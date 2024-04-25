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Скрины из соцсетей

Скрины из соцсетей

Автор:
25 апреля 2024 13:28
Сообщество : Неформат
Метки: Юмор   маразм   позитив   улыбнуло   
899
29
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Не ищите здесь смысл. Здесь в основном маразм.

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Метки: Юмор   маразм   позитив   улыбнуло   
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32  комментария
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40k
АнтонПолднев 2 часа назад
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Всегда говорю
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JawaRocker 2 минуты назад
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Ви 7 минут назад
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Terhor 8 минут назад
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"-Where are you from?
-I'm from London. And you?
-I'm from Glasgow.
-[мат]!
-Bliya budu."(с)
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Slv01 8 минут назад
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гы, юзер умнее хот-лайнера:)
на роутере СВЕТОДИОДЫ:)
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JawaRocker 9 минут назад
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Ездить к квартирантам дань собирать, это не совсем праздное занятие, а если не следить за квартирантами, то можно нехило попасть на бабки.
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JawaRocker 15 минут назад
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Ещё можно сделать сериал про жизнь Манделы, где его будет играть азиат например.
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