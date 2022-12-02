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Родителей заклеймили в сети за детский дебош в самолете

Родителей заклеймили в сети за детский дебош в самолете

Автор:
02 декабря 2022 08:30
Сообщество : Истории
Метки: дети   история   конфликт   плохое поведение   родители   самолет   скандал   
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Родители, чей ребенок во время многочасового авиаперелета с ногами залез на столик, вызвали на себя шквал ожесточенной критики в сети, где свидетель опубликовал фото инцидента.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: дети   история   конфликт   плохое поведение   родители   самолет   скандал   
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11  комментариев
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16k
сеньор Леонсио 43 минуты назад
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3k
SaveUs 9 минут назад
Не согласен. Все не так. Если ребенок гиперактивен это так не работает
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2
Балюс Бэйгтас 17 минут назад
Для пассажиров с маленькими детьми должен быть оборудован отдельный, звуконепроницаемый салон, хотя-бы в самолётах с длинными перелётами.
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3k
lekha-fil 23 минуты назад
Заклеймили и они покаялись. Во как.
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1k
Злодей Полчаса назад
Интересно, сюда спецом периодически вбрасывается подобный материал.
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297
Konstantin Lebedev Злодей 3 минуты назад
Где знак "?", если это вопрос? Если это утверждение, то очень безапелляционное.
В любом случае - дизлайк.
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6k
Дмитрий Полчаса назад
Проблема не в детях. Проблема в родителях, которые не умеют успокаивать детей, по тому, что дома им всё разрешено. Некоторые дети некоторых родителей просто не знают слово "нельзя". Но бывают случаи, когда и к родителям особо ничего не предъявишь. Как то летели и ребёнок был месячным ещё. Как он орал!!!! Мамаша с ним вышла в проход и стала ходить по проходу. Логика понятна, что бы успокоит, но получалось, что она крик по всему салону разносит. Хотелось встать и сказать: Да дай ты ему сиську уже! Я уж думал, что веселый рейс все три часа будет. Но потом успокоился(ребёнок) и дальше летели в тишине.
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