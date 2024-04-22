75-летний пенсионер пожаловался жене, что попал в ДТП, и выманил у неё деньги на проституток

В ночи его разбудил звонок и суровый голос в трубке. Звонивший представился Муссой. Ну а дальше начался стандартный «развод»: из-за пенсионера якобы сорвалась какая-то «бронь» на девушку, она потеряла 50 тысяч рублей и их надо возместить. А не то к жене пенсионера кто-то там приедет домой и потребует денег уже у неё. Мусса заявил, что также знает адрес дочери мужчины.

И запуганный пенсионер перевёл ему 21 тысячу. Затем позвонил супруге, рассказал, что попал в ДТП и может уладить вопрос на месте - за 29 000 рублей. Получил деньги и отправил их мошеннику. Но тот не унялся и стал названивать и на следующий день. Только тогда мужик отправился в полицию и рассказал обо всём жене:

Поступило заявление от 75-летнего жителя Москвы о том, что путём обмана и угроз его вынудили перевести на неизвестные счета денежные средства в размере 50 000 рублей, - сообщили в МВД.

Это довольно частая афёра с ночными бабочками, и пенсионеру просто не повезло нарваться на мошенников. А вот другой, но более комичный случай, произошёл ещё в 2021 году в Приднестровье.