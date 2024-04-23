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Дверные молотки как отдельное направление в искусстве

Дверные молотки как отдельное направление в искусстве

Автор:
23 апреля 2024 16:05
Сообщество : Искусство
Метки: #Стук   голова   дверной молоток   дом   зверь   изменение   искусство   кнокер   функция   чудовище   
767
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С появлением многоэтажных домов дверные молотки постепенно стали пережитком прошлого. И превратились в произведение искусства. Ведь обычные приспособления, единственной задачей которых было оповещение хозяев о приходе гостей, как оказалось, могут быть прекрасными и завораживающими.

Кстати, практика создания кнокеров в виде страшных звериных морд или мифических чудовищ уходит корнями в глубокую древность, когда таким способом люди стремились отпугнуть всякую нечисть. Ну а с развитием культуры и искусства молоточки стали приобретать самые разные формы и воплощения, от сдержанной классики до забавной эклектики.

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Метки: #Стук   голова   дверной молоток   дом   зверь   изменение   искусство   кнокер   функция   чудовище   
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2  комментария
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Головасыр коричнештанник Час назад
о, ну хоть что-то новенькое на фишках. не припомню, что бы тут были про это посты
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BOBeR Минуту назад
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Gatsby
  • Дата регистрации: 19.05.2021
  • 2371 пост (2107 в горячем)

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