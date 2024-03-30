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Женщина живёт в такой маленькой квартирке, что готовит еду, не выходя из душа

Женщина живёт в такой маленькой квартирке, что готовит еду, не выходя из душа

Автор:
30 марта 2024 12:01
Сообщество : Жизнь
Метки: Видео   Жизнь   в тесноте   готовка   добство   душ   квартира   фото   
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Жительница Нью-Йорка (США) по имени Элли рассказала о своей крошечной квартирке и привела многих людей чуть ли не в ужас.

Площадь действительно настолько мала, что кухня и ванная — это по сути одна и та же комната. Так что Элли может готовить пищу и помешивать еду на плите, одновременно принимая душ. Достаточно всего лишь высунуть руку из-за занавески — и вот уже хозяйка и моется, и готовит.

Шокированные комментаторы заявили, что не смогли бы так жить. Их тошнит от того, что испарения ванной смешиваются с кухонными испарениями. Многих пугает мысль о том, что занавеска могла бы загореться, а обнажённая женщина в душе могла бы получить ожог, например, от брызнувшего с плиты масла.

Однако, нашлись и комментаторы, отметившие, что в совмещённой кухне-ванной есть и плюс. По утрам можно сэкономить время, принимая душ и готовя яичницу — отличный выход, когда ты куда-нибудь спешишь.


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Метки: Видео   Жизнь   в тесноте   готовка   добство   душ   квартира   фото   
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15  комментариев
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35k
Teodor 2 часа назад
Подстава - нахрена ей в такой квартирке такая огромная плита? Мы семьей из 4х человек жили в хрущевке, так нам вполне хватало 2х-конфорочной. А эта просто решила голой из душа "фоловеров" порадовать...
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6k
Андрей Полминуты назад
нас обманывают.
не поверю, что она всегда прикрывается шторкой, когда готовит
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3k
crownanniversury 6 минут назад
Американская мечта .
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60
usla2000 18 минут назад
Капец. Комментаторы пришли в ужас, что испарения смешиваются. Конечно, сидя на третьем этаже особняка, можно прийти в ужас, что испарения с подвала с кухни смешиваются с ароматам роз в ванной. Бля. Попроще надо быть. Кому щи пусты, кому и жемчуг мелок.
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7k
Атомный Крот 22 минуты назад
К - Качество жизни.
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1k
K_II_T 43 минуты назад
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60k
turyst 58 минут назад
Тема сисек не раскрыта.
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43k
Notan Blaine Час назад
А потом мыло попадет на еду и следующие пару часов проведет на унитазе.
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1k
Тамара Витальевна Час назад
Брехняяяяяяяяяяяяяяяяяяяяя
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1k
САР 2 часа назад
Сколько метров квартирка? Почему полностью не показали? Унитаз в изголовье кровати? Непонятно. Зато место для сумки с клюшками для гольфа нашлось.
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431
Ви 2 часа назад
Какую дрянь они едят....
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11k
hairov 2 часа назад
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1k
MС Chungachanga 2 часа назад
Ау,либерахи, вы где? Давайте расскажите про человейники, и маленькие квартиры в России!
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