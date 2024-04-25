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Гулявшего с мёртвым дельфином наркодилера задержали в Сочи

Гулявшего с мёртвым дельфином наркодилера задержали в Сочи

Автор:
25 апреля 2024 18:27
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Сочи   дельфин   наркодилер   полиция   розыск   
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Нет, он не упоротый, просто запасливый. Наверное.

Объявленный в федеральный розыск наркодилер из Московской области попался полицейским из-за идиотского поступка, который сделал его популярным в городских сообществах в соцсетях. Преступник, залёгший на дно в Адлере, довольно успешно скрывался от правосудия продолжительное время. Пока не нашёл на пляже мёртвого дельфина и не отнёс к себе домой.


Видео со странным мужчиной, который с необъяснимыми целями затаскивает мёртвое морское млекопитающее в подъезд, стало в местных пабликах вирусным. Полицейские в ходе мониторинга социальных сетей тоже просмотрели этот ролик. А потом пересмотрели ещё и ещё, пока не убедились, что крупный "улов" сам попал к ним руки.


"По окружающему пейзажу оперативники установили местонахождение “звезды соцсетей” и задержали его в Адлере", — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Отмечается, что мужчину разыскивали по подозрению в сбыте наркотиков в особо крупном размере. Наказание по статье предусмотрено весьма суровое — от 15 до 20 лет колонии. Задержанного поместили под стражу и в скором времени передадут инициатору розыска, следователям из Московской области.

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Метки: Видео   Сочи   дельфин   наркодилер   полиция   розыск   
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9  комментариев
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39k
Андрей Иванов Час назад
Даже непонятно, как это комментировать
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330
sioma08 14 минут назад
И дельфина не попробовал и на нары, видимо, попал... Печалька!
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3k
Звёздный странник 24 минуты назад
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9k
Vалѣнтиныч Полчаса назад
Он думал, что тунец клюнул на закладку ... Закладку вырезать , а тунца в ресторан на роллосуши за хорошую прибавку к пенсии!
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495
mosazer 42 минуты назад
Если что, мертвый дельфин пахнет чуть хуже, чем мертвый человек. Нахрена он ему ?
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11k
Владимир 47 минут назад
На хавчик пробило.
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40k
АнтонПолднев 52 минуты назад

Вроде дилеры сами не употребляют обычно. А тут я даже не знаю что кроме веществ его подтолкнуло на такой героический поступок...
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11k
Дмитрий 59 минут назад
Ты зачем дельфина украл дурик? ....мёртвого!
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7k
Трям Час назад
Он просто узнал, что дельфины занимаются сексом для удовольствия.
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Burzum
  • Дата регистрации: 05.10.2021
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