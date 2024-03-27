Странные тату, которые трудно забыть

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К рисункам на теле можно относиться по-разному. Но когда татуировка выполнена качественно и красиво, то смотрится она обычно хорошо. Но вот герои этого поста выбрали странные и необычные эскизы, которые вызывают недоумение.
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