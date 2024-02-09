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Самые страшные и смешные кулинарные провалы

Самые страшные и смешные кулинарные провалы

Автор:
09 февраля 2024 15:05
Сообщество : Юмор
Метки: Еда   горе-кулинары   кулинарное творчество   кухонные катастрофы   неудачи на кухне   провалы   случаи на кухне   фейлы   
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Некоторым людям лучше вообще не подходить к плите. Они могут без особых усилий устроить на кухне настоящий ураган и даже попытка разогреть суп окончится тем, что весь дом взлетит на воздух! Что уж говорить о более серьезных кулинарных задачах вроде варки макарон или выпечки...


Коллекция этих забавных кухонных катастроф заставить вас надолго потерять аппетит.


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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Еда   горе-кулинары   кулинарное творчество   кухонные катастрофы   неудачи на кухне   провалы   случаи на кухне   фейлы   
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2  комментария
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4k
Wertos 2 часа назад
Комментарий к фото
Какой ужин...! Он самогон гнал и уснул !
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8k
perekrestok Час назад
Было в жизни пару раз, когда оставлял посуду на не выключенной плите. Но все обходилось не так эпично. Просто угольки. Посуду приходилось отмывать долго, но отмылось все почти нормально.
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