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35 честных и забавных снимков тех, кто просто пытался пережить жару

35 честных и забавных снимков тех, кто просто пытался пережить жару

Автор:
04 сентября 2023 11:39
Сообщество : Животные
Метки: Спасение   жара   животные   зной   лето   фотография   
1487
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Лето 2023 года было аномально жарким для многих стран. А июль и вовсе установил температурный рекорд. Зной стал серьезным испытанием как для людей, так и для животных. В этой подборке собраны правдивые свидетельства того, как мир спасался от палящего солнца последние годы.

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Ветеринар Кэтрин Берк из PDSA, крупнейшей в Великобритании ветеринарной благотворительной организации, рассказала, как эффективно охлаждать питомцев.

"Важно помнить, что тепловой удар может случиться у любой собаки, но наибольшему риску подвержены животные с плоской мордой, избыточным весом, крупных пород, толстошерстные, пожилые и щенки", - предупредила Берк.

"Тепловой удар - это чрезвычайно опасное состояние, которое развивается, когда животному становится слишком жарко. Нормальная температура тела собаки составляет 38,3-38,9°C, она может немного повышаться при физической нагрузке или стрессе. Если температура тела собаки поднимается выше 40,5°C, она подвергается риску теплового удара, который может вызвать судороги, повреждение органов, внутреннее кровотечение, кому и даже смерть".

Признаки теплового удара у питомцев:

одышка или учащенное дыхание

усталость

спутанность сознания

ярко-красные или бледные десны

дрожь

диарея

рвота

слюнотечение

пена у рта

припадки/судороги

обморок

"Чтобы эффективно охладить животное, перенесите его в прохладное помещение и осторожно облейте его прохладной водой, избегая носа и рта. Если питомец может пить, предложите ему свежую прохладную воду и продолжайте обливать его. Сразу же позвоните ветеринару и следуйте его рекомендациям", - сказала специалист.

Никогда не оставляйте питомца в машине, особенно в жаркие дни. Следите за тем, чтобы у него всегда был доступ к укрытию и тени, а также к большому количеству свежей прохладной воды.

Не выгуливайте собак в самое жаркое время дня. Выбирайте более прохладное время, например, раннее утро или поздний вечер, а если особенно жарко, то и вовсе откажитесь от прогулки. Пропустить одну-две прогулки лучше, чем рисковать.

Любые прогулки должны быть короткими, с перерывами, избегайте тяжелых физических нагрузок, таких как бег и игры.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Спасение   жара   животные   зной   лето   фотография   
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8  комментариев
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15k
Kostick Час назад
почтальон и стейк)) это действительно, бесчеловечные, рабские условия труда!))
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2k
дормидонт Полминуты назад
Ещё один вариант спасения от жары.
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7k
Семеныч 8 минут назад
Как я провёл лето.
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697
Алексей 24 минуты назад
Такое ощущение, что лето прошло мимо меня, даже пострадать от жары не успел (
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7k
vasilykopkov Полчаса назад
У нас в средней полосе лето было хорошее.
Не слишком жарко, и не холодно, почти всё лето купались.
Дожди периодически, но не затяжные.
Да и сейчас неплохо, грех жаловаться...
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37k
russger Полчаса назад
"Лето 2023 года было аномально жарким для многих стран. А июль и вовсе установил температурный рекорд"

Я угораю с таких новостей. У нас июль вообще почти весь месяц дожди. За всё лето, в сумме, недели 2 было жарче 35, ещё неделю около 30. А так в среднем 25, и это середина Европы
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5k
S__D Полчаса назад
Комментарий к фото
Дали, ёпть. ))
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25k
Сибиряк 56 минут назад
пережили мы уже жару, давай про обогрев теперь пост!
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