Спасение двух горных львов, попавших в водосброс

На драматических кадрах Смит сидит на краю высокой стены и подтягивает одного из львов с помощью веревки. Представитель семейства кошачьих тут же ринулся в лес, а вот юная львица была так напугана, что побежала вниз по каналу. Специалист спустился к ней и вывел с помощью ловчей петли.