Родители с ребёнком попали на приём к вусмерть пьяному рентгенологу

Громкий скандал произошёл накануне в больнице №3 в Каменске-Уральском Свердловской области. В три часа ночи семейная пара привезла перенёсшего трепанацию черепа сына с сильной головной болью, которому срочно нужно было сделать МРТ. С направлением в руках родители оправились искать медиков и наткнулись в комнате отдыха на лаборанта рентген-кабинета в неадекватном состоянии.

Нервные родители тут же начали обвинять медика в пьянстве на рабочем месте и устроили громкий скандал. Рентгенолог при этом не уклонялся от своих обязанностей и пошёл готовить аппаратуру к процедурам. Через несколько минут появился второй медик, который, по словам, родителей пациента был не в лучшем состоянии.

Вторым сотрудником, который находился в более вменяемом состоянии, оказался Павел Даниленко, который уже 17 лет работает рентгенологом. По его словам, алкоголь он не употреблял, а просто был сонным.