Родителей заклеймили в сети за детский дебош в самолете

Между тем, согласно статистике, 62% родителей-миллениалов путешествуют с детьми в возрасте до пяти лет, так что у каждого есть очень большой шанс встретиться на рейсе с хулиганящим ребенком.

Имейте в виду: успокаивать его не только бесполезно, но и чревато проблемами, особенно если ребенок маленький. Его поведение полностью зависит от родителей. И если им наплевать на его художества - ситуация для вас непростая. Но есть несколько советов для тех, кто обеспокоен выходками своих детей - или детей других путешественников.

К примеру, если вы являетесь родителем маленького негодяя, пинающего сиденья, снимите с него обувь. Отныне пальцы ног у него не будут защищены, что уменьшит силу ударов. Еще один совет: если вы путешествуете всей семьей, бронируйте место перед ребенком. Таким образом, если ребенок пинает сиденье, он будет пинать своего родителя вместо бедного незнакомца. Вы также можете придумать историю о большом страшном пилоте, который перевернет самолет, если ребенок будет ему мешать.

Если же хулиганит не ваш собственный ребенок, а сосед по креслу - все, что вам нужно сделать, это привлечь экипаж, который либо пересадит вас на новое место, либо пригрозит родителям полицией. Излишне говорить, что если вы очень отзывчивый человек, вы также можете попытаться отвлечь малыша и поиграть с ним, потому что чаще всего главной причиной плохого поведения ребенка на рейсе становится скука. Вот только у многих ли достанет добросердечия его развлечь?

А вы что делаете, если чей-то ребенок устраивает дебош в самолете?