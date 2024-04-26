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Жители Приморья нашли на пляже авиационную мину

Жители Приморья нашли на пляже авиационную мину

Автор:
26 апреля 2024 15:50
Сообщество : Военное
Метки: Видео   Глазковка   Приморский край   авиационная мина   пляж   шторм   
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Как рассказали в МЧС, опасности боеприпас не представлял.

Жители села Глазковка обнаружили вчера на популярном пляже в районе бухты Кит продолговатый ярко окрашенный предмет. По внешнему виду они догадались, что выброшенная штормом стальная капсула имеет военное назначение, предположив, что это торпеда.


Приехавшие на вызов сотрудники министерства ГО и ЧС подтвердили, что это действительно собственность Минобороны и успокоили жителей, сообщив, что опасности найденный предмет не представляет.

Предварительно установлено, что на берег выбросило РМ-1 — авиационную реактивно-всплывающую мину, которая находится на вооружении с 1960 года. Это, как рассказали специалисты, учебная модель. Сообщается, что мину устанавливают на глубине 150-300 метров, а время её реактивного всплытия составляет 7,5 секунд. В боевой комплектации вес взрывного заряда составляет 200 килограмм.


Пока неизвестно, откуда могла приплыть мина и как долго пробыла под водой. Сообщается, что её уже эвакуировали специалисты из Тихоокеанского флота ВМФ России.

Источник:

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Метки: Видео   Глазковка   Приморский край   авиационная мина   пляж   шторм   
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2  комментария
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6k
TirAn 48 минут назад
Мина практическая. Утрачена при учениях год назад, не более
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Lexx 10 минут назад
Зная наш народ, очень странно, что её никто не распилил на "в хозяйстве всё пригодится".
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Burzum
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