На окраине Уфы неизвестный в маске с ножом нападал на прохожих

Инцидент зафиксировали камеры видеонаблюдения на Миловской улице. Мужчина подходил к незнакомцам и просил сигарету или деньги, при этом холодное оружие он держал в руках за спиной.

«В отдел полиции № 4 Управления МВД России по Уфе поступило заявление о том, что неизвестный мужчина с ножом на улице Миловской угрожает местным жителям. Когда на место прибыли сотрудники полиции, злоумышленник скрылся», — уточнили в пресс-службе управления МВД Уфы.

Сейчас полицейские разыскивают мужчину в маске и устанавливают его личность.