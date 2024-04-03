Собака спасла маленького мальчика, который провел в лесу в Приморье всю ночь

Собака грела своего маленького хозяина, пока не пришла подмога.
5-летний мальчик из села Хрустального 2 апреля вышел гулять во двор. Однако, когда родители хватились ребёнка, его уже там не было. Родители забили тревогу и обратились в полицию. К поиску ребенка подключились сотрудники СК России по Приморскому краю, МВД, Приморская краевая поисково-спасательная служба, другие сотрудники правоохранительных органов края, жители поселка, волонтеры Примпоиска. Оказалось, ребёнок ушёл из дома вместе с псом.
Оказалось, мальчик ушёл в лес со своей собакой. Он провёл там всю ночь и смог выжить, только благодаря псу. Пока служебные собаки искали ребёнка по запаху, дворняга согревала ребёнка, не отходя ни на минуту. Когда мальчика нашли, он был очень замёрзшим и нуждался в помощи.
Поиски продолжались всю ночь и благодаря совместной работе мальчик был найден в лесном массиве. Он лежал на земле, рядом с ним была его собака. Собака спасла ему жизнь, так как за несколько часов нахождения в лесу, он очень замерз. Врачи поставили ему диагноз переохлаждение, - рассказали в СК Приморья.
Момент, как мальчика выносят из леса
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Как сообщает «Комсомольская правда – Владивосток», когда мальчика нашли, он сидел на земле в обнимку с собакой. Мальчик был напуган. Земляки ребенка, оказавшие ему помощь, представлены к награждению правами руководителя регионального СКР.
Родители могут столкнуться с последствиями за невыполнение родительских обязанностей, хотя семья на учете не стоит. В прокуратуре уточнили, что инициировали проверку деятельности организаций по профилактике безнадзорности детей.
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