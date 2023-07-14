Енот, да не тот: самый чистоплотный и шкодливый домашний питомец

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Мы говорим счастье, а подразумеваем енот. Ведь этот пушистый зверёк в качестве домашнего питомца – вариант беспроигрышный.
С ним в доме точно поселится счастье. Но зато спокойствие и чистота, несмотря на страсть этого зверька к стирке, навсегда покинут оккупированную енотом обитель и уйдут, роняя скупые слёзы.
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А вы бы рискнули обзавестись таким озорным питомцем?
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