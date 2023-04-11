Шуточный словарь "Слово дня", в котором есть честное определение всему на свете

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Кирилл Караваев - создатель сообщества "Слово Дня". Каждый день он публикует и придумывает шуточные интерпретации всем знакомых слов. Но в каждой шутке есть доля правды, потому свой словарь Кирилл ещё называет - честным. Истина без прикрас для хорошего настроения!
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А какое слово лучше всего описывает ваш сегодняшний день?
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Написал бы "столбиком"и всего делов.А по поводу словаря: так себе словарь-даже не улыбнуло ни разу.