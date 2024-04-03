FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Животные 16438 постов • 1708 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Животные
Собака спасла маленького мальчика, который провел в лесу в Приморье всю ночь

Собака спасла маленького мальчика, который провел в лесу в Приморье всю ночь

Автор:
03 апреля 2024 18:29
Сообщество : Животные
Метки: Приморье   Спасение   животные   лес   потерявшийся мальчик   собака   собака спасла ребёнка   
956
3
1

Собака грела своего маленького хозяина, пока не пришла подмога.

5-летний мальчик из села Хрустального 2 апреля вышел гулять во двор. Однако, когда родители хватились ребёнка, его уже там не было. Родители забили тревогу и обратились в полицию. К поиску ребенка подключились сотрудники СК России по Приморскому краю, МВД, Приморская краевая поисково-спасательная служба, другие сотрудники правоохранительных органов края, жители поселка, волонтеры Примпоиска. Оказалось, ребёнок ушёл из дома вместе с псом.

Оказалось, мальчик ушёл в лес со своей собакой. Он провёл там всю ночь и смог выжить, только благодаря псу. Пока служебные собаки искали ребёнка по запаху, дворняга согревала ребёнка, не отходя ни на минуту. Когда мальчика нашли, он был очень замёрзшим и нуждался в помощи.

Поиски продолжались всю ночь и благодаря совместной работе мальчик был найден в лесном массиве. Он лежал на земле, рядом с ним была его собака. Собака спасла ему жизнь, так как за несколько часов нахождения в лесу, он очень замерз. Врачи поставили ему диагноз переохлаждение, - рассказали в СК Приморья.

Как сообщает «Комсомольская правда – Владивосток», когда мальчика нашли, он сидел на земле в обнимку с собакой. Мальчик был напуган. Земляки ребенка, оказавшие ему помощь, представлены к награждению правами руководителя регионального СКР.

Родители могут столкнуться с последствиями за невыполнение родительских обязанностей, хотя семья на учете не стоит. В прокуратуре уточнили, что инициировали проверку деятельности организаций по профилактике безнадзорности детей.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: Приморье   Спасение   животные   лес   потерявшийся мальчик   собака   собака спасла ребёнка   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
0
Око России 2 часа назад
Животные прекрасны
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Сергей 43 минуты назад
Потому что друг, а друзей не бросают.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
PokemonKa
  • Дата регистрации: 14.12.2016
  • 4889 постов (4675 в горячем)
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
352210



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Небезынтересное развитие событий, однако
Небезынтересное развитие событий, однако
Предсказания Йохана Галтунга о России, США и о человечестве в целом. Чего ждать от 21-го века?
Предсказания Йохана Галтунга о России, США и о человечестве в целом. Чего ждать от...
Набирающие популярность в сообществах
18 новых российских сериалов — их стоит посмотреть, если ещё не видели⁠⁠
18 новых российских сериалов — их стоит посмотреть, если ещё не видели⁠⁠
А вдруг ты не знал…
А вдруг ты не знал…
Илон Маск назвал вероятность, с которой ИИ уничтожит человечество
Илон Маск назвал вероятность, с которой ИИ уничтожит человечество
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 2 апреля

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#машина#ДТП#авто аварии#факты#люди#история#интересно#Разное#США
#автомобили#животные#забавно#в мире#Автовсячина#задержание#кот#Китай#собака#красота
#автомир#Юмор#аварии#интересное#Прикол#позитив#дети#удивительно#полиция#криминал
Илон Маск назвал вероятность, с которой ИИ уничтожит человечество Илон Маск назвал вероятность, с которой ИИ уничтожит человечество В США зоозащитники сняли с пса коробку, с которой он проходил почти год В США зоозащитники сняли с пса коробку, с которой он проходил почти год В США спасли собаку, просидевшую больше недели в закрытом контейнере В США спасли собаку, просидевшую больше недели в закрытом контейнере Парень прыгнул в реку, чтобы спасти собаку — но спасать пришлось его Парень прыгнул в реку, чтобы спасти собаку — но спасать пришлось его Собака провела 10 дней в снежном плену Собака провела 10 дней в снежном плену Парень за 2 минуты "оживил" мертворождённого щенка Парень за 2 минуты "оживил" мертворождённого щенка

На что жалуетесь?

Вернуться