри Миллер — литературный панк на исповеди⁠⁠
Тестируем маленького домашнего помощника
Тестируем маленького домашнего помощника
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 20 апреля

Лучшие демотиваторы
Похороны фокусника-иллюзиониста

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомобили#Прикол#аварии#люди#интересно#Автовсячина#Реакция#фильм#Китай
#животные#машина#кошка#интересное#ДТП#авто аварии#кино#США#природа#Россия
#кот#автомир#в мире#Юмор#факты#история#позитив#забавно#подборка#сарказм
Тестируем маленького домашнего помощника Тестируем маленького домашнего помощника О чём молчат «Уста истины»? О чём молчат «Уста истины»? Дома с привидениями Камиля Фламмариона Дома с привидениями Камиля Фламмариона Роджер Годберд – бандит или благодетель? Роджер Годберд – бандит или благодетель? Соуни Бин: жуткий средневековый людоед или туристическая замануха? Соуни Бин: жуткий средневековый людоед или туристическая замануха? Ламбтонский червь – несокрушимый монстр Средневековья Ламбтонский червь – несокрушимый монстр Средневековья

На что жалуетесь?

Вернуться