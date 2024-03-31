Мощный пожар на кубанской турбазе попал на видео

50 человек мгновенно остались без вещей и документов.
В Краснодарском крае загорелась турбаза «Водолей». Довольно популярном месте отдыха, стоимость размещения в коттеджах там была от 5000 рублей в сутки.
Огонь охватил около 500 квадратов, людям пришлось убегать в одних купальных костюмах. С территории базы эвакуировали 50 человек.
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На видео зафиксирован и взрыв - предварительно, рванул газовый баллон.
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Затем пламя удалось локализовать и потушить.
По информации администрации Апшеронского района, 31 марта в 13:05 поступила информация о возгорании на турбазе «Водолей», расположенной вдоль трассы от хутора Красный Дагестан к станице Нижегородской. По предварительной информации, причиной могла стать вспышка газовоздушной смеси из газового баллона. Одного пострадавшего с переломом доставили в местную ЦРБ. В 13:20 возгорание локализовали на площади 500 квадратных метров, - сообщили в оперативном штабе.
В результате инцидента госпитализирован один человек, у него перелом ноги.
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Это значит, когда мы с мужиками на природе под финиш угольки от костра тушим, тоже можно сказать, что мы локализовали и уничтожили?