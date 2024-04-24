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Боец ММА из Флориды одолел аллигатора голыми руками

Боец ММА из Флориды одолел аллигатора голыми руками

Автор:
24 апреля 2024 13:21
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   Флорида   аллигатор   аллигатор на дороге   боец ММА   животные   жизнь в сша   схватка с аллигатором   
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Боец смешанных единоборств Майк Драгич голыми руками усмирил восьмифутового аллигатора, который ползал по району Нортсайд в Джексонвилле. Восемь футов — это примерно два с половиной метра. Немаленькая зверушка!

34-летний Майк Драгич, известный как Blue Collar Brawler, был на хоккейном матче со своей семьей, когда ему позвонили из департамента шерифа и сообщили о беспокойном аллигаторе, гуляющем по улицам города.


У Драгича, бойца смешанных единоборств, лицензированного ловца аллигаторов и бывшего морского пехотинца, не было с собой инвентаря для ловли рептилий, но он все равно откликнулся на вызов и поехал на местную торговую площадь.

Там он и увидел рычащего аллигатора. Используя лишь руки и ноги, Драгич прижал хищника к земле и укротил его. Удивительную схватку засняли на видео.


Подкравшись к аллигатору сзади, Драгич набросился на него и надавил на шею. Затем он поднял челюсти зверюги вверх и заклеил их специальной лентой (видимо, какой-то инвентарь у него всё же был).

После этого он уже без проблем поднял 2,5-метровую рептилию на руки и даже немного попозировал с ней под радостные возгласы зрителей.

«Управление шерифа Джексонвилля сообщило о чрезвычайной ситуации с аллигатором, и меня отправили туда. Это было всего в пяти минутах от места, где проходил хоккейный матч, так что я буквально вышел со стадиона, поймал аллигатора и вернулся дальше смотреть игру», — сказал Драгич.

Апрель — начало брачного сезона у аллигаторов, поэтому подобные случаи могут происходить в течение всего месяца.


Драгич заслужил репутацию смельчака, избавляющегося от аллигаторов, и собрал десятки тысяч подписчиков в Интернете. В июне прошлого года он попал в заголовки новостей, укротив 3-метрового аллигатора с парковки возле начальной школы в Джексонвилле.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ynews   Флорида   аллигатор   аллигатор на дороге   боец ММА   животные   жизнь в сша   схватка с аллигатором   
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3  комментария
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Serg2001 45 минут назад
Пошто животинку тираните?!! (c)
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kolobok263 3 минуты назад
самого маленького и слабого выбрал, сука
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Aurelian Полчаса назад
Разные весовые категории явно. Бойцу нужен крок потолще.
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Мультголова
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 1811 постов (1726 в горячем)

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