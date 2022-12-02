Родителей заклеймили в сети за детский дебош в самолете

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Родители, чей ребенок во время многочасового авиаперелета с ногами залез на столик, вызвали на себя шквал ожесточенной критики в сети, где свидетель опубликовал фото инцидента.
Снимки с ребенком, который во время 8-часового перелета устроил в самолете настоящий дебош и даже залез на стол с ногами при попустительстве родителей, вызвали настоящий скандал в сети. Фотографии, опубликованные очевидцем, собрали более 18 тысяч лайков - и сотни нелицеприятных комментариев о действиях ребенка и его родителей.
Как оказалось, многим пассажирам доводилось сталкиваться с безобразным поведением детей во время перелетов. При этом часто родители не только не делают им замечаний, но и защищают их от пассажиров, которые пытаются остановить детскую вакханалию. Что ребенку уже и поиграть нельзя? - возмущаются излишне чадолюбивые родители, и добавляют масла в огонь, вступая в перепалку с другими пассажирами. У самых опытных авиапассажиров, впрочем, уже выработаны свои способы утихомирить такие семейства. "Я часто летаю и часто сталкиваюсь с такими бешеными детишками, - пишет один из них. - Я вежливо делаю им замечание один раз, а потом просто зову стюардессу. Они умеют утихомиривать хулиганов. И те прекрасно понимают, что, если они начнут скандалить с экипажем, то на посадке их встретят с полицией".
Как оказалось, многим пассажирам доводилось сталкиваться с безобразным поведением детей во время перелетов. При этом часто родители не только не делают им замечаний, но и защищают их от пассажиров, которые пытаются остановить детскую вакханалию. Что ребенку уже и поиграть нельзя? - возмущаются излишне чадолюбивые родители, и добавляют масла в огонь, вступая в перепалку с другими пассажирами. У самых опытных авиапассажиров, впрочем, уже выработаны свои способы утихомирить такие семейства. "Я часто летаю и часто сталкиваюсь с такими бешеными детишками, - пишет один из них. - Я вежливо делаю им замечание один раз, а потом просто зову стюардессу. Они умеют утихомиривать хулиганов. И те прекрасно понимают, что, если они начнут скандалить с экипажем, то на посадке их встретят с полицией".
В долгой дискуссии, разразившейся по этому поводу, не нашлось никого, кто защитил бы распоясавшегося ребенка и его родителей. "Я бы чувствовала, что полностью провалилась как мать, если бы мой ребенок устроил такое", - призналась одна из участниц дискуссии. "У нас с женой двое детей, и оба они умеют вести себя на людях, - пишет еще один читатель. - Если бы они хотя бы попробовали устроить такое, мы с женой задали бы им еще быстрее, чем это сделал бы кто-то еще".
Между тем, согласно статистике, 62% родителей-миллениалов путешествуют с детьми в возрасте до пяти лет, так что у каждого есть очень большой шанс встретиться на рейсе с хулиганящим ребенком.
Имейте в виду: успокаивать его не только бесполезно, но и чревато проблемами, особенно если ребенок маленький. Его поведение полностью зависит от родителей. И если им наплевать на его художества - ситуация для вас непростая. Но есть несколько советов для тех, кто обеспокоен выходками своих детей - или детей других путешественников.
К примеру, если вы являетесь родителем маленького негодяя, пинающего сиденья, снимите с него обувь. Отныне пальцы ног у него не будут защищены, что уменьшит силу ударов. Еще один совет: если вы путешествуете всей семьей, бронируйте место перед ребенком. Таким образом, если ребенок пинает сиденье, он будет пинать своего родителя вместо бедного незнакомца. Вы также можете придумать историю о большом страшном пилоте, который перевернет самолет, если ребенок будет ему мешать.
Если же хулиганит не ваш собственный ребенок, а сосед по креслу - все, что вам нужно сделать, это привлечь экипаж, который либо пересадит вас на новое место, либо пригрозит родителям полицией. Излишне говорить, что если вы очень отзывчивый человек, вы также можете попытаться отвлечь малыша и поиграть с ним, потому что чаще всего главной причиной плохого поведения ребенка на рейсе становится скука. Вот только у многих ли достанет добросердечия его развлечь?
А вы что делаете, если чей-то ребенок устраивает дебош в самолете?
Имейте в виду: успокаивать его не только бесполезно, но и чревато проблемами, особенно если ребенок маленький. Его поведение полностью зависит от родителей. И если им наплевать на его художества - ситуация для вас непростая. Но есть несколько советов для тех, кто обеспокоен выходками своих детей - или детей других путешественников.
К примеру, если вы являетесь родителем маленького негодяя, пинающего сиденья, снимите с него обувь. Отныне пальцы ног у него не будут защищены, что уменьшит силу ударов. Еще один совет: если вы путешествуете всей семьей, бронируйте место перед ребенком. Таким образом, если ребенок пинает сиденье, он будет пинать своего родителя вместо бедного незнакомца. Вы также можете придумать историю о большом страшном пилоте, который перевернет самолет, если ребенок будет ему мешать.
Если же хулиганит не ваш собственный ребенок, а сосед по креслу - все, что вам нужно сделать, это привлечь экипаж, который либо пересадит вас на новое место, либо пригрозит родителям полицией. Излишне говорить, что если вы очень отзывчивый человек, вы также можете попытаться отвлечь малыша и поиграть с ним, потому что чаще всего главной причиной плохого поведения ребенка на рейсе становится скука. Вот только у многих ли достанет добросердечия его развлечь?
А вы что делаете, если чей-то ребенок устраивает дебош в самолете?
Источник: — переведено специально для fishki.net
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