Родители с ребёнком попали на приём к вусмерть пьяному рентгенологу

Медика уволили сразу же после появления ролика в соцсетях.
Громкий скандал произошёл накануне в больнице №3 в Каменске-Уральском Свердловской области. В три часа ночи семейная пара привезла перенёсшего трепанацию черепа сына с сильной головной болью, которому срочно нужно было сделать МРТ. С направлением в руках родители оправились искать медиков и наткнулись в комнате отдыха на лаборанта рентген-кабинета в неадекватном состоянии.
Нервные родители тут же начали обвинять медика в пьянстве на рабочем месте и устроили громкий скандал. Рентгенолог при этом не уклонялся от своих обязанностей и пошёл готовить аппаратуру к процедурам. Через несколько минут появился второй медик, который, по словам, родителей пациента был не в лучшем состоянии.
Вторым сотрудником, который находился в более вменяемом состоянии, оказался Павел Даниленко, который уже 17 лет работает рентгенологом. По его словам, алкоголь он не употреблял, а просто был сонным.
"Если вас разбудить в три часа ночи, вы, наверное, не лучше будете выглядеть? В кои-то веки прилег, а тут начинается. Я услышал шум в коридоре. Вышел посмотреть, в чем дело, и тут накинулись, матом начали тебя рвать", — рассказал журналистам Даниленко.
Источник:
Что касается молодого коллеги рентгенолога, то он на протяжении нескольких лет проработал лаборантом рентген-кабинета. Сотрудники медучреждения отзываются о нём хорошо и не верят, что он был пьян на рабочем месте.
"Он очень хороший сотрудник. Подобного никогда не было. И я не уверен, что он действительно был пьян. Он заболел вечером, у него температура поднялась. Мы с ним разошлись, я в одной комнате был, он в другой. Что там было, я не знаю. Про него я ничего не могу сказать. За себя я могу говорить, но меня даже не слушают. Я был трезвый." — добавил рентгенолог Павел Даниленко.
Известно, что лаборанта уволили из больницы сразу же после публикации ролика в соцсетях. Что касается заслуженного рентгенолога Даниленко, то после проверки, которую назначили в больнице, попросить на выход могут и его.
Источник:
- Врачи рассказали о 16 случаях перед смертью пациентов
- "Я тебе лицо разобью!": помощника прокурора, избившего таксиста, уволили за неподобающее поведение
- Врачей обвиняют в смерти 8-летней девочки. Они боялись подойти к ней из-за Covid-19
- "Пишите, как я сказала!": в подмосковной школе учительницу ложно обвинили в безграмотности из-за национальности
- "Вы с восьми должны работать!": врач больницы не вытерпела критики пациентов и полезла в драку
- Доктор! Вы же пьян!
- Это я то пьян? Ха! Вы еще хирурга не видели!