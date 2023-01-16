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SpaceX показала полностью собранную ракету Starship, готовую к запуску

SpaceX показала полностью собранную ракету Starship, готовую к запуску

Автор:
16 января 2023 16:01
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: SpaceX   Starship   Ynews   Новости космоса   звездолет   космический аппарат   космос   покорение космоса   ракета-носитель   
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Гигантский звездолёт SpaceX собран и наконец-то может совершить свой первый полет на орбиту. Новые снимки показывают корабль на стартовой площадке в Бока-Чика, штат Техас. Илон Маск анонсировал скорый запуск. Он сообщил, что полёт может произойти в феврале-марте 2023 года.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: SpaceX   Starship   Ynews   Новости космоса   звездолет   космический аппарат   космос   покорение космоса   ракета-носитель   
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4  комментария
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93k
parallax Полчаса назад
Как в старом анекдоте - "А теперь посмотрим, как мы со всей этой хнёй взлетим".
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4k
vasilykopkov 3 минуты назад
Вот пример, что можно делать в частных компаниях, не отягощённых государственной коррупцией. Рекордное количество запусков за год, больше чем у всех космических держав, вместе взятых.
Только непонятно почему эту ракету называют "звездолет", она даже до луны не долетит. Назначение совсем другое - вывод на орбиту т.н. "тяжелых спутников", свыше 3 тонн.
И ещё, не очень ясно назначение таких огромных стабилизаторов. Возможно - для торможения в верхних слоях атмосферы при спуске.
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Нескучный сад 6 минут назад
Америкосы космо Растишку переели что-ли? Совсем недавно вокруг Луны летали, теперь свой "марсовоз" хотят запустить... Что-то много космической активности, даже подозрительно как-то.
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Вир Норин 18 минут назад
Норм тотализатор: взлетит / не взлетит :)
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