Незабываемая атмосфера коммунальных квартир

Русские коммунальные квартиры – это уникальное явление в жилищной культуре России, имеющее свои особенности и историю. Они возникли в XIX веке как ответ на быстрый прирост населения в крупных городах, особенно в связи с индустриализацией и притоком рабочей силы из деревень.