Гулявшего с мёртвым дельфином наркодилера задержали в Сочи

Нет, он не упоротый, просто запасливый. Наверное.
Объявленный в федеральный розыск наркодилер из Московской области попался полицейским из-за идиотского поступка, который сделал его популярным в городских сообществах в соцсетях. Преступник, залёгший на дно в Адлере, довольно успешно скрывался от правосудия продолжительное время. Пока не нашёл на пляже мёртвого дельфина и не отнёс к себе домой.
Видео со странным мужчиной, который с необъяснимыми целями затаскивает мёртвое морское млекопитающее в подъезд, стало в местных пабликах вирусным. Полицейские в ходе мониторинга социальных сетей тоже просмотрели этот ролик. А потом пересмотрели ещё и ещё, пока не убедились, что крупный "улов" сам попал к ним руки.
"По окружающему пейзажу оперативники установили местонахождение “звезды соцсетей” и задержали его в Адлере", — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
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Отмечается, что мужчину разыскивали по подозрению в сбыте наркотиков в особо крупном размере. Наказание по статье предусмотрено весьма суровое — от 15 до 20 лет колонии. Задержанного поместили под стражу и в скором времени передадут инициатору розыска, следователям из Московской области.
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Вроде дилеры сами не употребляют обычно. А тут я даже не знаю что кроме веществ его подтолкнуло на такой героический поступок...