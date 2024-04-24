Боец ММА из Флориды одолел аллигатора голыми руками

34-летний Майк Драгич, известный как Blue Collar Brawler, был на хоккейном матче со своей семьей, когда ему позвонили из департамента шерифа и сообщили о беспокойном аллигаторе, гуляющем по улицам города.

У Драгича, бойца смешанных единоборств, лицензированного ловца аллигаторов и бывшего морского пехотинца, не было с собой инвентаря для ловли рептилий, но он все равно откликнулся на вызов и поехал на местную торговую площадь.