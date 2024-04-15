В "Аэрофлоте" разрешили брать домашних животных в самолёт

Перевозка животного или птицы пока возможна только на внутренних рейсах "Аэрофлота". Контейнер может стоять на соседнем сидении, если в нём не больше трёх животных, они не большие и их вес не превышает 15 килограмм. Габариты контейнера/клетки должны позволять животному/птице встать в полный рост, повернуться вокруг себя. Если вдруг один из параметров будет нарушен, то животное отправят в багажный отсек с условием, что в нём есть место, а переноска создана для того, чтобы её можно было пристегнуть. Заказ услуги производится не позднее чем за 36 часов до времени отправления рейса по расписанию.