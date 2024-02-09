Самые страшные и смешные кулинарные провалы

Некоторым людям лучше вообще не подходить к плите. Они могут без особых усилий устроить на кухне настоящий ураган и даже попытка разогреть суп окончится тем, что весь дом взлетит на воздух! Что уж говорить о более серьезных кулинарных задачах вроде варки макарон или выпечки...