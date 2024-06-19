В Израиле обнаружен клад времён восстания против римлян

"Эти надписи, а также отсутствие костей свиньи среди останков животных, обнаруженных на этом участке, свидетельствуют о связи здания с еврейской общиной", - пояснили в Управлении древностей Израиля (IAA).

Также специалисты нашли клад из 94 монет, возраст которых составляет примерно 1650 лет.