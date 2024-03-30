Женщина живёт в такой маленькой квартирке, что готовит еду, не выходя из душа

Площадь действительно настолько мала, что кухня и ванная — это по сути одна и та же комната. Так что Элли может готовить пищу и помешивать еду на плите, одновременно принимая душ. Достаточно всего лишь высунуть руку из-за занавески — и вот уже хозяйка и моется, и готовит.