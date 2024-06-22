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Прогулка по&nbsp;Крыму 1971 года

Прогулка по Крыму 1971 года

Автор:
22 июня 2024 21:46
Метки: Крым   СССР   история   фото   
365
17

Давайте посмотрим, каким в тот год был Крым.

Интересного вам просмотра!

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Источник:

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Метки: Крым   СССР   история   фото   
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Юганск
  • Дата регистрации: 10.03.2018
  • 5569 постов (5563 в горячем)

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