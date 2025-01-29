Пьяный британец поплатился за оскорбление стюардессы

Рейс авиакомпании Jet2, следовавший из Манчестера в Турцию, уже задерживался на 90 минут, когда Ховарт начал проявлять агрессию.

Когда двое офицеров поднялись на борт самолёта, отец двоих детей закричал: «Идите на ***!»

Из-за опасений, что он может ударить одного из полицейских головой, пассажира пришлось повалить на пол. После чего его потащили, но 36-летний мужчина не унимался: «Я тебя укушу, *****» и пытался вцепиться зубами в одного из офицеров.

На кадрах бизнесмен сидит на полу, сопротивляясь стражам порядка, когда те пытаются усадить его в инвалидное кресло.