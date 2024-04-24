Боец ММА из Флориды одолел аллигатора голыми руками

Боец смешанных единоборств Майк Драгич голыми руками усмирил восьмифутового аллигатора, который ползал по району Нортсайд в Джексонвилле. Восемь футов — это примерно два с половиной метра. Немаленькая зверушка!
34-летний Майк Драгич, известный как Blue Collar Brawler, был на хоккейном матче со своей семьей, когда ему позвонили из департамента шерифа и сообщили о беспокойном аллигаторе, гуляющем по улицам города.
У Драгича, бойца смешанных единоборств, лицензированного ловца аллигаторов и бывшего морского пехотинца, не было с собой инвентаря для ловли рептилий, но он все равно откликнулся на вызов и поехал на местную торговую площадь.
Драгич (на фото с предыдущим уловом) — профессиональный охотник на аллигаторов. Повезло, что в нужный момент он оказался неподалеку от места происшествия и сумел помочь
Там он и увидел рычащего аллигатора. Используя лишь руки и ноги, Драгич прижал хищника к земле и укротил его. Удивительную схватку засняли на видео.
Боец подкрался незаметно
Подкравшись к аллигатору сзади, Драгич набросился на него и надавил на шею. Затем он поднял челюсти зверюги вверх и заклеил их специальной лентой (видимо, какой-то инвентарь у него всё же был).
После этого он уже без проблем поднял 2,5-метровую рептилию на руки и даже немного попозировал с ней под радостные возгласы зрителей.
«Управление шерифа Джексонвилля сообщило о чрезвычайной ситуации с аллигатором, и меня отправили туда. Это было всего в пяти минутах от места, где проходил хоккейный матч, так что я буквально вышел со стадиона, поймал аллигатора и вернулся дальше смотреть игру», — сказал Драгич.
Апрель — начало брачного сезона у аллигаторов, поэтому подобные случаи могут происходить в течение всего месяца.
Драгич заслужил репутацию смельчака, избавляющегося от аллигаторов, и собрал десятки тысяч подписчиков в Интернете. В июне прошлого года он попал в заголовки новостей, укротив 3-метрового аллигатора с парковки возле начальной школы в Джексонвилле.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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