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Неадекватный москвич попытался захватить самолёт и заработал уголовную статью

Неадекватный москвич попытался захватить самолёт и заработал уголовную статью

Автор:
25 апреля 2024 16:48
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Сочи   дебош   наказание   полиция   самолёт   терроризм   
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К счастью, в самолёте никого кроме экипажа не было и дебошира быстро задержали.

Неадекватный мужчина пробрался в пустой самолёт авиакомпании "Россия" в аэропорту Сочи и на несколько минут "захватил" борт, угрожая сумкой, в которой якобы находилась бомба. Надо отметить, что поведение неадеквата никого особенно не испугало — самолёт готовился к взлёту и на борту находились только экипаж и охранники. Последние и скрутили дебошира и передали в заботливые руки полицейских.

Сообщается, что инцидент произошёл 23 апреля, мужчина собирался пробраться на вылетавший в Москву самолёт, но немного перепутал и попал на санкт-петербургский. Причины неадекватного поведения мужчины неизвестны, вероятно, изрядная доза алкоголя вкупе с жарким южным солнцем сыграли с ним злую шутку.


Теперь 31-летний айтишник Алексей из Москвы будет отвечать перед законам по статье о заведомо ложном сообщении об акте терроризма (ст. 207 УК РФ). Ему грозит штраф в размере от 200 до 500 тысяч рублей, либо принудительные работы сроком до трёх лет.

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Метки: Видео   Сочи   дебош   наказание   полиция   самолёт   терроризм   
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8  комментариев
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28k
Sheir Полчаса назад
В этом инциденте больше всего пугает то, что даже в таком состоянии, кто-то может "пробраться" в самолет.
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Сергей 5 секунд назад
Какой штраф? Какие исправительные работы? Его за это в тюрьму нужно лет на 15
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1k
Уходим отсюда 39 минут назад
Тяжела и неказиста жизнь простого программиста.
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61k
turyst 47 минут назад
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15k
Владимир 48 минут назад
У Алёши код баганулся?
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62k
hpgjzsorqzo4 Час назад
Да согласен ,все [мат] страны ,к нам в Сочи понаехали ..
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24k
Shtoppi Час назад
аллёша и есть аллёша, хоть и itшник.
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24k
hebpat Час назад
с тем как его зовут он не ошибся
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Burzum
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