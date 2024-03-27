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Странные тату, которые трудно забыть

Странные тату, которые трудно забыть

Автор:
27 марта 2024 09:19
Сообщество : Юмор
Метки: интересно   прикольно   рисунок на теле   тату   татуировки   фото   
1746
15

К рисункам на теле можно относиться по-разному. Но когда татуировка выполнена качественно и красиво, то смотрится она обычно хорошо. Но вот герои этого поста выбрали странные и необычные эскизы, которые вызывают недоумение.

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Метки: интересно   прикольно   рисунок на теле   тату   татуировки   фото   
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DuckTales 2 часа назад
С Симпсонами прикольно
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98k
7guest 9 минут назад
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Legat Полчаса назад
Пальцы почернели, гангрена, ампутировать!
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2k
Палыч Полчаса назад
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Спелая кукурузинка
  • Дата регистрации: 09.10.2021
  • 1559 постов (1515 в горячем)

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