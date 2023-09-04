35 честных и забавных снимков тех, кто просто пытался пережить жару

Лето 2023 года было аномально жарким для многих стран. А июль и вовсе установил температурный рекорд. Зной стал серьезным испытанием как для людей, так и для животных. В этой подборке собраны правдивые свидетельства того, как мир спасался от палящего солнца последние годы.
Ветеринар Кэтрин Берк из PDSA, крупнейшей в Великобритании ветеринарной благотворительной организации, рассказала, как эффективно охлаждать питомцев.
"Важно помнить, что тепловой удар может случиться у любой собаки, но наибольшему риску подвержены животные с плоской мордой, избыточным весом, крупных пород, толстошерстные, пожилые и щенки", - предупредила Берк.
"Тепловой удар - это чрезвычайно опасное состояние, которое развивается, когда животному становится слишком жарко. Нормальная температура тела собаки составляет 38,3-38,9°C, она может немного повышаться при физической нагрузке или стрессе. Если температура тела собаки поднимается выше 40,5°C, она подвергается риску теплового удара, который может вызвать судороги, повреждение органов, внутреннее кровотечение, кому и даже смерть".
Признаки теплового удара у питомцев:
одышка или учащенное дыхание
усталость
спутанность сознания
ярко-красные или бледные десны
дрожь
диарея
рвота
слюнотечение
пена у рта
припадки/судороги
обморок
"Чтобы эффективно охладить животное, перенесите его в прохладное помещение и осторожно облейте его прохладной водой, избегая носа и рта. Если питомец может пить, предложите ему свежую прохладную воду и продолжайте обливать его. Сразу же позвоните ветеринару и следуйте его рекомендациям", - сказала специалист.
5. "Вода бесплатно"
Никогда не оставляйте питомца в машине, особенно в жаркие дни. Следите за тем, чтобы у него всегда был доступ к укрытию и тени, а также к большому количеству свежей прохладной воды.
Не выгуливайте собак в самое жаркое время дня. Выбирайте более прохладное время, например, раннее утро или поздний вечер, а если особенно жарко, то и вовсе откажитесь от прогулки. Пропустить одну-две прогулки лучше, чем рисковать.
Любые прогулки должны быть короткими, с перерывами, избегайте тяжелых физических нагрузок, таких как бег и игры.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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Не слишком жарко, и не холодно, почти всё лето купались.
Дожди периодически, но не затяжные.
Да и сейчас неплохо, грех жаловаться...
Я угораю с таких новостей. У нас июль вообще почти весь месяц дожди. За всё лето, в сумме, недели 2 было жарче 35, ещё неделю около 30. А так в среднем 25, и это середина Европы