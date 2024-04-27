Плотоядные цветики: легенды о растениях-хищниках

Растения – это одна сплошная польза. Кислород выделяют, в уходе в основном просты, не раздражают, есть не просят и молчат.
Но среди представителей царства флоры встречаются и выдающиеся экземпляры. В частности, те, что вместо водички, воздуха и питательных веществ из почвы предпочитают плоть и кровь.
Но если хищные растения, которые могут поймать и съесть мелкую живность, существуют в реальности, то могут ли быть дикие плотоядные растения, способные изловить человека? Возможно, существовали доисторические экземпляры, выжившие после вымирания всей мегафауны и флоры. Но нельзя исключать и того, что исследователям просто нужно было привлечь внимание к своим экспедициям и получить финансирование, рассказывая об открытиях, которых на самом деле не было.
Ни одно из известных плотоядных растений не представляет опасности для людей. Но одно, о котором ходят слухи как о растении-людоеде, известно под названием аморфофаллус титанический, или трупный цветок, спорное в этом плане. Одного взгляда на эту жуть достаточно, чтобы некоторые твёрдо решили, что цветочек не только может съесть взрослого человека, но и должен это сделать.
Когда трупный цветок цветёт, он источает запах, который описывают как жуткое амбре из гниющей плоти и экскрементов. Жуки-трупоеды и мухи привлекаются этим странным запахом и покрываются пыльцой, когда оказываются внутри, способствуя опылению. Известно, что за один день цветок вырастает до 10 сантиметров.
В отчёте за 1878 год, подготовленном немецким исследователем по имени Карл Лише, описывается кровавая церемония. Лише находился на острове Мадагаскар вместе с местным народом под названием мкодо. Он рассказал, как жители деревни выбирали жертву. Совсем юную девочку-подростка поранили заострёнными палками и заставили залезть на это дерево. Лише описал мадагаскарское дерево как напоминающее гигантский ананас с длинными мохнатыми усиками на верхушке:
Зверское дерево-каннибал, которое было таким инертным и мёртвым, внезапно ожило. Тонкие нежные лианы с яростью голодных змей затрепетали на мгновение над её головой, затем, словно чудовище с демоническим умом, сомкнулись на ней во внезапных витках вокруг шеи и рук. Только что раздавались её ужасные крики, как они моментально сошлись к булькающему стону. Усики, один за другим, как огромные зелёные змеи, с жестокой энергией и адской быстротой поднимались, втягивались и обвивали её крепче и крепче, с жестокой стремительностью и диким упорством анаконды, настигающей свою жертву.
Исследование этого сообщения, которое считается первым подобным докладом, показало, что на Мадагаскаре такого дерева не было. Племя мкодо не удалось найти, и даже сам Лише был признан вымыслом.
Непентесы, также известные как кувшиночники, самые крупные из обнаруженных хищных растений. Основная пища – мелкие лягушки и насекомые, но иногда можно встретить крысу, переваривающуюся внутри непентеса. Хотя гигантское плотоядное растение не представляет угрозы для людей, они сами, безусловно, представляют для него опасность – дербанят дерево на запчасти, используя кувшинчики для приготовления еды, а лианы в качестве верёвки.
Это неуловимое растение, найденное в болотах Никарагуа, местные жители называют дьявольским плющом. По внешнему виду оно напоминает осьминога. Натуралист по имени Данстан в течение двух лет изучал местную флору и фауну и сделал это открытие в районе озера Никарагуа. Предположительно, Данстан проводил сбор образцов в этом районе, когда его собака издала мучительный вой.
Не зная, было ли это вызвано болью, ужасом или сочетанием двух причин, Данстан бросился к питомице и увидел её в сети корневищ или волокон. Они были тёмного цвета и источали липкую жижу с ужасным запахом. Мужчина принялся разрывать эти усики, но поначалу у него ничего не получалось. Мало того, что их было трудно перерезать ножом, они ещё и активно сопротивлялись.
Данстан спас свою собаку, но оба получили травмы во время этой стычки. У Данстана кожа на обеих руках покрылась волдырями, а собака была вся в крови и мелких ранах, кожа вокруг которых сморщилась. Собака была дезориентирована и с трудом передвигалась. Об этом растении известно очень мало, но местные жители его очень опасаются и обходят стороной.
Ходят слухи, что в Центральной Америке растет злобное дерево-людоед с острыми шипами, которыми оно закалывает своих жертв. От удара этих шипов может пострадать кто угодно и что угодно, и дерево не делает различий. Шипы часто остаются скрытыми, пока не срабатывают от давления на них. Попав в объятия дерева и его шипов, зачастую уже слишком поздно бежать. Дикое дерево впитывает кровь жертвы в свой ствол, а затем снова принимается за еду.
Во время путешествия под руководством исследователя капитана Аркрайта в 1581 году на островке в южной части Тихого океана, известном как Эль-Банур, была сделана интересная находка. В судовом журнале Аркрайта было описание растения-людоеда. Это крупный цветок с яркими лепестками, обладающий способностью выделять яд, вызывающий сон. Как только жертва оказывалась на лепестках, цветок закрывался и переваривал её заживо. Если предположить, что речь идет о таком цветке на затерянном тихоокеанском острове, то Аркрайт должен был стать свидетелем этого процесса в действии.
Конечно, ни одно из этих плотоядных растений и деревьев, скорее всего, не попадёт в городскую среду к обычному цветоводу-любителю. Но есть крохотный шанс, что в глубине одного из многочисленных тропических лесов мира затаились неизведанные формы плотоядных растений. Возможно, кто-то однажды найдёт такое растение и вернет его цивилизации. Но это будет уже совершенно другая история.
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