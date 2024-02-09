Самые страшные и смешные кулинарные провалы

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Некоторым людям лучше вообще не подходить к плите. Они могут без особых усилий устроить на кухне настоящий ураган и даже попытка разогреть суп окончится тем, что весь дом взлетит на воздух! Что уж говорить о более серьезных кулинарных задачах вроде варки макарон или выпечки...
Коллекция этих забавных кухонных катастроф заставить вас надолго потерять аппетит.
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Попытка испечь торт с Миньонами на день рождения ребенка не удалась. Да, наши ожидания часто расходятся с действительностью
Это всего лишь шоколадный заяц, из которого пытаются сделать горячий шоколад. И он смотрит прямо на вас
Непонятно, что пытался приготовить этот человек, но если не лаву, то это что-то он, видимо, передержал
Источник: — переведено специально для fishki.net
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