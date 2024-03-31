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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 1315 постов • 58 подписчиков подписаться
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Мощный пожар на кубанской турбазе попал на видео

Мощный пожар на кубанской турбазе попал на видео

Автор:
31 марта 2024 19:10
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   Кубань   взрыв   краснодарский край   пожар   турбаза   
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50 человек мгновенно остались без вещей и документов.

В Краснодарском крае загорелась турбаза «Водолей». Довольно популярном месте отдыха, стоимость размещения в коттеджах там была от 5000 рублей в сутки.

Огонь охватил около 500 квадратов, людям пришлось убегать в одних купальных костюмах. С территории базы эвакуировали 50 человек.

На видео зафиксирован и взрыв - предварительно, рванул газовый баллон.

Затем пламя удалось локализовать и потушить.

По информации администрации Апшеронского района, 31 марта в 13:05 поступила информация о возгорании на турбазе «Водолей», расположенной вдоль трассы от хутора Красный Дагестан к станице Нижегородской. По предварительной информации, причиной могла стать вспышка газовоздушной смеси из газового баллона. Одного пострадавшего с переломом доставили в местную ЦРБ. В 13:20 возгорание локализовали на площади 500 квадратных метров, - сообщили в оперативном штабе.

В результате инцидента госпитализирован один человек, у него перелом ноги.

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Метки: Видео   Кубань   взрыв   краснодарский край   пожар   турбаза   
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8  комментариев
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5k
Максим Макашев Полчаса назад
И как только Саша со второго видео сдержался, чтобы своей спутнице леща не отвесить, чтобы заткнулась.Железные нервы у мужика
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690
zu4ara 2 минуты назад
турбаза «Водолей»
директор Турбазов Турбаз Турбазович
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716
Zmey8838 9 минут назад
Это ж из какого гомна и палок его построили? И кто-то разрешение дал?
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376
Дело 10 минут назад
5000 рублей, 500 квадратов, 50 рублей. Совпадение?
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Комментарий удален
−1
39k
АнтонПолднев 45 минут назад
Удалось локализовать и уничтожить???

Это значит, когда мы с мужиками на природе под финиш угольки от костра тушим, тоже можно сказать, что мы локализовали и уничтожили?
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528
сергей Час назад
Горячие источники стали огненными.
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August
  • Дата регистрации: 10.10.2021
  • 2729 постов (2682 в горячем)

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