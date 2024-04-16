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В Уфе директор гимназии спасла девочку от насильника

В Уфе директор гимназии спасла девочку от насильника

Автор:
16 апреля 2024 14:11
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   УФА   бездомный   бомж   девочка   нападение   
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Заодно сняла злоумышленника на телефон и передала видео в полицию.

Вчера ученица одной из школ Уфы возвращалась домой, а за ней по пятам шёл какой-то странный мужик. Девочка зашла в подъезд, он прошмыгнул следом. Вскоре раздались истошные крики ребёнка.

На счастье школьницы, в это время домой возвращалась и её соседка - директор местной гимназии. Она бросилась на шум и спугнула насильника.

Мало того, женщина ещё стала его преследовать и снимать на телефон.

В тот раз преступник скрылся и вскоре объявился на другой улице, где также стал приставать к прохожей. Но та подняла крик и мужчина снова убежал. Его задержали на следующий день - это 52-летний бездомный, ранее уже судимый.

Он признался в совершённых нападениях, сейчас мужчина под стражей.

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Метки: Видео   УФА   бездомный   бомж   девочка   нападение   
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5  комментариев
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1k
Андрей Граф Полчаса назад
сжечь гниду вонючею!!!
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6k
Отвратительный Мужик 23 секунды назад
Зачем таких вообще выпускать это уже не человек , животное которое опасно для женщин и детей. Почему государство не оградит своих граждан от таких животных? Почему нет таких законов по которому это животное будет изолировано навсегда .
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0
Игорь 2 минуты назад
Здравствуйте. Извините, что пишу здесь, больше негде...

Cейчас ищу любую работу, но пока ничего не наxодится. Готов на любую подработку, а сейчас дома есть абсолютно нечего.
Oт голода почти теряю сознание. Oдолжить просто не у кого. Oдолжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Xоть на булку xлеба, xоть на килограмм картошки.

Eсли оставите контакты, то я готов вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае оставьте свои контакты в личныx сообщенияx. Я верну 100%!

Пополните, пожалуйста, номер телефона на любую сумму: 8 952 1336510 (баланс номера телефона у оператора или по CБП)

Заранее большое Вам человеческое спасибо.
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3k
Остап_Бендер_Задунайский 8 минут назад
Упырь синелобый!

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21k
Robin Hood 8 минут назад
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August
  • Дата регистрации: 10.10.2021
  • 2798 постов (2753 в горячем)

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