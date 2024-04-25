Гулявшего с мёртвым дельфином наркодилера задержали в Сочи

Объявленный в федеральный розыск наркодилер из Московской области попался полицейским из-за идиотского поступка, который сделал его популярным в городских сообществах в соцсетях. Преступник, залёгший на дно в Адлере, довольно успешно скрывался от правосудия продолжительное время. Пока не нашёл на пляже мёртвого дельфина и не отнёс к себе домой.





Видео со странным мужчиной, который с необъяснимыми целями затаскивает мёртвое морское млекопитающее в подъезд, стало в местных пабликах вирусным. Полицейские в ходе мониторинга социальных сетей тоже просмотрели этот ролик. А потом пересмотрели ещё и ещё, пока не убедились, что крупный "улов" сам попал к ним руки.



