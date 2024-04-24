В Новосибирске маленькая девочка случайно проглотила ландыш и оказалась в больнице

Мать девочки из Новосибирска рассказала, что её маленькая дочка попала в реанимацию после букета ландышей. Женщина рассказала, что девочка съела один цветочек и ей внезапно стало плохо. Тогда девочке было 11 месяцев.

По словам женщины, она сама дала дочке ландыши, чтобы девочка поиграла с цветочками, понюхала их и потрогала. Однако, знакомство с обычным цветком закончилось очень плохо.