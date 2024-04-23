10-ти летний мальчик нашёл с помощью металлоискателя церковную печать 13 века

В Англии, в графстве Саффолк, Пол Хендерсон со своим десятилетним сыном Джорджом отправились в поездку за город. Мужчина был заядлым любителем приборного поиска и даже приобщил мальчика к этому делу. Приехав на одно из полей Вудбриджа Пол выдал Джорджу металлоискатель и они вдвоем начали прочёсывать поле.
Уже через десять минут прибор сообщил о цели под катушкой, это был первый сигнал здесь. Мальчик принялся радостно раскапывать его и на глубине всего около 12 сантиметров Джордж обнаружил маленький плоский предмет овальной формы с заострёнными углами. Он не знал, что это такое, но когда показал находку отцу то просто поверг его в шок.
Эта история произошла во время благотворительного фестиваля по приборному поиску в которых приняли участие много человек. Пол Хендерсон уже давно увлекается этим хобби, а его сын ездит с ним с пятилетнего возраста и также очень любит поиск с металлоискателем. Мужчина признаётся, что и ранее Джорджу удавалось находить интересные артефакты. Однако, как он сам признаётся, эта находка его сына "превзошла всё, что он находил за годы занятий приборным поиском".
Сам мальчик даже не знал, что это, тем более не мог представить насколько старинную и ценную находку он сделал. Пол, как любитель истории и археологии, сразу узнал в медном изделии средневековую печать. Но даже он тогда ещё не знал о ценности этой находки. На ней были изображены Богородица с младенцем на руках (очень популярный для средневековья сюжет, который изображался не только на иконах, но и в том числе на печатях), а по контуру была надпись на латыни, по которой можно понять, что это печать монастыря Батли, Адамова канонического ордена. По словам Пола мальчик был конечно же рад находке, но отнесся к ней достаточно спокойно.
По приезду домой в Саттон-ин-Эшфилд отец с сыном отправились к коронеру, специалисту по находкам, чтобы тот определил степень ценности печати. Тут нужно пояснить, что благотворительный фестиваль проходили в районе монастыря Батли, основанном недалеко от Вудбриджа в 1171 году. Адам, о котором идёт речь на печати, служил там настоятелем с 1219 по 1235 год, а значит реликвия датируется этими же годами. Коронер с которым они консультировались сообщил им об этом, от чего оба, конечно же были в полнейшем шоке. Также эксперт оценил реликвию, как артефакт "региональной важности", по крайней мере так он записан в базе данных PAS.
По Британским законам находка не относится к сокровищам, поэтому право ею распоряжаться принадлежит нашедшему. Было принято решение продать печать. Печать 13 века ушла с молотка на аукционе Hanson за 4000 фунтов стерлингов, что по тому курсу составило более 300 тысяч рублей. Вырученные деньги между собой поделили десятилетний Джордж и фермер, хозяин поля на которой печать была обнаружена.
Позже Пол Хендерсон в интервью СМИ признался:
"Историческая значимость печати, а не ценность - вот что важно и для меня, и для Джорджа. Это самая захватывающая находка, которую кто-либо из нас когда-либо делал."
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