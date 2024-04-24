FISHKINET
Сообщество Медицина на Фишках 1426 постов • 225 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 0
Главная > Сообщество Медицина на Фишках
Родители с ребёнком попали на приём к вусмерть пьяному рентгенологу

Родители с ребёнком попали на приём к вусмерть пьяному рентгенологу

Автор:
24 апреля 2024 14:40
Сообщество : Медицина на Фишках
Метки: Каменск-Уральский   алкоголь   больница   пациенты   проверка   рентгенолог   скандал   
1399
1
1

Медика уволили сразу же после появления ролика в соцсетях.

Громкий скандал произошёл накануне в больнице №3 в Каменске-Уральском Свердловской области. В три часа ночи семейная пара привезла перенёсшего трепанацию черепа сына с сильной головной болью, которому срочно нужно было сделать МРТ. С направлением в руках родители оправились искать медиков и наткнулись в комнате отдыха на лаборанта рентген-кабинета в неадекватном состоянии.


Нервные родители тут же начали обвинять медика в пьянстве на рабочем месте и устроили громкий скандал. Рентгенолог при этом не уклонялся от своих обязанностей и пошёл готовить аппаратуру к процедурам. Через несколько минут появился второй медик, который, по словам, родителей пациента был не в лучшем состоянии.


Вторым сотрудником, который находился в более вменяемом состоянии, оказался Павел Даниленко, который уже 17 лет работает рентгенологом. По его словам, алкоголь он не употреблял, а просто был сонным.


"Если вас разбудить в три часа ночи, вы, наверное, не лучше будете выглядеть? В кои-то веки прилег, а тут начинается. Я услышал шум в коридоре. Вышел посмотреть, в чем дело, и тут накинулись, матом начали тебя рвать", — рассказал журналистам Даниленко.

Что касается молодого коллеги рентгенолога, то он на протяжении нескольких лет проработал лаборантом рентген-кабинета. Сотрудники медучреждения отзываются о нём хорошо и не верят, что он был пьян на рабочем месте.


"Он очень хороший сотрудник. Подобного никогда не было. И я не уверен, что он действительно был пьян. Он заболел вечером, у него температура поднялась. Мы с ним разошлись, я в одной комнате был, он в другой. Что там было, я не знаю. Про него я ничего не могу сказать. За себя я могу говорить, но меня даже не слушают. Я был трезвый." — добавил рентгенолог Павел Даниленко.


Известно, что лаборанта уволили из больницы сразу же после публикации ролика в соцсетях. Что касается заслуженного рентгенолога Даниленко, то после проверки, которую назначили в больнице, попросить на выход могут и его.




Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Медицина на Фишках"
Метки: Каменск-Уральский   алкоголь   больница   пациенты   проверка   рентгенолог   скандал   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
11  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
14k
Терапевт 40 минут назад
Пришли на прием к вусмерть пьяному рентгенологу и встретили трезвого рентгенолога и пьяного лаборанта. Заголовок врет.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
334
sioma08 2 минуты назад
"Мастерство не пропьёшь!" - сказал в сиську пьяный лаборант.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
мемфрид 3 минуты назад
И Минздрав с проверочкой. И сменить главврача. Цирк устроили
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Наблюдатель 7 минут назад
Вы ничего не поняли, их ренгеном так сильно облучило)))))))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
33k
a.fey 13 минут назад
Привозят пациента в операционную. Нетвердой походкой подходит анастезиолог, пытается наложить на лицо пациента маску, но постоянно промахивается. Пациент:
- Доктор! Вы же пьян!
- Это я то пьян? Ха! Вы еще хирурга не видели!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
55
кот кузя Полчаса назад
Да они там оба перебуханные, а тётка в халате, за добавкой рванула))))))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
621
ivandike Полчаса назад
Пяньца бать горе в семье
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
585
DuckTales Час назад
Опять невиновные ?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Echo Час назад
Ходют тут, мешают бороться с рентгенами , они здоровья не прибавляют
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Rom Час назад
Он "фотоаппарат" протирал спиртом, нанюхался. Носком протирал, который потом надевал. Видно же!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Burzum
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 2024 поста (2032 в горячем)
Лесник
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

218462



Другие посты автора
Популярное в сообществах
В Башкирии задержали предпринимателя, который вместе с сыновьями и знакомыми избил подростков
В Башкирии задержали предпринимателя, который вместе с сыновьями и знакомыми избил...
"У нас так не ходят!" В Челябинске мигрант чуть не сбил автомобилем велосипедистку UFC из-за её одежды
"У нас так не ходят!" В Челябинске мигрант чуть не сбил автомобилем велосипедистку UFC...
Набирающие популярность в сообществах
Мемы из соцсетей. Свежак за 23 апреля
Мемы из соцсетей. Свежак за 23 апреля
На общую тему&nbsp;
На общую тему 
Оклад и 29 тысяч сверху
Оклад и 29 тысяч сверху
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 20 апреля

Лучшие демотиваторы
Похороны фокусника-иллюзиониста

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомобили#Юмор#забавно#интересное#авто аварии#факты#люди#кот#улыбнуло
#животные#автомир#интересно#Китай#аварии#история#Автовсячина#новости#дети#Разное
#Прикол#машина#в мире#собака#ДТП#позитив#Реакция#Россия#истории#Жизнь
Оклад и 29 тысяч сверху Оклад и 29 тысяч сверху "Пишите, как я сказала!": в подмосковной школе учительницу ложно обвинили в безграмотности из-за национальности "Пишите, как я сказала!": в подмосковной школе учительницу ложно обвинили в безграмотности из-за... "Вы с восьми должны работать!": врач больницы не вытерпела критики пациентов и полезла в драку "Вы с восьми должны работать!": врач больницы не вытерпела критики пациентов и полезла в драку Врачи рассказали о 16 случаях перед смертью пациентов Врачи рассказали о 16 случаях перед смертью пациентов Врачей обвиняют в смерти 8-летней девочки. Они боялись подойти к ней из-за Covid-19 Врачей обвиняют в смерти 8-летней девочки. Они боялись подойти к ней из-за Covid-19 В Бразилии случайно чуть не кремировали живую старушку В Бразилии случайно чуть не кремировали живую старушку

На что жалуетесь?

Вернуться