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В "Аэрофлоте" разрешили брать домашних животных в самолёт

В "Аэрофлоте" разрешили брать домашних животных в самолёт

Автор:
15 апреля 2024 19:05
Сообщество : Путешествия
Метки: Питомцы   аэрофлот   животные   животные в самолёте   птицы   путешествия   самолёты   
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Для перевозки животных и птиц в салоне существуют особые требования.

На официальном сайте компании "Аэрофлот" сообщили, что теперь питомцев можно брать с собой на борт, а не отправлять в багажный отсек. Правда, для такой перевозки есть некоторые важные условия. В салоне самолёта можно перевезти только маленьких питомцев, которые влезут в контейнер 50х32х30 см. и не будут превышать 15 килограмм.

Перевозка животного или птицы пока возможна только на внутренних рейсах "Аэрофлота". Контейнер может стоять на соседнем сидении, если в нём не больше трёх животных, они не большие и их вес не превышает 15 килограмм. Габариты контейнера/клетки должны позволять животному/птице встать в полный рост, повернуться вокруг себя. Если вдруг один из параметров будет нарушен, то животное отправят в багажный отсек с условием, что в нём есть место, а переноска создана для того, чтобы её можно было пристегнуть. Заказ услуги производится не позднее чем за 36 часов до времени отправления рейса по расписанию.

Оплата за дополнительное посадочное место производится по тарифу, применяемому при перевозке взрослого пассажира, с взиманием таких же сборов. Оформить можно в офисах продаж одновременно с билетом на пассажира. Также хозяин должен взять с собой чистые пелёнки, чтобы ими застелить сидение.

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Метки: Питомцы   аэрофлот   животные   животные в самолёте   птицы   путешествия   самолёты   
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4  комментария
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52k
Элек Мек 54 минуты назад
А если у человека аллергия на шерсть животных,он будет предупреждён что он летит в одном салоне кошечками и собачками?
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4k
просто Дмитрий Полчаса назад
Позволю высказаться..... Некоторые домашние животные в самолете ведут себя культурнее людей в обличии диких животных
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14k
net 49 минут назад
А с пассажирами аллергиками они придумали что делать, когда решили псин в салон пускать? Или они в багаже тогда полетят вместо животных?
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22k
иванов дмитрий Час назад
Судя по условиям , аэрофлот просто решил срубить бабок.
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PokemonKa
  • Дата регистрации: 14.12.2016
  • 4929 постов (4715 в горячем)
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
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