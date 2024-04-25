Неадекватный москвич попытался захватить самолёт и заработал уголовную статью

Сообщается, что инцидент произошёл 23 апреля, мужчина собирался пробраться на вылетавший в Москву самолёт, но немного перепутал и попал на санкт-петербургский. Причины неадекватного поведения мужчины неизвестны, вероятно, изрядная доза алкоголя вкупе с жарким южным солнцем сыграли с ним злую шутку.

Теперь 31-летний айтишник Алексей из Москвы будет отвечать перед законам по статье о заведомо ложном сообщении об акте терроризма (ст. 207 УК РФ). Ему грозит штраф в размере от 200 до 500 тысяч рублей, либо принудительные работы сроком до трёх лет.