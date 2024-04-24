85 метров: как выглядит самая маленькая граница в мире

Для того, чтобы обеспечить суверенитет, страна разместила на этом крошечном полуострове свои войска. Вот и сегодня на клочке суши живут не марокканцы, а испанские военные, которые наблюдают за порядком. Солдаты здесь сменяются ежемесячно, а живут они в старом здании, где до сих пор нет воды и света. Пропитание и прочие вещи им доставляют суда испанских ВМС.