Огромный аллигатор забрёл на базу американских ВВС

Аллигатор пробрался на базу ВВС Макдилл в Тампе и улёгся под самолётом. Офицеры Комиссии по охране рыбных ресурсов и дикой природы Флориды (FWC) задержали нарушителя порядка.
На опубликованных фотографиях и видео аллигатор длиной 3 м лежит на взлётно-посадочной полосе. В какой-то момент он даже оказался зажатым между колёсами шасси.
Сотрудники FWC обвязали хищника верёвками и вынесли за пределы военной базы.
Вскоре на странице базы в соцсети появилась запись: "Нашего нового зубастого лётчика переселили в более подходящую среду".
Аллигатора отвезли к реке Хиллсборо. Зоологи считают, что животное вытеснил из среды обитания Элвис, ещё более крупная особь.
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