FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жизнь в США 1270 постов • 262 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Жизнь в США
Огромный аллигатор забрёл на базу американских ВВС

Огромный аллигатор забрёл на базу американских ВВС

Автор:
25 апреля 2024 08:57
Сообщество : Жизнь в США
Метки: BAZA   Флорида   аллигатор   ввс   животные   самолёт   
962
4
1

Аллигатор пробрался на базу ВВС Макдилл в Тампе и улёгся под самолётом. Офицеры Комиссии по охране рыбных ресурсов и дикой природы Флориды (FWC) задержали нарушителя порядка.

На опубликованных фотографиях и видео аллигатор длиной 3 м лежит на взлётно-посадочной полосе. В какой-то момент он даже оказался зажатым между колёсами шасси.

Сотрудники FWC обвязали хищника верёвками и вынесли за пределы военной базы.

Вскоре на странице базы в соцсети появилась запись: "Нашего нового зубастого лётчика переселили в более подходящую среду".

Аллигатора отвезли к реке Хиллсборо. Зоологи считают, что животное вытеснил из среды обитания Элвис, ещё более крупная особь.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жизнь в США"
Метки: BAZA   Флорида   аллигатор   ввс   животные   самолёт   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
16k
Ivan 12 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
surgy Час назад
Капитан крокодил Гена учебную блокировку базы ввс сша выполнил успешно!
Готов к боевому заданию
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Убийца Прохиндеев Час назад
У нильского крокодила х*й больше, чем у амерского аллигатора.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Fuchsia
  • Дата регистрации: 10.06.2014
  • 2908 постов (2735 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

506846



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Как снимали фильм "Гений": 11 интересных фактов о фильме
Как снимали фильм "Гений": 11 интересных фактов о фильме
В Башкирии задержали предпринимателя, который вместе с сыновьями и знакомыми избил подростков
В Башкирии задержали предпринимателя, который вместе с сыновьями и знакомыми избил...
Набирающие популярность в сообществах
Озёрные авианосцы США. История USS Wolverine
Озёрные авианосцы США. История USS Wolverine
Мемы из соцсетей. Свежак за 23 апреля
Мемы из соцсетей. Свежак за 23 апреля
Оклад и 29 тысяч сверху
Оклад и 29 тысяч сверху
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 24 апреля

Лучшие демотиваторы
Похороны фокусника-иллюзиониста

Перейти в раздел
Популярные теги
#животные#автомобили#Юмор#аварии#позитив#Китай#интересное#история#Разное#кино
#Прикол#автомир#интересно#ДТП#кот#люди#дети#забавно#Реакция#улыбнуло
#фото#машина#в мире#авто аварии#кошка#собака#Автовсячина#факты#истории#фильм
Оклад и 29 тысяч сверху Оклад и 29 тысяч сверху Американец снял вмёрзшего в пруд аллигатора Американец снял вмёрзшего в пруд аллигатора В США из желудка аллигатора извлекли 70 монет В США из желудка аллигатора извлекли 70 монет Аллигатор бросился за гольфкаром Аллигатор бросился за гольфкаром На видео попал огромный аллигатор, который обедал питоном На видео попал огромный аллигатор, который обедал питоном В США полицейские поймали крупного аллигатора возле торгового центра В США полицейские поймали крупного аллигатора возле торгового центра

На что жалуетесь?

Вернуться