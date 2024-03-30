Женщина живёт в такой маленькой квартирке, что готовит еду, не выходя из душа

Жительница Нью-Йорка (США) по имени Элли рассказала о своей крошечной квартирке и привела многих людей чуть ли не в ужас.
Площадь действительно настолько мала, что кухня и ванная — это по сути одна и та же комната. Так что Элли может готовить пищу и помешивать еду на плите, одновременно принимая душ. Достаточно всего лишь высунуть руку из-за занавески — и вот уже хозяйка и моется, и готовит.
Шокированные комментаторы заявили, что не смогли бы так жить. Их тошнит от того, что испарения ванной смешиваются с кухонными испарениями. Многих пугает мысль о том, что занавеска могла бы загореться, а обнажённая женщина в душе могла бы получить ожог, например, от брызнувшего с плиты масла.
Однако, нашлись и комментаторы, отметившие, что в совмещённой кухне-ванной есть и плюс. По утрам можно сэкономить время, принимая душ и готовя яичницу — отличный выход, когда ты куда-нибудь спешишь.
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не поверю, что она всегда прикрывается шторкой, когда готовит