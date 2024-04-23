FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Чрезвычайные Происшествия 1376 постов • 58 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Чрезвычайные Происшествия
На окраине Уфы неизвестный в маске с ножом нападал на прохожих

На окраине Уфы неизвестный в маске с ножом нападал на прохожих

Автор:
23 апреля 2024 09:47
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   УФА   в балаклаве   неадекват   негатив   нож   подъезд   
960
1
1

Он потребовал сигареты и деньги, но парень сообщил, что не курит и денег у него нет. Тогда незнакомец начал угрожать смертью, но к счастью парню удалось уйти.

Инцидент зафиксировали камеры видеонаблюдения на Миловской улице. Мужчина подходил к незнакомцам и просил сигарету или деньги, при этом холодное оружие он держал в руках за спиной.


«В отдел полиции № 4 Управления МВД России по Уфе поступило заявление о том, что неизвестный мужчина с ножом на улице Миловской угрожает местным жителям. Когда на место прибыли сотрудники полиции, злоумышленник скрылся», — уточнили в пресс-службе управления МВД Уфы.


Сейчас полицейские разыскивают мужчину в маске и устанавливают его личность.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Чрезвычайные Происшествия"
Метки: Видео   УФА   в балаклаве   неадекват   негатив   нож   подъезд   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
15k
кот базилий Час назад
Глаза раскосые у грабителя
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
Владимир 57 минут назад
Не курит, а денег нет. Странно...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Alorous
  • Дата регистрации: 08.06.2014
  • 3404 поста (3102 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

844411



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Новая интерпретация Бетховена в рок обработке
Новая интерпретация Бетховена в рок обработке
"У нас так не ходят!" В Челябинске мигрант чуть не сбил автомобилем велосипедистку UFS из-за её одежды
"У нас так не ходят!" В Челябинске мигрант чуть не сбил автомобилем велосипедистку UFS...
Набирающие популярность в сообществах
А вдруг ты не знал…
А вдруг ты не знал…
Мемы из соцсетей. Свежак за 21 апреля
Мемы из соцсетей. Свежак за 21 апреля
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 22 апреля

Лучшие демотиваторы
Похороны фокусника-иллюзиониста

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#в мире#интересно#забавно#автомобили#интересное#факты#аварии#позитив#Пёс
#животные#Реакция#Юмор#собака#автомир#кошка#подборка#ДТП#авто аварии#новости
#Прикол#история#кот#люди#машина#Китай#Россия#кино#Разное#подростки
В подмосковных Люберцах неадекват вломился в лицей и устроил переполох В подмосковных Люберцах неадекват вломился в лицей и устроил переполох «Я не желал этого, но так получилось»: убийцу московского байкера отправили в СИЗО «Я не желал этого, но так получилось»: убийцу московского байкера отправили в СИЗО В Ленобласти силовики взяли штурмом квартиру неадеквата, стрелявшего по полицейским В Ленобласти силовики взяли штурмом квартиру неадеквата, стрелявшего по полицейским В Пензе компания несовершеннолетних подошла к парню «спросить за внешний вид» и это закончилось поножовщиной В Пензе компания несовершеннолетних подошла к парню «спросить за внешний вид» и это закончилось... В Уфе директор гимназии спасла девочку от насильника В Уфе директор гимназии спасла девочку от насильника

На что жалуетесь?

Вернуться