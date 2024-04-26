Незабываемая атмосфера коммунальных квартир

1824
17
Русские коммунальные квартиры – это уникальное явление в жилищной культуре России, имеющее свои особенности и историю. Они возникли в XIX веке как ответ на быстрый прирост населения в крупных городах, особенно в связи с индустриализацией и притоком рабочей силы из деревень.
1. Первоначально коммунальные квартиры были в основном в собственности богатых помещиков, а арендовали их наемные работники
×
2. С началом индустриального бума в конце XIX - начале XX века, когда в городах появилось множество фабрик и заводов, спрос на жилье резко возрос
3. В связи с этим стали активно строить коммунальные дома, где несколько семей делили общую кухню, ванную и туалет
4. Такая форма жилья была доступна рабочим и низшим слоям общества, что в значительной мере определило ее популярность
5. На сегодняшний день количество коммунальных квартир в России существенно сократилось по сравнению с началом XX века, но они все еще существуют, особенно в старых исторических частях крупных городов, таких как Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгор
6. Во многих современных городах России есть тенденция к реконструкции старых коммунальных домов в комфортабельные апартаменты или отели, с сохранением исторической архитектуры
7. Коммунальные квартиры России – это не только исторический феномен, но и часть культурного наследия, которая продолжает оставаться важной частью городской жизни и архитектурного ландшафта многих городов страны
Источник:
Ссылки по теме:
- Женщина живёт в такой маленькой квартирке, что готовит еду, не выходя из душа
- 15+ идей оформления зеркал, которые пригодятся в каждой квартире
- Странные тату, которые трудно забыть
- В небе над Флоридой заметили дырявые облака, похожие на НЛО
- Интерьеры квартир, которым позавидовали бы даже лучшие дизайнеры "из Парижу"
Новости партнёров
реклама
В атмосферу коммуналок окунаются не по картинкам, только пожив в них. Что никому не пожелаю.
Череньких мигрантов тогда было мало. Жили или пенсионеры, или такие же молодые как я. Правда ближе к концу моего проживания подтянулись и мигранты. Вот тогда и начался бардак. Они шумные, жили по 4 человека в одной комнате - отсюда доп нагрузка на единственный туалет и ванну.