Мужчина спас пенсионера из-под колёс скоростного поезда

На кадрах видно, как при переходе путей пожилой мужчина споткнулся и не мог встать. Это произошло буквально за несколько секунд до приближавшегося скоростного поезда.
На помощь упавшему тут же пришёл молодой сотрудник Ивацевичского РОВД, который, рискуя собственной жизнью, спас мужчину прямо из-под колёс состава. И если отвага молодого милиционера заслуживает уважения, то равнодушие очевидцев, наоборот. Если бы парень не рванул на помощь, пенсионера бы наверняка уже не было в живых.
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«Времени раздумывать не было, нужно было действовать. В критической ситуации Иван Николаевич сумел быстро принять решение, не растерялся и спас жизнь человека... Надеюсь, что такой поступок не останется не замеченным и будет отмечен героизм настоящего офицера», – написала жительница деревни Бараны.
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Не больше.
Но и не меньше.
>>И если отвага молодого милиционера заслуживает уважения, то равнодушие очевидцев, наоборот.
Я вот себя на место окружающих ставлю: кинулся бы я с риском для собственной жизни спасать постороннего? Однозначно нет. Потому что кто в случае чего будет потом о моей семье заботиться?
Полицейскому повезло, он успел. А могло и не повезти.
И да, ребенка бы побежал вытаскивать - он легкий, а еще он неразумный в силу возраста.
А вот за взрослым бы точно не стал бежать. Так как если дедушка за свою жизнь не научился не переходить дорогу перед едущим поездом, то настолько ли он ценен для общества по сравнению с остальными прохожими?