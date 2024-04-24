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85 метров: как выглядит самая маленькая граница в мире

85 метров: как выглядит самая маленькая граница в мире

Автор:
24 апреля 2024 08:03
Сообщество : ФотоМир
Метки: 85 метров   Пеньон-де-Велес-де-ла-Гомера   в мире   граница   интересно   познавательно   фото   
2017
5

Длина самой маленькой национальной границы в мире меньше ста метров.

На севере Черного континента есть крохотный каменистый участок суши под названием Пеньон-де-Велес-де-ла-Гомера, соединенный с большой землей. Именно этот 85-метровый перешеек и является самой маленькой границей между странами на планете.

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Испания граничит с Португалией и Францией по суше, и эти границы протянулись на две тысячи километров. Однако у нее есть суверенные земли, которые когда-то были их колониями. По ним проходят границы с Андоррой, Гибралтаром (британская территория) и Марокко. Именно с последним государством у испанцев самая маленькая граница на планете.

Площадь полуострова меньше километра, в XVI столетии его завоевал испанский отряд из 13 тысяч солдат. С тех самых пор марокканцы предъявляют претензии на эту скалу, однако Испания веками отказывается вернуть землю.

Для того, чтобы обеспечить суверенитет, страна разместила на этом крошечном полуострове свои войска. Вот и сегодня на клочке суши живут не марокканцы, а испанские военные, которые наблюдают за порядком. Солдаты здесь сменяются ежемесячно, а живут они в старом здании, где до сих пор нет воды и света. Пропитание и прочие вещи им доставляют суда испанских ВМС.

Любопытно, что Пеньон-де-Велес-де-ла-Гомера всегда была островом. Но после землетрясения в середине тридцатых годов прошлого века местный ландшафт изменился, и скала соединились с Африкой. Так что фактически самая маленькая сухопутная граница существует 90 лет.

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Метки: 85 метров   Пеньон-де-Велес-де-ла-Гомера   в мире   граница   интересно   познавательно   фото   
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4  комментария
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5k
Горожанин 2 часа назад
"Площадь полуострова меньше километра".
--------------
Некорректно про километр. Тут явно площадь не больше гектара - 100 на 100 метров.
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8k
Churi VALO Полчаса назад
Я правильно понимаю, что со стороны моря границ у этого острова нет? Так ведь автор считает?
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Deiz
  • Дата регистрации: 29.11.2013
  • 1600 постов (1296 в горячем)

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