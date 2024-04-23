10-ти летний мальчик нашёл с помощью металлоискателя церковную печать 13 века

Сам мальчик даже не знал, что это, тем более не мог представить насколько старинную и ценную находку он сделал. Пол, как любитель истории и археологии, сразу узнал в медном изделии средневековую печать. Но даже он тогда ещё не знал о ценности этой находки. На ней были изображены Богородица с младенцем на руках (очень популярный для средневековья сюжет, который изображался не только на иконах, но и в том числе на печатях), а по контуру была надпись на латыни, по которой можно понять, что это печать монастыря Батли, Адамова канонического ордена. По словам Пола мальчик был конечно же рад находке, но отнесся к ней достаточно спокойно.