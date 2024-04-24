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В Новосибирске маленькая девочка случайно проглотила ландыш и оказалась в больнице

В Новосибирске маленькая девочка случайно проглотила ландыш и оказалась в больнице

Автор:
24 апреля 2024 18:55
Сообщество : Жить в России
Метки: безопасность   дети   здоровье   интересное   ландыш   опасные цветы   фото   
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Мать малышки рассказала журналистам, чтобы об этом знали все родители.

Мать девочки из Новосибирска рассказала, что её маленькая дочка попала в реанимацию после букета ландышей. Женщина рассказала, что девочка съела один цветочек и ей внезапно стало плохо. Тогда девочке было 11 месяцев.

По словам женщины, она сама дала дочке ландыши, чтобы девочка поиграла с цветочками, понюхала их и потрогала. Однако, знакомство с обычным цветком закончилось очень плохо.

По словам матери, она фотографировала дочку с цветами. Женщина решила похвастаться перед свекровью и прислала ей фото внучки. Повезло, что фото увидела ее свекровь. Она тут же забила тревогу и отправила молодых родителей в больницу.

Свекровь нам сказала, и мы сразу вызвали скорую. Диагноз - отравление ландышами сразу же! Промывание желудка дома, 1,5 суток реанимации, промывание крови и стационар, – вспоминает женщина.

После ландыша у девочки появилось слабость, она стала вялая. Это единственный симптом, рассказала мать девочки. Ландыши содержат ядовитое вещество, которое влияет на сердечную мышцу. Родителям нужно быть осторожнее, когда гуляют с детьми.

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Метки: безопасность   дети   здоровье   интересное   ландыш   опасные цветы   фото   
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6  комментариев
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22k
alexis 59 минут назад
С раннего детства знаю: ландыш ядовит и ландыш в красной книге.
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27k
Лис 20 минут назад
Ландыши занесены в Красную книгу, рвать нельзя, если правильно помню. А то, что он ядовитый, раньше все знали. Теперь ЕГЭ, ёксель-моксель...
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376
Никита 41 минуту назад
надо было Во все тяжкие смотреть ))
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484
mosazer 46 минут назад
У меня в детстве хомяк поел ландышей, стояли возле клетки.. Недолго мучилась скотинка... Рыдали всей семьей(
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755
Zmey8838 51 минуту назад
Ландыш серьезно ядовитый...
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3k
Дмитрий Час назад
Мамаша идиотка!
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PokemonKa
  • Дата регистрации: 14.12.2016
  • 4959 постов (4745 в горячем)
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
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