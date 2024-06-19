В Израиле обнаружен клад времён восстания против римлян

Недавнее открытие археологов дарит бесценные сведения о жизни евреев в древнеримскую эпоху. Во время раскопок в Лоде, расположенном в центральной части Израиля, среди руин здания были найдены впечатляющие каменные и мраморные артефакты, надписи на греческом, латинском и иврите, а также монеты.
"Эти надписи, а также отсутствие костей свиньи среди останков животных, обнаруженных на этом участке, свидетельствуют о связи здания с еврейской общиной", - пояснили в Управлении древностей Израиля (IAA).
Также специалисты нашли клад из 94 монет, возраст которых составляет примерно 1650 лет.
IAA датирует находку временем еврейского восстания против Констанция Галла, которое началось в 351 году нашей эры.
"Последние монеты датируются временем восстания против Галла (351-354 гг. н.э.). Хотя письменные свидетельства этих событий скудны, есть тексты о том, что крупные еврейские общины, такие как Лод, Ципори и Тиверия, были уничтожены войсками римского цезаря Флавия Констанция Галла".
Историки утверждают, что клад был спрятан во время восстания.
Два специалиста по раскопкам, Шахар Криспин и Мор Визель, отметили, что "великолепное" здание, вероятно, служило домом для старейшин города.
"Из талмудической литературы мы знаем, что Лод был важнейшим еврейским центром после разрушения Второго храма в Иерусалиме. Здание, разрушенное до самого фундамента, демонстрирует, что восстание было подавлено силой и жестокостью. На данный момент это единственное свидетельство масштабов восстания в Лоде", - говорят эксперты.
"Это ещё одно звено в цепи наследия Лода таннаитского периода, где жили авторы Мишны, и еврейской истории города. Находки доказывают, что Лод - один из древнейших городов мира", - отметил мэр Яир Ревиво.
"Трудно определить, служило ли это здание синагогой, учебным заведением или местом собраний старейшин. - говорит профессор Джошуа Шварц. - Однако размеры здания, клад и другие археологические находки соответствуют описанию Лода в еврейских и нееврейских источниках, где он предстаёт центром истинной еврейской жизни в эпоху Мишны и Талмуда".
Источник: — переведено специально для fishki.net
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