Пьяный британец поплатился за оскорбление стюардессы

Льюис Ховарт, житель Болтона, Большой Манчестер, выпил лишнего перед вылетом в Турцию. Пьяный британец назвал стюардессу бранным словом в ответ на просьбу пристегнуть ремень безопасности.
Рейс авиакомпании Jet2, следовавший из Манчестера в Турцию, уже задерживался на 90 минут, когда Ховарт начал проявлять агрессию.
Когда двое офицеров поднялись на борт самолёта, отец двоих детей закричал: «Идите на ***!»
Из-за опасений, что он может ударить одного из полицейских головой, пассажира пришлось повалить на пол. После чего его потащили, но 36-летний мужчина не унимался: «Я тебя укушу, *****» и пытался вцепиться зубами в одного из офицеров.
На кадрах бизнесмен сидит на полу, сопротивляясь стражам порядка, когда те пытаются усадить его в инвалидное кресло.
Уже на следующий день Ховарт отправился в Турцию рейсом другой авиакомпании, где его ждали жена и дети. Он даже написал в соцсети несколько шутливых сообщений о своём аресте: «Так, давайте попробуем ещё раз. На этот раз только кола». Судя по публикациям, отдых удался: селфи с верблюдами, катание на гидроцикле и прочие развлечения.
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Инцидент произошёл 29 августа прошлого года, а в минувший четверг дебошира приговорили к 14 неделям тюремного заключения. Он признал свою вину.
Гарет Хьюз, сторона обвинения, заявил в ходе заседания: «Самолёт должен был взлететь в 16:15, но был задержан примерно до 17:45. Стюардесса обратила внимание на обвиняемого, так как он производил впечатление сильно нетрезвого человека. Она подошла к нему и попросила занять своё место и пристегнуть ремень безопасности. Мужчина попытался это сделать, но не смог, поскольку был сильно пьян. Он говорил невнятно, использовал ненормативную лексику, его зрачки были расширены, координация движений нарушена. Стюардесса сообщила о ситуации командиру воздушного судна и в течение следующих десяти минут продолжала беседовать с обвиняемым. Однако, несмотря на все её усилия, он продолжал нарушать правила и порядок. Он встал со своего места и оскорбил стюардессу, подошёл к ней вплотную, пытаясь запугать. К этому моменту самолёт уже выезжал на взлётно-посадочную полосу, но командир, узнав о ситуации, потребовал снять мужчину с рейса. Офицеров полиции встретили аплодисментами, что свидетельствует о плохом поведении обвиняемого».
«Поскольку мужчина вёл себя агрессивно и не собирался уходить, офицер взял его за шиворот, в то время как напарник держал обвиняемого за руки сзади. Когда его пытались усадить в кресло-коляску, Ховарт сказал: «Я тебя укушу, *****». Он хотел укусить констебля Бена Мортона за руку. Он отбивался и ударил констебля Экоба ногами по лицу. К счастью, тот не получил серьёзных травм, так как на обвиняемом были только носки. Однако удар вызвал временную боль во рту и зубах. После этого офицер ударил его в живот, чтобы остановить дальнейшее нападение».
Ранее Ховарт уже был осуждён за нападение на полицейских и вождение в нетрезвом виде.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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