Прогулка по Крыму 1971 года

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Давайте посмотрим, каким в тот год был Крым.
Интересного вам просмотра!
2.
Ялта. Коммунальная улица
В 1971 году в Ялте снимали несколько сцен из фильма "Это сладкое слово свобода". По сюжету картины действие происходят в одной из латиноамериканских стран, поэтому Коммунальная улица в Ялте изменилась просто до неузнаваемости.
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8.
Ну как перестать любоваться этими милыми трамвайчиками из Евпатории? На снимке - Привокзальная площадь.
9.
Канатаная дорога от пансионата "Донбасс" на Солнечный пляж в Ялте. На данный момент она, увы, заброшена и не эксплуатируется уже около 10 лет.
15.
Бочка феодосийского сокзавода. Хоть название завода и говорит о том, что он производит соки, но внутри бочки, тем не менее - сухое вино. Пол-литра - 45 копеек
Могу предположить что напротив стоит бочка с пивом, так как мужчина в правом углу явно пьёт пенный напиток))
17.
Продолжаем любоваться огромными лайнерами, которые заходили в порт Ялты. На этот раз у причала - красавчик "Шота Руставели".
Прошлый выпуск здесь: Прогулка по Крыму 1970 года
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