На окраине Уфы неизвестный в маске с ножом нападал на прохожих

Он потребовал сигареты и деньги, но парень сообщил, что не курит и денег у него нет. Тогда незнакомец начал угрожать смертью, но к счастью парню удалось уйти.
Инцидент зафиксировали камеры видеонаблюдения на Миловской улице. Мужчина подходил к незнакомцам и просил сигарету или деньги, при этом холодное оружие он держал в руках за спиной.
«В отдел полиции № 4 Управления МВД России по Уфе поступило заявление о том, что неизвестный мужчина с ножом на улице Миловской угрожает местным жителям. Когда на место прибыли сотрудники полиции, злоумышленник скрылся», — уточнили в пресс-службе управления МВД Уфы.
Сейчас полицейские разыскивают мужчину в маске и устанавливают его личность.
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