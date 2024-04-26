Жители Приморья нашли на пляже авиационную мину

Как рассказали в МЧС, опасности боеприпас не представлял.
Жители села Глазковка обнаружили вчера на популярном пляже в районе бухты Кит продолговатый ярко окрашенный предмет. По внешнему виду они догадались, что выброшенная штормом стальная капсула имеет военное назначение, предположив, что это торпеда.
Приехавшие на вызов сотрудники министерства ГО и ЧС подтвердили, что это действительно собственность Минобороны и успокоили жителей, сообщив, что опасности найденный предмет не представляет.
Источник:
Предварительно установлено, что на берег выбросило РМ-1 — авиационную реактивно-всплывающую мину, которая находится на вооружении с 1960 года. Это, как рассказали специалисты, учебная модель. Сообщается, что мину устанавливают на глубине 150-300 метров, а время её реактивного всплытия составляет 7,5 секунд. В боевой комплектации вес взрывного заряда составляет 200 килограмм.
Пока неизвестно, откуда могла приплыть мина и как долго пробыла под водой. Сообщается, что её уже эвакуировали специалисты из Тихоокеанского флота ВМФ России.
Источник:
- "Я дальше не поеду, надо валить": последствия шторма в Крыму и Краснодарском крае
- Японцы вывезли битое стекло на пляж. И это прекрасно
- В Анапе на берег выбросило сухогруз "Blue Shark" с 2,8 тысячи тоннами ячменя
- В Таиланде обезьяны атаковали туристов на пляже
- Бегавшего по дороге неадекватного и голого сына экс-прокурора привели в чувство силой