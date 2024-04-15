В "Аэрофлоте" разрешили брать домашних животных в самолёт

Для перевозки животных и птиц в салоне существуют особые требования.
На официальном сайте компании "Аэрофлот" сообщили, что теперь питомцев можно брать с собой на борт, а не отправлять в багажный отсек. Правда, для такой перевозки есть некоторые важные условия. В салоне самолёта можно перевезти только маленьких питомцев, которые влезут в контейнер 50х32х30 см. и не будут превышать 15 килограмм.
Перевозка животного или птицы пока возможна только на внутренних рейсах "Аэрофлота". Контейнер может стоять на соседнем сидении, если в нём не больше трёх животных, они не большие и их вес не превышает 15 килограмм. Габариты контейнера/клетки должны позволять животному/птице встать в полный рост, повернуться вокруг себя. Если вдруг один из параметров будет нарушен, то животное отправят в багажный отсек с условием, что в нём есть место, а переноска создана для того, чтобы её можно было пристегнуть. Заказ услуги производится не позднее чем за 36 часов до времени отправления рейса по расписанию.
Оплата за дополнительное посадочное место производится по тарифу, применяемому при перевозке взрослого пассажира, с взиманием таких же сборов. Оформить можно в офисах продаж одновременно с билетом на пассажира. Также хозяин должен взять с собой чистые пелёнки, чтобы ими застелить сидение.
Источник:
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