В Уфе директор гимназии спасла девочку от насильника

Вчера ученица одной из школ Уфы возвращалась домой, а за ней по пятам шёл какой-то странный мужик. Девочка зашла в подъезд, он прошмыгнул следом. Вскоре раздались истошные крики ребёнка.

На счастье школьницы, в это время домой возвращалась и её соседка - директор местной гимназии. Она бросилась на шум и спугнула насильника.