Спасение двух горных львов, попавших в водосброс

В Колорадо спасли двух годовалых горных львов. Пушистого брата и сестру заметил работник дамбы Валлесито, когда собирался открыть затворы для сброса воды.
Майк Кентербери сначала подумал, что животные - койоты, но, присмотревшись, увидел "пару милых кошечек", запертых высокими бетонными стенами.
"Я рад, что заметил их, - сказал Кентербери. - Этот маленький участок мог быстро превратиться в бурный бассейн".
Мужчина позвонил в Службу охраны дикой природы.
"Сброс воды, скорее всего, убил бы львов", - прокомментировали зоологи.
Инспектор по охране дикой природы Тай Смит прибыл на помощь, но спасательная операция оказалась сложнее, чем ожидалось. Пришлось искать способ переправить непокорных зверей через высоченные стены водосброса.
Сначала Смит сделал пандусы, но львы не смогли взобраться. Тогда он соорудил конструкцию из верёвки и трубы ПВХ. Львёнок ухватился и оказался на свободе.
На драматических кадрах Смит сидит на краю высокой стены и подтягивает одного из львов с помощью веревки. Представитель семейства кошачьих тут же ринулся в лес, а вот юная львица была так напугана, что побежала вниз по каналу. Специалист спустился к ней и вывел с помощью ловчей петли.
Несколько минут львица пряталась под машиной, а потом убежала в том же направлении, что и её брат.
Источник:
Источник: — переведено специально для fishki.net
- Собака спасла маленького мальчика, который провел в лесу в Приморье всю ночь
- "Прижималась, чтобы согреть": альпинист 7 дней ждал спасения в горах и выжил благодаря своей собаке
- 35 честных и забавных снимков тех, кто просто пытался пережить жару
- Пассажиры поезда спасли собаку, упавшую на рельсы
- Самый героический дельфин в истории, который спас сотни моряков