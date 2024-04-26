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Незабываемая атмосфера коммунальных квартир

Незабываемая атмосфера коммунальных квартир

Автор:
26 апреля 2024 07:26
Сообщество : ФотоМир
Метки: атмосфера   атмофсера квартир   квартира   коммуналка   коммунальные квартиры   прикольно   фото   
1824
17

Русские коммунальные квартиры – это уникальное явление в жилищной культуре России, имеющее свои особенности и историю. Они возникли в XIX веке как ответ на быстрый прирост населения в крупных городах, особенно в связи с индустриализацией и притоком рабочей силы из деревень.

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Метки: атмосфера   атмофсера квартир   квартира   коммуналка   коммунальные квартиры   прикольно   фото   
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9  комментариев
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12k
Ligov 2 часа назад
"Сегодня мы как раз окунулись в эту атмосферу"
В атмосферу коммуналок окунаются не по картинкам, только пожив в них. Что никому не пожелаю.
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25k
sanchesS80 2 минуты назад
Довелось пожить в такой почти два года в двухтысячных. Только только институт закончил, начинал работать. Съем комнаты стоил в два раза меньше, чем в мелкой однушке, зато жил практически в самом центре города - 500 метров от Невского проспекта в Петербурге.
Череньких мигрантов тогда было мало. Жили или пенсионеры, или такие же молодые как я. Правда ближе к концу моего проживания подтянулись и мигранты. Вот тогда и начался бардак. Они шумные, жили по 4 человека в одной комнате - отсюда доп нагрузка на единственный туалет и ванну.
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18k
Сергей 7 минут назад
Москва! 50-е годы. Они уже скрылись за поворотом. Отшумели 60-е, 70-е пролетели, 80-е проросли. Оба мы меняемся в возрасте Москва молодеет, а я старею. Где вы теперь, друзья моей юности? Вы, бескорыстные подружки? Молодость, ты была или не была? Кто ответит, куда ты делась? И только ветер в аллеях Нескучного сада заметает твои следы.
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6k
Rubiroid_47 10 минут назад
Ванная, как-будто на Марата.
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771
Zmey8838 53 минуты назад
Жили в Ленинграде в коммуналке....
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28k
Андрей Час назад
Такие коммуналки с лепниной, в исторических центрах городов наследие исключительно советской эпохи и рабочим и "низшим слоям общества" (как сказано в заголовке к одной из фотографий) такая форма жилья стала доступна только после революции.
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461
АНАТОЛИЙ Андрей 19 минут назад
Тоже это отметил. До революции рабочие в основном жили в бараках. Это после революции началось так называемое "уплотнение" (привет профессору Преображенскому) и квартиры бывших банкиров, купцов, фабрикантов начали переделываться в коммуналки. Из одной отдельной квартиры делали тоже одну, но коммунальную.
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2k
Карл Колбасов Час назад
Такая атмосфера навевает мысли о суициде. С этим разделом в нашей культуре надо бороться на законодательном уровне.
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59k
Похабыч Час назад
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Спелая кукурузинка
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