Мощный пожар на кубанской турбазе попал на видео

В Краснодарском крае загорелась турбаза «Водолей». Довольно популярном месте отдыха, стоимость размещения в коттеджах там была от 5000 рублей в сутки.

Огонь охватил около 500 квадратов, людям пришлось убегать в одних купальных костюмах. С территории базы эвакуировали 50 человек.