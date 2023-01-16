SpaceX показала полностью собранную ракету Starship, готовую к запуску

Первоначально запуск ракеты Starship планировался на декабрь прошлого года, но был отложен из-за проблем с получением лицензии на запуск от Федерального управления гражданской авиации США. Проблемы в итоге были решены и теперь есть все шансы увидеть запуск в самом скором времени.