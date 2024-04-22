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"Не гуляешь с ребёнком - плохая мать": женщины рассказали об осуждении

"Не гуляешь с ребёнком - плохая мать": женщины рассказали об осуждении

Автор:
22 апреля 2024 17:17
Сообщество : Истории
Метки: воспитание   гулять с ребенком   дети и мамы   интересно   истории   мамы   фото   
1153
12

Говорят, что с ребёнком надо гулять регулярно. И если мамы этого не делают по 3 раза на день, значит, на них обрушивается масса негатива. Мол, даже если болеешь - обязательно надо дать подышать детям. Но что общего это имеет с реальностью? Матери поделились своими историями, которые могут помочь кому-то перестать чувствовать себя плохо, если страсти к прогулкам нет никакой.

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А как проходят/проходили ваши прогулки с малышами?

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Метки: воспитание   гулять с ребенком   дети и мамы   интересно   истории   мамы   фото   
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1k
Glassy Час назад
- 25... отменили занятия в школе - Вперед на лыжах и санках весь день, так что обледенелые варежки отколачивали молотком, чтобы снять. А теперь холодно - ветер дует и сил нет. Тьфу....
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8k
Умница-красавица 49 минут назад
Куету всякую в интернет писать- у них и силы и время есть. А погулять с детьми - нету. Я с ужасом думаю, какое будущее нас всех ждет. Каждое новое поколение все тупее предыдущего. Скорей бы помереть, да не видеть всего этого!
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Спелая кукурузинка
  • Дата регистрации: 09.10.2021
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