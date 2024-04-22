"Не гуляешь с ребёнком - плохая мать": женщины рассказали об осуждении

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Говорят, что с ребёнком надо гулять регулярно. И если мамы этого не делают по 3 раза на день, значит, на них обрушивается масса негатива. Мол, даже если болеешь - обязательно надо дать подышать детям. Но что общего это имеет с реальностью? Матери поделились своими историями, которые могут помочь кому-то перестать чувствовать себя плохо, если страсти к прогулкам нет никакой.
1. Детям, действительно, необходимо бывать на свежем воздухе, чтобы формировался иммунитет, лучше спалось и по другим важным причинам для правильного развития
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6. Порой только взрослея, дети находят смысл в прогулках и им становится немного интересно
А как проходят/проходили ваши прогулки с малышами?
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