Турецкая авиакомпания объяснила, почему российских туристов снимают с самолётов и не пускают в США

В посольстве Турции сообщили, что авиаперевозчик не пустил на борт около 1000 россиян, следовавших из Стамбула в государства Латинской Америки. В интервью «РИА Новости» пресс-секретарь посольства России в Мексике Андрей Земский заявил, что это никак не связано с Россией и самими россиянами. Просто сейчас в Мексике ужесточили правила пересечения границ.

«В Мексике в целом наблюдается ужесточение требований пограничного контроля для иностранцев из-за обострения миграционного вопроса в стране, в том числе принимая во внимание тот факт, что многие люди используют ее как транзитную страну», – отметил Земский.

По данным американской Таможенно-пограничной службы, в прошлом году в США через мексиканскую границу прибыло свыше 2,8 млн человек – рекорд за всю историю страны, сообщают «Ведомости».