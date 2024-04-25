Неадекватный москвич попытался захватить самолёт и заработал уголовную статью

К счастью, в самолёте никого кроме экипажа не было и дебошира быстро задержали.
Неадекватный мужчина пробрался в пустой самолёт авиакомпании "Россия" в аэропорту Сочи и на несколько минут "захватил" борт, угрожая сумкой, в которой якобы находилась бомба. Надо отметить, что поведение неадеквата никого особенно не испугало — самолёт готовился к взлёту и на борту находились только экипаж и охранники. Последние и скрутили дебошира и передали в заботливые руки полицейских.
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Сообщается, что инцидент произошёл 23 апреля, мужчина собирался пробраться на вылетавший в Москву самолёт, но немного перепутал и попал на санкт-петербургский. Причины неадекватного поведения мужчины неизвестны, вероятно, изрядная доза алкоголя вкупе с жарким южным солнцем сыграли с ним злую шутку.
Теперь 31-летний айтишник Алексей из Москвы будет отвечать перед законам по статье о заведомо ложном сообщении об акте терроризма (ст. 207 УК РФ). Ему грозит штраф в размере от 200 до 500 тысяч рублей, либо принудительные работы сроком до трёх лет.
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