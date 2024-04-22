35 самых необычных лапок животных

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Если Интернет и привнёс в нашу жизнь что-то хорошее, так это предоставил беспрецедентный доступ к фотографиям животных. Котики, вероятно, так и останутся самыми популярными особами, но и остальные братья наши меньшие достойны внимания. Мы собрали самые интересные изображения лап и ласт животных.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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