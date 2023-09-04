35 честных и забавных снимков тех, кто просто пытался пережить жару

Никогда не оставляйте питомца в машине, особенно в жаркие дни. Следите за тем, чтобы у него всегда был доступ к укрытию и тени, а также к большому количеству свежей прохладной воды.

Не выгуливайте собак в самое жаркое время дня. Выбирайте более прохладное время, например, раннее утро или поздний вечер, а если особенно жарко, то и вовсе откажитесь от прогулки. Пропустить одну-две прогулки лучше, чем рисковать.

Любые прогулки должны быть короткими, с перерывами, избегайте тяжелых физических нагрузок, таких как бег и игры.