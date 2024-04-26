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Спасение двух горных львов, попавших в водосброс

Спасение двух горных львов, попавших в водосброс

Автор:
26 апреля 2024 07:28
Сообщество : Животные
Метки: Спасение   водосброс   горный лев   животные   колорадо   фотография   
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В Колорадо спасли двух годовалых горных львов. Пушистого брата и сестру заметил работник дамбы Валлесито, когда собирался открыть затворы для сброса воды.

Майк Кентербери сначала подумал, что животные - койоты, но, присмотревшись, увидел "пару милых кошечек", запертых высокими бетонными стенами.

"Я рад, что заметил их, - сказал Кентербери. - Этот маленький участок мог быстро превратиться в бурный бассейн".

Мужчина позвонил в Службу охраны дикой природы.

"Сброс воды, скорее всего, убил бы львов", - прокомментировали зоологи.

Инспектор по охране дикой природы Тай Смит прибыл на помощь, но спасательная операция оказалась сложнее, чем ожидалось. Пришлось искать способ переправить непокорных зверей через высоченные стены водосброса.

Сначала Смит сделал пандусы, но львы не смогли взобраться. Тогда он соорудил конструкцию из верёвки и трубы ПВХ. Львёнок ухватился и оказался на свободе.

На драматических кадрах Смит сидит на краю высокой стены и подтягивает одного из львов с помощью веревки. Представитель семейства кошачьих тут же ринулся в лес, а вот юная львица была так напугана, что побежала вниз по каналу. Специалист спустился к ней и вывел с помощью ловчей петли.

Несколько минут львица пряталась под машиной, а потом убежала в том же направлении, что и её брат.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Спасение   водосброс   горный лев   животные   колорадо   фотография   
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Vadim Balabanov 57 минут назад
А койотов оставили бы?
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Fuchsia
  • Дата регистрации: 10.06.2014
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