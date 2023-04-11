FISHKINET
Сообщество Юмор 16759 постов • 3553 подписчика подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Юмор
Шуточный словарь "Слово дня", в котором есть честное определение всему на свете

Шуточный словарь "Слово дня", в котором есть честное определение всему на свете

Автор:
11 апреля 2023 12:14
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   блогер   забавно   словарь   слово дна   слово дня   шуточное слово дня   
2182
17

Кирилл Караваев - создатель сообщества "Слово Дня". Каждый день он публикует и придумывает шуточные интерпретации всем знакомых слов. Но в каждой шутке есть доля правды, потому свой словарь Кирилл ещё называет - честным. Истина без прикрас для хорошего настроения!

×
×

А какое слово лучше всего описывает ваш сегодняшний день?

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: Прикол   блогер   забавно   словарь   слово дна   слово дня   шуточное слово дня   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
5  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
5k
Очень Злой 54 минуты назад
Зачем такие огромные картинки?
Написал бы "столбиком"и всего делов.А по поводу словаря: так себе словарь-даже не улыбнуло ни разу.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Бритва 18 минут назад
источник интересный.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
vasilykopkov Полчаса назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Shtoppi Полчаса назад
><уета - (сущ.) ярко отражающее суть этого поста.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
sedoisever Час назад
"Напиться до песНЕЙ"? Так себе из него составитель словаря...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Спелая кукурузинка

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

46190



Другие посты автора
Популярное в сообществах
В ДТП под колёсами троллейбуса погибла актриса дубляжа Елена Шульман
В ДТП под колёсами троллейбуса погибла актриса дубляжа Елена Шульман
Человек, который пел в “Бременских музыкантах” и ни в чём не уступал Муслиму Магомаеву
Человек, который пел в “Бременских музыкантах” и ни в чём не уступал Муслиму Магомаеву
Набирающие популярность в сообществах
В экипаже темнокожий, женщина... Остается только догадываться кто из оставшихся двоих трансгендер
В экипаже темнокожий, женщина... Остается только догадываться кто из оставшихся двоих...
Внедорожники Toyota и Ford в брутальном тюнинге на выставке в Нью-Йорке
Внедорожники Toyota и Ford в брутальном тюнинге на выставке в Нью-Йорке
Как я начал делать себе скидку в 300 рублей почти на каждый чек в Перекрёстке с сервисом «Пакет»
Как я начал делать себе скидку в 300 рублей почти на каждый чек в Перекрёстке с...
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Депутат со свитой

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#в мире#интересно#дтп#аварии#авто аварии#Фотографии#люди#драка#Разное
#Юмор#интересное#автомир#животные#кино#подборка#факты#шоу бизнес#картинки#полиция
#Прикол#автомобили#машина#история#СССР#позитив#фильм#Ynews#Приколы#Мемы
Ты просто космос, Тинькофф Ты просто космос, Тинькофф 16 домашних питомцев, которые ощутили на себе всё волшебство статического электричества 16 домашних питомцев, которые ощутили на себе всё волшебство статического электричества «Хватит с меня интернета на сегодня»: 17 необъяснимых и странных фотографий «Хватит с меня интернета на сегодня»: 17 необъяснимых и странных фотографий Иллюстрации, которые объясняют интернет-термины Иллюстрации, которые объясняют интернет-термины Безумие и приколы в соседских чатах Безумие и приколы в соседских чатах Пародист копирует образы отечественных и зарубежных звёзд, высмеивая каждую деталь Пародист копирует образы отечественных и зарубежных звёзд, высмеивая каждую деталь

На что жалуетесь?

Вернуться