SpaceX показала полностью собранную ракету Starship, готовую к запуску

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Гигантский звездолёт SpaceX собран и наконец-то может совершить свой первый полет на орбиту. Новые снимки показывают корабль на стартовой площадке в Бока-Чика, штат Техас. Илон Маск анонсировал скорый запуск. Он сообщил, что полёт может произойти в феврале-марте 2023 года.
Первоначально запуск ракеты Starship планировался на декабрь прошлого года, но был отложен из-за проблем с получением лицензии на запуск от Федерального управления гражданской авиации США. Проблемы в итоге были решены и теперь есть все шансы увидеть запуск в самом скором времени.
Космическая транспортная система многоразового использования SpaceX Starship состоит из ракеты-носителя Super Heavy (70 метров) и корабля Starship (50 метров). В собранном виде это внушительные 120 метров. На представленных аэрофотоснимках выглядит впечатляюще!
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С помощью Starship планируется выводить на орбиту спутники Starlink второго поколения. В перспективе система будет использоваться для доставки людей на Луну, а затем и на Марс.
Звездолёт Starship способен генерировать 70 меганьютонов тяги, что делает его одной из самых мощных ракет в мире. Компания SpaceX уже проводила несколько тестовых запусков прототипов звездолёта, запуская их в воздух и приземляя, с разной степенью успешности: от полного успеха до полного провала.
Полномасштабный орбитальный испытательный полёт, по словам Маска, может состояться уже в феврале-марте этого года.
Недавно Илон Маск опубликовал фотографию Starship в своем аккаунте в Twitter с простой подписью: «Скоро будет попытка запуска».
Стоит отметить, что Маск был уверен, что Starship успешно выйдет на орбиту ещё в 2022 году, поэтому поклонники SpaceX научились относиться к его прогнозам с долей скептицизма.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Только непонятно почему эту ракету называют "звездолет", она даже до луны не долетит. Назначение совсем другое - вывод на орбиту т.н. "тяжелых спутников", свыше 3 тонн.
И ещё, не очень ясно назначение таких огромных стабилизаторов. Возможно - для торможения в верхних слоях атмосферы при спуске.