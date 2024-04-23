Дверные молотки как отдельное направление в искусстве

С появлением многоэтажных домов дверные молотки постепенно стали пережитком прошлого. И превратились в произведение искусства. Ведь обычные приспособления, единственной задачей которых было оповещение хозяев о приходе гостей, как оказалось, могут быть прекрасными и завораживающими.
Кстати, практика создания кнокеров в виде страшных звериных морд или мифических чудовищ уходит корнями в глубокую древность, когда таким способом люди стремились отпугнуть всякую нечисть. Ну а с развитием культуры и искусства молоточки стали приобретать самые разные формы и воплощения, от сдержанной классики до забавной эклектики.
Источник:
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