Дверные молотки как отдельное направление в искусстве

Кстати, практика создания кнокеров в виде страшных звериных морд или мифических чудовищ уходит корнями в глубокую древность, когда таким способом люди стремились отпугнуть всякую нечисть. Ну а с развитием культуры и искусства молоточки стали приобретать самые разные формы и воплощения, от сдержанной классики до забавной эклектики.