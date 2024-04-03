Собака спасла маленького мальчика, который провел в лесу в Приморье всю ночь

Оказалось, мальчик ушёл в лес со своей собакой. Он провёл там всю ночь и смог выжить, только благодаря псу. Пока служебные собаки искали ребёнка по запаху, дворняга согревала ребёнка, не отходя ни на минуту. Когда мальчика нашли, он был очень замёрзшим и нуждался в помощи.

Поиски продолжались всю ночь и благодаря совместной работе мальчик был найден в лесном массиве. Он лежал на земле, рядом с ним была его собака. Собака спасла ему жизнь, так как за несколько часов нахождения в лесу, он очень замерз. Врачи поставили ему диагноз переохлаждение, - рассказали в СК Приморья.