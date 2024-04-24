В Новосибирске маленькая девочка случайно проглотила ландыш и оказалась в больнице

Мать малышки рассказала журналистам, чтобы об этом знали все родители.
Мать девочки из Новосибирска рассказала, что её маленькая дочка попала в реанимацию после букета ландышей. Женщина рассказала, что девочка съела один цветочек и ей внезапно стало плохо. Тогда девочке было 11 месяцев.
По словам женщины, она сама дала дочке ландыши, чтобы девочка поиграла с цветочками, понюхала их и потрогала. Однако, знакомство с обычным цветком закончилось очень плохо.
По словам матери, она фотографировала дочку с цветами. Женщина решила похвастаться перед свекровью и прислала ей фото внучки. Повезло, что фото увидела ее свекровь. Она тут же забила тревогу и отправила молодых родителей в больницу.
Свекровь нам сказала, и мы сразу вызвали скорую. Диагноз - отравление ландышами сразу же! Промывание желудка дома, 1,5 суток реанимации, промывание крови и стационар, – вспоминает женщина.
После ландыша у девочки появилось слабость, она стала вялая. Это единственный симптом, рассказала мать девочки. Ландыши содержат ядовитое вещество, которое влияет на сердечную мышцу. Родителям нужно быть осторожнее, когда гуляют с детьми.
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