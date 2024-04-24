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Турецкая авиакомпания объяснила, почему российских туристов снимают с самолётов и не пускают в США

Турецкая авиакомпания объяснила, почему российских туристов снимают с самолётов и не пускают в США

Автор:
24 апреля 2024 18:49
Сообщество : Путешествия
Метки: Россия   США   Турция   путешествия   рейс   рейс в Мексику   самолёты   
1888
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Оказывается, Турция не хочет потом заморачиваться с депортацией.

В авиакомпании Turkish Airlines до сих пор не пускают россиян в страны Латинской Америки. Однако, при подаче визы и покупке билетов никто не сообщает о том, что могут быть проблемы. Так, три россиянки отправились в Канкун, чтобы отдохнуть. Девушки купили билеты, забронировали гостиницы. Они должны были пересаживаться в Турции, но на самолёт их не пустили. Позже девушкам рассказали, почему их не пустили. Им показали сообщение Turkish Airlines: «Поскольку вы раньше не бывали в таких могущественных странах, как Америка, Канада или Англия, а также не бывали раньше в Мексике, вы не сможете летать в соответствии с правилами мексиканского правительства».

Второй случай, освещённый в СМИ, касался целой семьи. Семья туристов из России потеряла более 1 миллиона рублей из-за турецкой авиакомпании, которая отказалась пускать россиян на самолёт до Мексики. На борт разрешили взойти только 21-летнему парню, так как у него было гражданство Германии.

В посольстве Турции сообщили, что авиаперевозчик не пустил на борт около 1000 россиян, следовавших из Стамбула в государства Латинской Америки. В интервью «РИА Новости» пресс-секретарь посольства России в Мексике Андрей Земский заявил, что это никак не связано с Россией и самими россиянами. Просто сейчас в Мексике ужесточили правила пересечения границ.

«В Мексике в целом наблюдается ужесточение требований пограничного контроля для иностранцев из-за обострения миграционного вопроса в стране, в том числе принимая во внимание тот факт, что многие люди используют ее как транзитную страну», – отметил Земский.

По данным американской Таможенно-пограничной службы, в прошлом году в США через мексиканскую границу прибыло свыше 2,8 млн человек – рекорд за всю историю страны, сообщают «Ведомости».


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Метки: Россия   США   Турция   путешествия   рейс   рейс в Мексику   самолёты   
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5  комментариев
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Юр21 2 часа назад
Вот это проблема из проблем! Хрен ли вы со свой войной, тут людей в Мексику не пускают!
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2k
Mikhail 44 минуты назад
их дело, конечно. но продавать билеты, и потом не пускать на рейс - это разводняк.
да и вообще ща лучше в недружественные страны не ездить, а в дружественные - на свой страх и риск.
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александр 2 часа назад
Правительству похоже опять пора запретить что-нибудь турецкое
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