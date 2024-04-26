Жители Приморья нашли на пляже авиационную мину

Жители села Глазковка обнаружили вчера на популярном пляже в районе бухты Кит продолговатый ярко окрашенный предмет. По внешнему виду они догадались, что выброшенная штормом стальная капсула имеет военное назначение, предположив, что это торпеда.





Приехавшие на вызов сотрудники министерства ГО и ЧС подтвердили, что это действительно собственность Минобороны и успокоили жителей, сообщив, что опасности найденный предмет не представляет.