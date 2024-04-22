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75-летний пенсионер пожаловался жене, что попал в ДТП, и выманил у неё деньги на проституток

75-летний пенсионер пожаловался жене, что попал в ДТП, и выманил у неё деньги на проституток

Автор:
22 апреля 2024 17:31
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Видео   Подмосковье   мошенники   пенсионер   полиция   проститутки   
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Пожилой мужчина решил весело провести время, но не вышло.

Дело было ещё в начале апреля. 75-летний Алексей Н. отдыхал на своей даче и распивал горячительные напитки. Потом решил добавить огня и вызвать к себе на фазенду жрицу любви. Пенсионер оказался продвинутым, поэтому нашёл девушку в сети и позвонил по указанному телефону.

Но не смог договориться по цене, поэтому дал отбой и улёгся спать.

В ночи его разбудил звонок и суровый голос в трубке. Звонивший представился Муссой. Ну а дальше начался стандартный «развод»: из-за пенсионера якобы сорвалась какая-то «бронь» на девушку, она потеряла 50 тысяч рублей и их надо возместить. А не то к жене пенсионера кто-то там приедет домой и потребует денег уже у неё. Мусса заявил, что также знает адрес дочери мужчины.

И запуганный пенсионер перевёл ему 21 тысячу. Затем позвонил супруге, рассказал, что попал в ДТП и может уладить вопрос на месте - за 29 000 рублей. Получил деньги и отправил их мошеннику. Но тот не унялся и стал названивать и на следующий день. Только тогда мужик отправился в полицию и рассказал обо всём жене:

Поступило заявление от 75-летнего жителя Москвы о том, что путём обмана и угроз его вынудили перевести на неизвестные счета денежные средства в размере 50 000 рублей, - сообщили в МВД.

Это довольно частая афёра с ночными бабочками, и пенсионеру просто не повезло нарваться на мошенников. А вот другой, но более комичный случай, произошёл ещё в 2021 году в Приднестровье.

Там 97-летний дедушка любил водить к себе домой дам с пониженной социальной ответственностью, на что часто жаловались его соседи. Вместо того, чтобы гордиться таким крепышом. И в один из заходов, он отдыхал с 45-летней дамой, а в квартиру заявилась невестка этого дедушки и помешала пожилому ловеласу. Он так осерчал, что схватил палку и пару раз врезал незадачливой родственнице. Свой поступок объяснил очень просто:

Когда люди соединяются, никто не имеет права мешать.

Невестка обратилась к врачам, сняла побои и написала заявление в полицию.

Меня врач спросил, что произошло и так смеялся, что чуть со стула не упал. Дед - герой, а я - дура! - пожаловалась обиженная дама.

Участковый тоже посмеялся и не стал наказывать престарелого Казанову.


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Метки: Видео   Подмосковье   мошенники   пенсионер   полиция   проститутки   
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Бывалый Трус 2 часа назад
Не так страшно быть дедушкой, как спать с бабушкой. (с)
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620
Владислав Грецов 7 минут назад
дедушка орел...
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938
emporio_ss 2 часа назад
Ссылка coub.com
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9k
Alex 2 часа назад
Красава!
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