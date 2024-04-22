"Не гуляешь с ребёнком - плохая мать": женщины рассказали об осуждении

Говорят, что с ребёнком надо гулять регулярно. И если мамы этого не делают по 3 раза на день, значит, на них обрушивается масса негатива. Мол, даже если болеешь - обязательно надо дать подышать детям. Но что общего это имеет с реальностью? Матери поделились своими историями, которые могут помочь кому-то перестать чувствовать себя плохо, если страсти к прогулкам нет никакой.