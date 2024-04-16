В Уфе директор гимназии спасла девочку от насильника

Заодно сняла злоумышленника на телефон и передала видео в полицию.
Вчера ученица одной из школ Уфы возвращалась домой, а за ней по пятам шёл какой-то странный мужик. Девочка зашла в подъезд, он прошмыгнул следом. Вскоре раздались истошные крики ребёнка.
На счастье школьницы, в это время домой возвращалась и её соседка - директор местной гимназии. Она бросилась на шум и спугнула насильника.
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Мало того, женщина ещё стала его преследовать и снимать на телефон.
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В тот раз преступник скрылся и вскоре объявился на другой улице, где также стал приставать к прохожей. Но та подняла крик и мужчина снова убежал. Его задержали на следующий день - это 52-летний бездомный, ранее уже судимый.
Он признался в совершённых нападениях, сейчас мужчина под стражей.
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Cейчас ищу любую работу, но пока ничего не наxодится. Готов на любую подработку, а сейчас дома есть абсолютно нечего. Oт голода почти теряю сознание. Oдолжить просто не у кого. Oдолжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Xоть на булку xлеба, xоть на килограмм картошки.
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Пополните, пожалуйста, номер телефона на любую сумму: 8 952 1336510 (баланс номера телефона у оператора или по CБП)
Заранее большое Вам человеческое спасибо.