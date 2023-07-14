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Енот, да не тот: самый чистоплотный и шкодливый домашний питомец

Енот, да не тот: самый чистоплотный и шкодливый домашний питомец

Автор:
14 июля 2023 15:42
Сообщество : Животные
Метки: Животное   Питомец   Радость   дом   енот   зверь   любимец   озорник   счастье   
987
21

Мы говорим счастье, а подразумеваем енот. Ведь этот пушистый зверёк в качестве домашнего питомца – вариант беспроигрышный.

С ним в доме точно поселится счастье. Но зато спокойствие и чистота, несмотря на страсть этого зверька к стирке, навсегда покинут оккупированную енотом обитель и уйдут, роняя скупые слёзы.

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А вы бы рискнули обзавестись таким озорным питомцем?

Источник:

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Метки: Животное   Питомец   Радость   дом   енот   зверь   любимец   озорник   счастье   
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5  комментариев
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1
Степан 59 минут назад
С ним в доме точно поселится БАРДАК!!!!!!!!!
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Taf Taffus 2 минуты назад
Серенада любви к питомцу.
Ссылка www.youtube.com
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239
Liberman 15 минут назад
Енот дома - это_полный_[мат]ец.
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31k
Ego sum qui sum 49 минут назад
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5k
Горожанин Час назад
А срут как они? Обучаемы?
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